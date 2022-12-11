Cloudflare Impact Week에 오신 것을 환영합니다

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Cloudflare 초기에 우리는 모든 신입 사원은 저나 공동 창업자인 미셸과 인터뷰해야 한다는 방침을 정했습니다. 이는 오늘날까지 이어져, 지금은 직원 수가 3,000명이 넘지만, 하루에 시간은 한정되어 있으므로 이러한 최종 인터뷰를 원활하게 진행하기 위해 몇 명의 고위 임원을 추가로 고용하여 계속해서 우수한 인재를 발굴해서 채용하고 있습니다.

처음에 이러한 인터뷰는 우리의 소규모 팀에서 새로운 팀원에 대한 적격 심사를 하는 데 도움이 되었습니다. 하지만 팀이 확장되면서 목적이 달라졌습니다. 오늘날 제가 마지막 전화 인터뷰를 진행할 때 쯤이면 이미 채용을 결정한 지원자이므로 적격 심사의 성격은 거의 사라졌습니다. 그 대신 이 과정의 주요 목적은 신입 직원이 팀의 선임 직원과 긍정적인 대화를 나눌 수 있도록 하여 향후에 무언가가 잘못되는 것을 본다면 우리 중 누군가에게 좀 더 편하게 이를 알릴 수 있도록 하는 데 있습니다. 저는 이 점 덕분에 마지막 인터뷰 전화는 제가 담당하는 가장 중요한 업무 중 하나라고 생각합니다.

하지만 저에게는 또 다른 이유가 있습니다. 이들이 왜 지원하겠다고 결정했는지 제가 직접 들어볼 수 있다는 것입니다. 이건 우리가 일을 잘하고 있는지 조직에 속하지 않은 사람의 관점에서 평가하는 척도가 됩니다. 저는 거의 매일 같은 내용의 몇 가지 비슷한 이야기를 듣고 있습니다. 신입 사원이 Cloudflare에 오고 싶어 하는 가장 일관된 이유는 우리의 사명과 영향력이 미치는 범위라는 점입니다.

우리 팀에서는 서비스를 이용하는 수백만의 사용자와 우리의 결정이 다운스트림에 영향을 끼치는 수십억의 인터넷 사용자에게 우리가 맡은 업무가 실제로 긍정적으로 영향을 미치기를 원합니다. 저는 "Cloudflare가 새로운 기능이나 제품을 추진할 때, 지원자님은 인터넷 전반을 더 나은 방향으로 이끌게 됩니다. 저도 그 일원이 되고 싶습니다"라는 말과 함께 입사를 제안할 때마다 언제나 미소가 지어집니다. 제가 하는 일에 흥미를 잃지 않을 수 있는 이유입니다.

"인터넷이 나아지도록 돕는다"는 우리의 사명이 계속 있었던 것 같지만, 처음에는 그렇지 않았습니다. 우리가 조직한 팀이 자연스럽게 커지고 우리가 만드는 제품이 성장하면서 그렇게 발전한 것입니다. 이는 오늘날 Cloudflare의 DNA에 필수불가결한 요소입니다. 우리 팀은 인터넷과 그 약속 및 나은 방향으로 가는 잠재력에 대해, 특히 보안, 개인정보 보호, 상호 운용성, 폭넓은 가용성에 대해 항상 낙관적인 태도를 유지했습니다.

지난 몇 년간 개인정보 보호에 집중하는 것이 항상 쉬웠던 이유가 바로 그것입니다. 고객 데이터를 절대 마케팅 담당자에게 팔지 않았고(더 나은 인터넷이 되는 일처럼 보이지 않았기에), 그렇기 때문에 새로운 개인정보 보호 법률을 준수해야 하는 시기가 왔을 때 운영을 취소할 필요가 없었으며, 매출이 끊기지도 않았습니다. 대신, Universal SSL을 출시하여 인터넷에서 암호화를 광범위하게 확대했고 첫 소비자 대상 제품인 개인정보 보호 우선 DNS 확인자를 개발했습니다.

올해 Impact Week를 시작하면서, 우리는 인터넷과 관련한 기회가 인터넷의 어두운 면을 압도한다고 생각하지만, 우리는 확실히 인터넷의 여러가지 문제를 보고 있습니다. 전 세계에 걸쳐 인터넷의 잠재력을 극대화할 기회를 거부하고 대신 상업적 이점, 검열, 감시 등의 경우를 포함한 자체의 이기적인 목적을 위해 인터넷을 좁게 통제하려는 새로운 법률과 규정을 통과시키는 국가가 많다는 사실을 우리는 목격하고 있습니다.

그중 하나의 예로, 러시아가 우크라이나를 침공할 무렵, 러시아 정부가 사이버 공격을 시작하고 인터넷을 차단하여 우크라이나 국민에게 더욱 고통을 안겨주는 동시에 러시아 국민들에게 러시아 정부가 통제하는 인터넷 도구만 사용하고 통제된 정보만을 보도록 압박하는 것을 보았습니다.

