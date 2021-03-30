Cloudflare WAF wird für 2021 als „Customers' Choice“ ausgezeichnet

Lesezeit: 2 Min.

Das Cloudflare-Team, das unsere Web Application Firewall (WAF) entwickelt, hat im vergangenen Jahr weitere Innovationen realisiert. Heute wurde unsere Arbeit öffentlich gewürdigt.

Die Benutzerfreundlichkeit, die Skalierbarkeit und die innovativen Kontrollmöglichkeiten der Cloudflare WAF spiegeln sich in den positiven Kundenrezensionen wider und brachten uns die Auszeichnung als Gartner Peer Insights „Customers' Choice“ für WAF für 2021 ein. Sie können den Bericht hier kostenlos herunterladen.

Die Gartner Peer Insights Customers' Choice-Auszeichnungen würdigen Anbieter und Produkte, die von ihren Kunden exzellente Bewertungen erhalten. Die gesammelten Daten stellen eine hochkarätige Auswahl der Softwareprodukte jener Hersteller dar, die von den Fachleuten aus der IT-Branche am meisten geschätzt werden.

Das positive Feedback, das wir erhalten haben, ist konsistent und verweist auf die Produktprinzipien von Cloudflare. Laut unseren Kunden ist die Cloudflare WAF:

„Eine ausgezeichnete gehostete WAF und ein Unternehmen, das sich eher wie ein Partner als wie ein Dienstleister verhält.“ — Principal Site Reliability Architect in der Dienstleistungsbranche [ Vollständiger Erfahrungsbericht ];

„Eine unkomplizierte und dennoch hocheffektive WAF-Lösung.“ — VP in der Finanzbranche [ Vollständiger Erfahrungsbericht ];

„Einfach und leistungsstark mit hervorragendem Support.“ — VP Technologie im Einzelhandel [ Vollständiger Erfahrungsbericht ];

„Sicher, intuitiv und eine Freude, was Websicherheit und Beschleunigung angeht.“ — Senior Director, Technical Product Management in der Fertigungsbranche [Vollständiger Erfahrungsbericht];

2020 war ein erfolgreiches Jahr für die veröffentlichten Sicherheitsprodukte von Cloudflare. Um nur einige zu nennen:

IP-Listen bieten eine größere Flexibilität bei der Konfiguration durch wiederverwendbare Datenstrukturen erster Klasse für die Verwaltung von Netzwerklisten;

Payload-Verschlüsselung ermöglicht es Kunden, die vollständige Nutzlast von Anfragen zu protokollieren, die von der WAF zu forensischen Zwecken blockiert werden, wobei die Privatsphäre der Benutzer gewahrt bleibt;

Kunden können Sicherheitsereignisse nahezu in Echtzeit direkt in ihre SIEMs streamen;

Die Data Localization Suite ermöglicht es Unternehmen, Regeln und Kontrollen darüber festzulegen, wo ihre Daten gespeichert und geschützt werden;

Firewall-Regeln können mit vollen Regex-Fähigkeiten sowohl gegen HTTP-Header und HTTP-Bodies geschrieben werden;

Mit API Shield können Sie die gegenseitige TLS-Authentifizierung auf API-Endpunkten problemlos implementieren;

Die Sicherung des gRPC-Datenverkehrs ist jetzt mit der gRPC-Proxy-Unterstützung möglich;

Wir freuen uns, dass wir als „Gartner Peer Insights Customers’ Choice for WAF 2021“ ausgezeichnet wurden. Im Namen des gesamten Teams möchten wir uns bei allen unseren Kunden für die fortlaufende Unterstützung bedanken.

Sie möchten weitere Informationen über die Cloudflare WAF erhalten? Schreiben Sie uns hier. Für eine praktische Evaluierung von Cloudflare können Sie sich hier registrieren.

Gartner Peer Insights, „Voice of the Customer“: Web Application Firewall, 25. März 2021.Das GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS' CHOICE-Logo ist ein Warenzeichen und eine Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder Tochtergesellschaften der Firma, dessen Verwendung in diesem Fall genehmigt ist. Alle Rechte vorbehalten. Die in den „Gartner Peer Insights Customers' Choice“ abgebildeten Bewertungen beruhen auf den subjektiven Meinungen einzelner Endanwender sowie auf Ratings und Daten, die anhand einer dokumentierten Methodik ausgewertet wurden; sie bilden weder die Ansichten von Gartner oder den Tochtergesellschaften des Unternehmens ab noch stellen sie eine Empfehlung dar.Die Gartner-Peer-Insights-Reviews repräsentieren die subjektiven Meinungen einzelner Endnutzer basierend auf ihren eigenen Erfahrungen. Sie spiegeln nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen wider.