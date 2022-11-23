Cloudflare가 2022년 가장 사랑받는 직장 100곳 중 하나로 지정된 이유

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Cloudflare에서는 모든 직원이 자신의 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 진정한 자기 자신을 안전하고 자신 있게 드러낼 수 있는 직장을 만들기 위해 노력해 왔습니다. 그렇기 때문에 Cloudflare는 Newsweek와 Best Practice Institute(BPI)로부터 2022년 가장 사랑받는 직장 100곳 중 하나로 지명되었음을 발표하게 된 것이 자랑스럽습니다. 가장 사랑받는 직장은 직원들이 자신이 근무하는 회사를 사랑하고, 회사와 자신을 동일시하는 직장을 선정합니다.

이와 함께 2022년 연말도 다가오니 이처럼 가장 사랑받는 직장 중 하나가 되기 위해 무엇이 필요했는지, 그리고 Cloudflare의 직장 및 문화가 무엇으로 구성되는지를 다시 돌아보기에 지금이야 말로 좋은 시간이라고 생각했습니다.

Cloudflare 팀 모두의 기반이 되는 목표 중 하나는 Cloudflare의 사명인 더 나은 인터넷을 만드는 것입니다. 인터넷이 직면한 가장 어려운 문제들(인터넷을 전 세계에 걸쳐 안전하고, 빠르며, 기밀이 보호되고, 신뢰받게 할 수 있도록 돕는 것)을 해결하려면 다양한 인재가 필요합니다. Cloudflare의 직원들이야말로 바로 그러한 인재이며, Cloudflare가 인터넷에 미치는 영향을 위해서 반드시 필요한 존재입니다.

인터넷은 현재 이용되는 상황에 맞게 구축되지 않았습니다. 인터넷이 주요 인프라의 근간이 되는 것부터 바쁘게 일하는 부모가 집으로 건강한 저녁식사를 바로 배달시킬 수 있게 하는 것까지 현재의 상황에 맞게 작동해야 합니다. 그러려면 Cloudflare는 이러한 온라인 서비스가 온라인의 수요를 버티고, 빠르게 로딩되며, 사이버 공격 및 보안 침해 사태를 겪지 않도록 지속적인 혁신을 이루어내야 합니다. Cloudflare는 오늘날 웹의 약 20%가 당사 네트워크를 통해 작동하는 등 온라인상에서 상당히 큰 책임을 지고 있으며, 모든 팀원이 이 목표에 기여하고 있습니다.

Newsweek와 BPI의 결과에 더해서 Cloudflare는 당사의 글로벌 팀을 대상으로 내부 설문조사를 추가로 시행했습니다. 그 결과, 설문조사에 응답한 직원 중 94%가 Cloudflare의 사명인 더 나은 인터넷을 구축하는 것으로부터 영감을 받는다고 응답했습니다. Cloudflare 직원의 92%는 자신의 상사가 자신을 존중한다고 답변하며, 92%는 자신의 업무가 회사에 중요하다고 답변합니다.

"저는 많은 Fortune 500 상위 회사들의 기술 부서에서 일해 왔는데, Cloudflare에 있을 때만큼 제가 가치있고 성장했다고 느낀 적이 없었습니다. 출근하는 것도, 제 상사와 동료 팀원들과 함께 일하는 것도 정말 좋습니다. 우리는 서로 정말 많은 것을 배우고, 영업 목표를 초과 달성하며 Cloudflare의 존재감을 세계에 더 널리 퍼뜨리려는 의욕으로 가득합니다. "

"...저는 우리 회사, 경영진, 그리고 무엇보다도 우리 팀을 정말 좋아합니다. 더 나은 인터넷을 구축하는 데 기여할 수 있어 자랑스럽고, 앞으로도 오래도록 계속 자랑스러우리라고 생각합니다."

"솔직히 말하면 제가 일했던 곳 중 최고입니다. 일은 많고 가끔은 스트레스도 받지만, 제 상사가 저를 도와줄 것이라고 믿으며, 제 상사는 제가 물어봐서 미안하다는 느낌이 들지 않게 하면서도 반복해서 시간을 들여 설명해 줍니다."

