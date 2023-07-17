Zaraz (CN)

使用 Cloudflare Zaraz，让同意管理变得简便清晰

2023/04/18

现在， Cloudflare Zaraz 还可以帮助您收集并管理许可。使用这个新工具，您可以使用同意模式在您的网站上轻松收集用户的同意偏好，并将您的同意策略应用于通过 Cloudflare Zaraz 加载的第三方工具 ...