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Blog da Cloudflare

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Plataforma para desenvolvedores

Desenvolvimento extremamente rápido com estruturas full stack e a Cloudflare

2024-04-05

Developer WeekDesenvolvedoresPlataforma para desenvolvedoresFull StackWranglerMiniflare

Agora você pode usar o servidor de desenvolvimento de seu framework enquanto acessa bancos de dados D1, armazenamentos de objetos R2, modelos de IA e muito mais. Itere localmente em milissegundos para criar aplicativos web sofisticados que são executados na Cloudflare....

Trazer Python para o Workers usando Pyodide e WebAssembly

2024-04-02

DesenvolvedoresCloudflare WorkersWebAssembly (PT)Python (PT)Plataforma para desenvolvedoresWASM (PT)Developer Week

Apresentamos a compatibilidade com Python para o Cloudflare Workers, agora em versão beta aberta. Renovamos nossos sistemas para oferecer a compatibilidade com Python, a partir do próprio tempo de execução dos Workers até a forma como o Workers é implantado na rede da Cloudflare...

Mitigar um ataque de canal lateral do comprimento de um token em nossos produtos de IA

2024-03-14

Bug Bounty (PT)LLM (PT)VulnerabilitiesPlataforma para desenvolvedoresWorkers AIAI GatewaySASE

A equipe do Workers AI e do AI Gateway recentemente colaborou estreitamente com pesquisadores de segurança da Universidade Ben Gurion em relação a um relatório enviado por meio de nosso programa Public Bug Bounty. Por meio desse processo, descobrimos e corrigimos totalmente uma vulnerabilidade...

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