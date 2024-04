AUTRES PUBLICATIONS

Les acteurs malveillants s'appuient sur l'IA générative pour rendre les attaques de phishing toujours plus convaincantes. Découvrez comment les systèmes de sécurité du courrier électronique Cloudflare parviennent à les percer à jour à l'aide de modèles d'apprentissage automatique ...

Découvrez l'assistant IA pour la solution Security Analytics. Bénéficiez de précieuses informations sur votre sécurité web, désormais bien plus faciles que jamais à obtenir. Utilisez la nouvelle interface d'interrogation en langage courant intégrée afin d'explorer la solution Sec ...

AI Gateway permet aux développeurs de gagner en contrôle et en visibilité sur leurs applications d'IA ; vous pouvez ainsi vous concentrer sur le développement sans vous préoccuper de l'observabilité, de la fiabilité et de l'évolutivité ...

Vectorize est notre toute nouvelle offre de base de données vectorielle, conçue pour vous permettre de développer des applications full-stack, basées sur l'IA, entièrement sur le réseau mondial de Cloudflare – et vous pouvez commencer à développer dès maintenant ...

Nous sommes heureux d'inaugurer Workers AI, une plateforme d'inférence IA en tant que service reposant sur notre réseau mondial de GPU et permettant aux développeurs d'exécuter des modèles d'IA en seulement quelques lignes de code ...

07 septembre 2023 à 13:00

Cloudflare One for Data Protection

Cet article de blog annonce la solution Cloudflare One for Data Protection, notre suite unifiée permettant de protéger les données partout, sur l'ensemble des applications (web, SaaS et privées) ...