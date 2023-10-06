Birthday Week (CN)

生日周回顾：我们宣布的所有内容，以及为初创企业提供的 AI 驱动机会
2023/10/02
需要回顾一下这个生日周的所有重大新闻？这篇回顾可满足您的需求...继续阅读 »
2023/10/02
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2023/09/29
Cloudflare 宣布后量子加密技术成为正式发布系统...
2023/09/29
我们很高兴地宣布为改善互联网上每个人的隐私做出了贡献。Encrypted Client Hello 是一项新标准，可防止网络窥探用户访问的网站，现已在所有 Cloudflare 计划中可用...
2023/09/29
我们现在宣布，Cloudflare 客户可以扫描其 Office 365 收件箱中的旧邮件以发现威胁。Retro Scan 功能可以让您回溯七天，检查当前电子邮件安全工具所漏检的威胁...
2023/09/29
既然我们已经在 Cloudflare 中消除了 CAPTCHA，我们想让 CAPTCHA 加速在互联网上消亡。我们隆重宣布 Turnstile 正式发布，且 Turnstile 的“托管”模式现在对所有人完全免费开放，没有使用限制...
2023年9月28日 13:02
Hyperdrive 让 Cloudflare Workers 快速访问您的现有数据库，无论它们位于何处，都能获得优越性能...
2023年9月28日 13:00
D1 现在处于公测阶段，主旋律是“规模”：每数据库的存储限制更高，并且能够创建更多数据库，我们正在解锁开发人员在 D1 上构建生产规模应用程序的能力...
2023年9月28日 13:00
我们隆重宣布，Microsoft Edge 正在利用 Cloudflare 的隐私代理技术（Cloudflare 隐私堆栈的关键部分）来支持它的 Edge 安全网络功能。此集成将使选择了它的 Microsoft Edge 用户能够更私密地浏览互联网，而不会遭到跨网站追踪...
2023年9月27日 13:07
AI Gateway 使开发人员在他们的 AI 应用中拥有更好的控制力和可见性，能够专注构建，不用担心可观察性、可靠性和可扩展性。AI Gateway 可以处理几乎所有 AI 应用程序需要的内容，节省工程时间，使您专注构建内容...
2023年9月27日 13:02
今天，我们很高兴地发布一系列公告，我们相信它们会对未来计算领域产生重大影响，堪比 Workers 曾经带来的影响 ...
2023年9月27日 13:00
Vectorize 是我们全新推出的矢量数据库产品，旨在让您完全在 Cloudflare 的全球网络上构建 AI 加持的全栈应用程序；现已可用...
2023年9月27日 13:00
我们很高兴推出 Workers AI，它是一个 AI 推理即服务平台，使开发人员只需输入几行代码就可以运行 AI 模型，所有这一切都由我们的 GPU 全球网络提供支持...
2023年9月27日 13:00
今天，我们很高兴地宣布，我们正在与 Hugging Face 合作，让开发人员使用 AI 模型前所未有的容易，并且更加经济实惠...
2023年9月27日 03:43
Cloudflare 正式成为青少年。我们成立于 2010 年 9 月 27 日。今天，我们热烈庆祝十三周岁生日...
2023年9月26日 13:02
在这篇博客文章中，我们将更详细地解释涉及的技术，但更重要的是，我们将逐步说明 Cloudflare 能如何帮助您，不但无需向 Amazon 付费（本来他们就不应该向您收费)...