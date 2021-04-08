Jonathon Dixon：我為何加入 Cloudflare

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我很高興地宣佈，我在 3 月 1 日加入了 Cloudflare，成為副總裁和亞太地區（包括日本和大中華區）總經理，幫助 Cloudflare 在該地區建立和擴大不斷增長的客戶、合作夥伴基礎和市場份額。我們目前在亞太地區的北京、新加坡、悉尼和東京設有辦事處，擁有 200 多名充滿熱情、以客戶為中心的員工。

自我介紹

我的家在墨爾本，年少時在維多利亞鄉村（Country Victoria）生活。我喜歡戶外、運動、旅行及與家人朋友一起共度時光。我很容易就會被有趣的人和不同觀點所吸引。我渴望學習和理解人們行為方式的原因，並認為對不同文化的深入瞭解會使我成為更好的人/領導者。要做到這一點，置身於世界上最多元化的地區就是最好的方式。亞太地區擁有世界上 60% 的人口，數千種語言，跨越多個時區。隨著這個地區的創新和技術採用興起，增長和擴張機會將是無窮無盡的。

Cloudflare 的使命吸引我加入這個團隊

在我的 20 年職業生涯中，我非常幸運能在對技術變革至關重要的公司中工作，這些技術變革對我們經營業務的方式和日常生活都產生了巨大影響。從 IBM 到思科到亞馬遜雲服務（AWS），這些公司都率先進行了創新，將傳統系統、流程和工作方式改造成直觀的平臺，實現規模性、成本效益、協作和無處不在的連接。

Cloudflare 的使命是幫助構建更好的網際網路。網際網路是商業的命脈，是世界各地人們商業往來和溝通的主要載體。雖然互聯網的架構非常卓越，它的設計並不能提供當今企業所需的安全、性能和可靠性。幾十年來，許多廠商打造了一系列獨立的硬體設備，以滿足對安全、性能和可靠性的新需求。這些設備可部署到本地資料中心，以發揮作用並緩解一部分互聯網的根本安全、性能和可靠性問題。然後，雲出現了。

如今組織存在於一個複雜的基礎設施環境中，使互聯網的根本問題變得比以往任何時候都要突出。它們一度賴以解決這些問題的本地設備從未設計成在這樣的環境中工作。因此，網路層正在發生重大架構變化，而 Cloudflare 正在引領這一轉變。Cloudflare 擁有一個全球性的雲平臺，提供安全，增強業務關鍵型應用程式的性能，消除管理個別網路硬體的成本和複雜性，因而有能力改變我們開展業務的方式。

以上是吸引我加入 Cloudflare 的原因。

Cloudflare 可以幫助您達到網路安全

亞太地區目前是全球互聯網使用者最多的地區，其上網人數超過總人數的 53％。更重要的是，新冠疫情大流行進一步促進了本已存在的一個上升趨勢——電子商務——大約 75％ 的全球零售增長來自這個地區。互聯網流量的增加也意味著線上威脅的增加，這些威脅正在變得高度複雜，自動化和分散。不幸的是，網路威脅不只是影響零售商。所有其他行業也無法倖免，包括製造業、醫療保健、金融服務和政府。隨著業務日益遷移到雲中，組織現在需要網路和安全功能，以便它們在任何時候都能保持敏捷、靈活和安全。在這個方面，Cloudflare 可助一臂之力。

我們的客戶和員工

能夠與我們在亞太地區的客戶合作並討論 Cloudflare 的所有能力，這讓我感到興奮不已，因為我真心認為，我們的產品和解決方案將在這個地區產生巨大影響。就任後，我的首要任務是建立一個多元化和具有創業精神的團隊，打造品牌知名度，並借助一個充滿活力、以客戶為中心的合作夥伴生態系統，創建戰略性的客戶關係。我希望組建一支對客戶及其成功都滿懷熱情的團隊。我們有一個巨大的機會，充分利用來自我們全球同行以及這個地區內的知識，與我們的客戶共同營造創新空間。最棒的是什麼？我們才剛剛開始！Life @ Cloudflare 亞太地區 新加坡 亞洲 職業