Observamos a IA mudar a forma como as pessoas trabalham. Agentes de suporte respondem a dez vezes mais tickets. Engenheiros de software agora são revisores de códigos gerados por IA. ...

Nos unimos à Anthropic, Asana, Atlassian, Block, Intercom, Linear, PayPal, Sentry, Stripe e Webflow para lançar novos servidores MCP remotos, integrados na Cloudflare, para permitir que os usuários... ...

Agora você pode usar o servidor de desenvolvimento de seu framework enquanto acessa bancos de dados D1, armazenamentos de objetos R2, modelos de IA e muito mais. Itere localmente em milissegundos para criar aplicativos web sofisticados que são executados na Cloudflare. ...

Apresentamos a compatibilidade com Python para o Cloudflare Workers, agora em versão beta aberta. Renovamos nossos sistemas para oferecer a compatibilidade com Python, a partir do próprio tempo de execução dos Workers até a forma como o Workers é implantado na rede da Cloudflare ...

O Pingora, nossa estrutura para criar serviços de rede programáveis e seguros para a memória, agora está com código aberto. Comece a usar o Pingora hoje mesmo ...