하지만 이러한 문제와 관련해 우리 Cloudflare를 비롯한 다양한 단체와 기업에서 힘을 모아 우크라이나에 대한 공격을 막아내고 인터넷을 최대한 빠른 시간 내에 다시 온라인으로 되돌리기 위해 온 힘을 다하는 광경도 보았습니다. 전쟁이 시작된지 거의 일 년에 접어들고, 매우 강력한 국가의 쉴 새 없는 공격에도 불구하고, 인터넷은 우크라이나에 긍정적인 힘으로 남았습니다. 인터넷은 우크라이나인들이 러시아 정부의 끔찍한 행동에 대한 메시지를 전달할 수 있는 방법이며 러시아 내부의 반체제 인사들이 검열을 벗어나는 도구입니다. 올해 초에 러시아에서 개인적으로 저를 제재했을 때 저는 그 제재를 우리가 옳은 일을 하고 있다는 명예의 훈장으로 받아들였습니다.

동시에, 인터넷으로 제공되는 희망은 특히 개발도상국에서 더 많은 기회로 지속해서 이어지고 있습니다. 개발도상국에서 안정적이고 안전한 인터넷에 더 많이 액세스할 수 있게 되면 인류가 수십 년 동안 발전시키기 위해 노력해온 것과 같은 방식으로 교육, 의료, 상업 분야에서 발전이 이루어질 수 있게 됩니다.

그리고 우리는 최근 이란에서 인터넷이 권위주의 정부의 통제를 뒤흔들려는 억압된 목소리의 주인공들이 이용하는 주도적인 투쟁 도구로 남아 있음을 보았습니다. 이로 인해 미국 정부는 이란의 일반 대중이 그들의 대의를 지지하기 위해 인터넷에 액세스할 수 있도록 Cloudflare와 같은 회사에 더 큰 자유를 허용하기 위해 이란에 대한 일부 제재를 완화하는 다소 이례적인 조치를 취했습니다.

전쟁, 탄압, 잘못된 정보와 같은 문제는 인류와 그 시작을 함께 했지만, 인터넷은 이전에는 거리, 억압, 리소스로 인해 서로 발견할 수 없고, 참여할 수 없었던 소외 계층을 한데 모아주는 능력에서 그 참신함이 빛을 발합니다. 인터넷이 그 약속의 일환을 이어갈 수 있도록 Galileo 프로젝트에서는 올해 8주년을 기념하고, 인도 내 소외된 소녀들, 나일강 계곡(Nile River Valley)의 성소수자(LGBTQIA+) 커뮤니티, 비공개 환경에서 보건 서비스가 필요한 난민이 연대하게 해주는 단체에 대한 지원을 멈추지 않고 있습니다. 전체적으로 이야기하자면, Galileo 프로젝트를 통해 우리는 100여 개의 나라에서 2,100여 개의 단체에 무료로 Cloudflare의 서비스를 제공하고 있습니다. 이는 우리가 가장 자부심을 가지는 작업 중 하나입니다.

이번 Impact Week 동안에는 인터넷, 특히 Cloudflare에서 세상을 개선할 긍정적인 기회를 어떤 방식으로 제공하는지 여러 이야기를 들려드리려고 합니다. 이는 전 세계를 포함하는데, 특히 인터넷이 그 시작부터 개발도상국에 대해 인터넷 서비스에 존재했던 격차를 더욱 메울 준비가 되어있기 때문입니다.

우리는 Cloudflare에서 지구 리소스의 책임감 있는 관리자 역할을 맡기 위하여 우리의 제품과 운영 방식에 적용하는 교훈과 배출을 통한 영향력에 초점을 맞추는 방식에 대해 설명할 예정입니다. 인터넷의 이점을 누리는 데 필요한 리소스가 가장 좋은 툴을 구매할 수 있는 대형 예산과 리소스를 갖춘 대기업에만 국한되지 않도록 우리가 하는 노력 또한 검토 대상이 됩니다.

개인부터 소규모 사업체, 비영리 단체, 기타 커뮤니티 조직까지, 우리는 사이버 보안과 신뢰도를 위하여 쓰는 비용이 인터넷에서 가장 큰 혜택을 받을 수 있는 계층에게도 쓰이도록 보장하려고 합니다. 특히 올해는 우리가 지역 정부와 핵심 인프라를 비롯한 주요 단체에서 모든 조직에 필요성이 점점 더 높아지는 Zero Trust 툴로 이점을 누릴 수 있도록 보장하는 데 초점을 맞추었던 한 해였습니다.

이번 주말에 우리는 연례 영향 보고서를 발표합니다. 이 보고서에서는 이러한 문제, 특히 지속 가능성 및 인터넷이 널리 사용 가능하고 원칙에 입각한 곳으로 남도록 하는 것과 관련된 접근 방식에 대하여 포괄적으로 검토해보려고 합니다.

우리는 기업으로서 우리가 진행하는 일의 핵심을 이루는 원칙에 대하여 자부심을 가지고 있습니다. 많은 우리 직원이 매일같이 인터넷을 검사하여 최근의 사이버 공격을 해결하고 최근의 인터넷 정체를 줄이기 위해 노력하고 있지만, 우리는 수십억 명의 삶을 더 낫게 만들기 위한 인터넷의 지속되는 약속에 힘을 얻습니다. Impact Week 동안에는 이러한 이야기에 집중하고 왜 우리 모두가 Cloudflare에 근무하는지 그 이유를 공유하려고 합니다. 여러분도 우리희만큼 기대해주셨으면 좋겠습니다.