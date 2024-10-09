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30 de novembro de 2022
Ajuste de preços, lançamento de planos anuais e aceleração da inovação
Após mantermos a mesma tabela de preços ao longo de toda a nossa história, a decisão de alterá-la foi objeto de uma profunda reflexão. Embora tenhamos mais de uma década de inovação e expansão da nossa rede para apresentar, o que pode não ser entendido intuitivamente é que nosso ...
15 de novembro de 2022
Reduza a carga de origem, economize nas taxas de saída de nuvem e maximize os acertos de cache com o Cache Reserve
Hoje estamos extremamente empolgados em anunciar que o Cache Reserve está passando para o beta aberto, os usuários agora podem testá-lo e integrá-lo à sua estratégia de distribuição de conteúdo sem ter que esperar mais...
28 de setembro de 2022
Anunciamos o Turnstile, uma alternativa ao CAPTCHA fácil de usar e que preserva a privacidade
Hoje, estamos anunciando o beta aberto do Turnstile, uma alternativa invisível aos CAPTCHAs. Qualquer pessoa, em qualquer lugar da internet, que queira substituir os CAPTCHAs em seu site poderá chama...
28 de setembro de 2022
Monitore sua rede com análises de fluxo de rede gratuitas da Cloudflare
O Magic Network Monitoring agora apresenta um poderoso painel de análise de dados, configuração de autoatendimento e um assistente de integração passo a passo. Você terá acesso a uma ferramenta que ajuda a visualizar seu tráfego e filtrar por características de pacotes, incluindo...
13 de setembro de 2021
Cloudflare Workers: uma plataforma sem servidor rápida
Hoje, o Workers está 30% mais rápido do que há três anos no P90. Também está 210% mais rápido que o Lambda@Edge e 298% mais rápido que o Lambda....
25 de março de 2021
Page Shield: proteja os dados do usuário no navegador
Hoje, estamos entusiasmados em anunciar o Page Shield, um produto de segurança do lado do cliente que os clientes podem usar para detectar ataques aos navegadores do usuário final...
22 de janeiro de 2021
Apresentação do Projeto Fair Shot: como garantir que os locais de inscrição de vacinação contra a COVID-19 possam atender à demanda
Em todo o mundo, organizações médicas e governamentais estão enfrentando um dos desafios logísticos mais difíceis da história: distribuir de forma equitativa e eficiente a vacina contra a COVID-19. ...
22 de janeiro de 2021
Sala de espera da Cloudflare
Hoje, temos o prazer de anunciar a Sala de Espera da Cloudflare! O recurso estará disponível inicialmente para clientes selecionados por meio de um novo programa chamado Projeto Fair Shot, que visa ajudar com o problema da demanda esmagadora por vacinas contra a COVID-19....
01 de outubro de 2020
Apresentamos o API Shield
dos 18 milhões de solicitações por segundo que atravessam a rede da Cloudflare, 50% são direcionados para APIs. A Cloudflare simplifica a proteção de APIs por meio do uso de identidade forte baseada em certificado de cliente e validação rigorosa baseada em esquema...
25 de setembro de 2017
Mitigação ilimitada: Proteção contra DDoS sem limites
Esta é a semana do sétimo aniversário da Cloudflare. Tornou-se uma tradição para nós anunciar uma série de produtos a cada dia desta semana e trazer grandes novos benefícios para nossos clientes. Estamos começando com um do qual estou especialmente orgulhoso: mitigação ilimitada...