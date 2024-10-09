Boas-vindas à AI Week 2025
2025-08-24
Observamos a IA mudar a forma como as pessoas trabalham. Agentes de suporte respondem a dez vezes mais tickets. Engenheiros de software agora são revisores de códigos gerados por IA....Continue lendo »
2025-08-24
Observamos a IA mudar a forma como as pessoas trabalham. Agentes de suporte respondem a dez vezes mais tickets. Engenheiros de software agora são revisores de códigos gerados por IA....Continue lendo »
2025-05-01
Nos unimos à Anthropic, Asana, Atlassian, Block, Intercom, Linear, PayPal, Sentry, Stripe e Webflow para lançar novos servidores MCP remotos, integrados na Cloudflare, para permitir que os usuários......
2024-04-05
Agora você pode usar o servidor de desenvolvimento de seu framework enquanto acessa bancos de dados D1, armazenamentos de objetos R2, modelos de IA e muito mais. Itere localmente em milissegundos para criar aplicativos web sofisticados que são executados na Cloudflare....
2024-04-02
Apresentamos a compatibilidade com Python para o Cloudflare Workers, agora em versão beta aberta. Renovamos nossos sistemas para oferecer a compatibilidade com Python, a partir do próprio tempo de execução dos Workers até a forma como o Workers é implantado na rede da Cloudflare...
2024-02-28
O Pingora, nossa estrutura para criar serviços de rede programáveis e seguros para a memória, agora está com código aberto. Comece a usar o Pingora hoje mesmo...
18 de dezembro de 2023
Ao editar ou criar um novo widget Turnstile com “Pré-autorização” habilitada, os clientes da Cloudflare agora podem usar o Turnstile para emitir um desafio quando o HTML de uma página é carregado e garantir que todas as respostas válidas tenham um token ......
16 de maio de 2023
O Smart Placement coloca automaticamente suas cargas de trabalho em um local ideal que minimiza a latência e acelera seus aplicativos....
18 de novembro de 2022
Hoje, temos o prazer de anunciar o próximo grande lançamento das definições do Workers TypeScript com várias melhorias e o código aberto dos novos scripts de geração automática...
18 de novembro de 2022
saiba como a Cloudflare usa nosso próprio produto, Workers Analytics Engine, para capturar análises de dados sobre nossos próprios produtos...
17 de novembro de 2022
o Pages é oficialmente uma plataforma full stack, com o Pages Functions agora em disponibilidade geral. O Pages está aproveitando o poder e a escalabilidade do Workers e especializando os recursos para que se alinhem à experiência do desenvolvedor do Pages...
17 de novembro de 2022
o Radar 2.0 foi lançado no mês passado durante a Semana de Aniversário da Cloudflare como uma reformulação completa do produto. Esta postagem de blog explica como o desenvolvemos tecnicamente....
17 de novembro de 2022
com o Cloudflare Workers, nossa arquitetura de micro front-ends baseada em fragmentos e nossa técnica de "fragment piercing", as equipes de engenharia podem aprimorar seus grandes front-ends gradualmente em uma fração do tempo que seria necessário...
16 de novembro de 2022
Nesta postagem do blog, mostro como usar o D1 para adicionar comentários a um blog estático. Para fazer isso, vamos criar um novo banco de dados D1 e uma API JSON simples que permite a criação e recuperação de comentários...
13 de setembro de 2021
Hoje, o Workers está 30% mais rápido do que há três anos no P90. Também está 210% mais rápido que o Lambda@Edge e 298% mais rápido que o Lambda....