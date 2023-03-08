在國際婦女節（以及每一天）擁抱公平

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國際婦女節快樂！2023 年的全球主題是 #擁抱公平，這將是一項持續進行的活動，旨在提高「為什麼平等機會仍然不夠」這一意識。今天既是突出女性成就的最佳時刻，也是更好地瞭解情況、開展合作並就前進道路進行頭腦風暴的機會。

「人們從不同的位置開始，因此真正的認同感和歸屬感需要採取公平的行動。」 — internationalwomensday.com

協助終結性別偏見和歧視

考慮在今天花費幾分鐘時間來瞭解影響女性的無所不在的挑戰，包括工作場所。由於無意識的偏見是阻礙女性前進的主要因素，所有性別認同的人們都應瞭解其他性別的不同經歷。

下面是可協助您開始瞭解的一些資源：

認識到 公平與平等之間的差異，並瞭解為什麼爭取平等可能會干擾與認同感相關的努力。

閱讀 McKinsey 和 LeanIn.Org 聯合發佈的《職場女性》報告中的重點內容，該報告調查了阻礙女性前進並在許多情況下導致其決定離職的因素。其中有一項值得注意的統計資料：「每當有 100 位男性從入職崗位晉升到經理職位時，只有 87 位女性得到了晉升，並且只有 82 位有色人種女性得到了晉升。」

觀看 一個五分鐘時長的影片，其中介紹了交叉性概念的歷史，由「交叉性」一詞的創造者 Kimberlé Crenshaw 進行解釋。交叉性指「同時面臨種族和性別歧視的雙重困境」。

閱讀_《是什麼（以及誰）在阻礙科技領域的女性進步？》_報告，更好地瞭解科技領域的挑戰。該調查由 Girls Who Code 和 Logitech 聯合進行，其中的一項發現成果是，90% 的女性報告在工作時遭到了微侵犯。該報告介紹了主要的職業推動因素和社群支援的重要性。

Womenflare 是什麼，以及我們如何慶祝國際婦女節？

Womenflare 是一個 Cloudflare 員工資源小組 (ERG)，專為女性和擁護女性者而設立。我們是一個以員工為主導的集團，我們在這裡為員工授權、代表員工並為員工提供支援。

在 Cloudflare，我們將延續傳統，建立社群，並在整個三月一起慶祝女性取得的成就。我們還將在未來幾周進行以下內部活動，鼓勵進行有關公平與平等的討論，以及討論我們如何為自己和身邊人爭取公平：

******用喜劇慶祝：******我們將以 Laugh.Events 帶來的樂趣和玩笑作為開始！作為「笑聲即服務 (LaaS)」的提供者，他們將帶來單口喜劇、音樂喜劇和其他喜劇活動，來慶祝「職場綜藝時間」。

******公平與包容性聊天：******在慶祝結束後，我們將開放論壇，討論公平，以及對於面臨獨特交叉性的我們每一個人而言，公平意味著什麼。我們邀請了 Asianflare、Nativeflare 和 Proudflare 等夥伴員工資源小組組長，來分享並探討我們如何互相支援。

******平等領導小組：******我們的內部領導小組在前幾年一直深受歡迎，我們決定不去干擾。今年，我們將邀請 Cloudflare 的另一個鼓舞人心的女性領導者小組，來與我們分享他們的經歷，並探索我們可在職場促進公平的領域。

******以及其他：******我們為三個月做了很多的計劃！包括讀書俱樂部和見面會，以及 Cloudflare TV 節目和網路活動，我們將與各團隊合作，確保有足夠的機會來獲得樂趣並開展討論。

無論您打算如何慶祝國際婦女節和女性歷史月，都請考慮如何為建立公平的世界盡自己的一份力。立即（並在每一天）加入 #IWD2023 運動 — #擁抱公平！

Cloudflare 生活

進一步瞭解我們如何培養社群，包括透過 Womenflare 之類的員工資源小組、透過我們的招聘網頁——並查看我們的開放職缺。

如要閱讀有關聯合國全球契約十項原則和永續發展目標 (SDG) 的進展，請下載我們最新的影響力報告。