Birthday Week (CN)

需要回顾一下这个生日周的所有重大新闻？这篇回顾可满足您的需求 ...

我们很高兴地宣布为改善互联网上每个人的隐私做出了贡献。Encrypted Client Hello 是一项新标准，可防止网络窥探用户访问的网站，现已在所有 Cloudflare 计划中可用 ...

我们现在宣布，Cloudflare 客户可以扫描其 Office 365 收件箱中的旧邮件以发现威胁。Retro Scan 功能可以让您回溯七天，检查当前电子邮件安全工具所漏检的威胁 ...

既然我们已经在 Cloudflare 中消除了 CAPTCHA，我们想让 CAPTCHA 加速在互联网上消亡。我们隆重宣布 Turnstile 正式发布，且 Turnstile 的“托管”模式现在对所有人完全免费开放，没有使用限制 ...