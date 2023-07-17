Zaraz (CN)

Cloudflare Zaraz 升级：全面上市，迎来新的定价体系
2023/07/19
Cloudflare Zaraz 已经完成测试版环节，现在向所有客户全面开放。目前已纳入 Cloudflare 开发人员平台的 Free 计划、Paid 计划和 Enterprise 计划中。请访问我们的仪表板，了解更多关于我们不同计划的信息...继续阅读 »
2023/07/19
Cloudflare Zaraz 已经完成测试版环节，现在向所有客户全面开放。目前已纳入 Cloudflare 开发人员平台的 Free 计划、Paid 计划和 Enterprise 计划中。请访问我们的仪表板，了解更多关于我们不同计划的信息...继续阅读 »
2023/04/18
现在， Cloudflare Zaraz 还可以帮助您收集并管理许可。使用这个新工具，您可以使用同意模式在您的网站上轻松收集用户的同意偏好，并将您的同意策略应用于通过 Cloudflare Zaraz 加载的第三方工具...
2022/08/03
我准备展示托管组件可以怎样立即帮助您管理网站或构建第三方工具...
2021/12/08
今天，我们隆重宣布 Cloudflare 已收购 Zaraz。Zaraz 的价值主张与 Cloudflare 的使命一致。他们旨在使 Web 更安全、更可靠、更快速。他们的解决方案是在 Cloudflare Workers...
2021/12/08
我们在 2020 年 3 月底左右决定创建 Zaraz。我们当时正在处理另一个产品，并注意到大家都在向我们询问在其网站上有许多第三方会带来什么性能影响。第三方内容是当今大多数网站的重要组成部分...