"Cloudflare에서 영광스럽게도 지금까지 5년 간 일할 수 있었습니다. 저는 분명히 Cloudflare의 직원들이 우리의 가장 큰 자산이라고 말할 수 있습니다. 저는 권한이 주어지고, 존중받으며, 매일매일 지적인 도전을 하고 있다고 느낍니다. 한 회사에서 이처럼 다양하고 사려 깊은 동료 직원들을 모아놓을 수 있다는 사실이 정말 인상적입니다. 그리고, 그 점은 우리 경영진에서부터 시작되죠."

특전 부여와 커뮤니티 장려

Cloudflare에서는 포괄적이며 완전한 보상 및 수당 패키지를 제공하며, 다양한 이니셔티브와 프로그램을 통해 팀원을 지원하는 데에 투자합니다.

직원이 받는 특전에는 사무실 혹은 사무실 및 재택근무를 병행하는 직원에게 출퇴근과 관련된 이동 비용을 지원하는 출퇴근 보상 프로그램, 임신/가족 부양/아이 돌봄/가족 형성 및 계획과 정서적 및 정신적 건강 보상 프로그램을 포함한 건강 및 가족 보상 프로그램이 있습니다. 그리고 필요 시 휴가를 받을 수 있는 제도를 마련하여 모든 직원이 편안하게 일과 생활 간의 균형을 찾을 수 있도록 권장합니다.

프로그램의 예시 중 하나로 직원 리소스 그룹(ERG)이 있는데, 이는 대표성이 떨어지거나 소외된 작원들의 그룹이며 Cloudflare의 직원이 주도하고 회사에서 지원합니다. 이러한 그룹은 회사의 주요한 사회적 책임 이니셔티브에 초점을 맞추며, 공통의 특성, 살아온 경험, 관심사 등을 바탕으로 각 그룹의 지도자, 임원, 회원이 직장에서 모임을 갖습니다. ERG의 기본 목표는 서로 돕고 소속감을 느낄 수 있는 커뮤니티 형성, 그룹 구성원의 경력 개발, Cloudflare 문화를 더 포용적으로 발전시키는 데 기여 등입니다. 현재 Cloudflare에는 Proudflare, Womenflare, Afroflare, Cloudflarents, Mindflare(공통점은 쉽게 알 수 있을 겁니다!)등 16개의 ERG가 있습니다.

최고인 환경에서의 근무 유연성

지난 몇 년 간 Cloudflare에서 당사의 여러 팀을 지원한 방식의 중심에는 유연성과 실험 정신이 있었습니다. Cloudflare에서의 근무는 회사가 창업 당시부터 2020년 3월까지 전적으로 사무실 근무로 이루어졌다가, 이후 기존에 없었던 완전히 새로운 원격 근무로 전환되었습니다. 이는 Cloudflare의 입장에서는 중요한 실험이었으며, Cloudflare가 직원을 행복하게 해주는 최고의 직장 중 하나로 인정받은 것은 커다란 영광입니다. Cloudflare에서는 모든 팀의 요구사항이 다르며 직원 대부분이 어디에서 어떻게 일할지에 대하여 어느 정도의 유연성을 원한다는 사실을 알고 있습니다. Cloudflare에서는 다양한 근무 환경을 지원하며 각 팀에서 자체적으로 최적의 근무 형태를 설정할 기회를 줍니다. 근무가 팀의 목적에 맞고 협업이 가능하도록 사무실 안에서, 원격으로, 혹은 그 둘의 병행 중 어떤 형태로 이루어지든 관계없이 각 직원에게는 근무 형태에서 유연성이 주어집니다.

성장하는 팀

Cloudflare에서는 지난 2년간 글로벌 팀원을 93% 늘렸고, 전반적으로 직원들의 채용, 이직 방지, 성공을 우선시해 왔습니다. 이해를 돕기 위해서, 2021년에 Cloudflare는 1,455개의 지원 가능한 직위에 대해 200,000건의 경쟁력 있는 구직 신청을 받았으며, 전반적으로 92%의 경쟁률과 아울러 지속해서 낮은 이직률을 볼 수 있었습니다.

2022년의 끝이 다가오는 현재 Cloudflare에는 전 세계에 걸쳐 3,100명 이상의 팀원이 있습니다. 공동 창업자, 회장 겸 COO인 Michelle Zatlyn이 "회사는 사람들의 모임입니다. 제 일의 가장 좋은 부분 중 하나는 저와 함께 일하는 사람들입니다"라고 말한 것과 같이 말입니다. Cloudflare는 또한 영업부터 엔지니어링까지 조직 전체에 걸쳐 수백 건의 구인 활동을 통해 전 세계에서 채용을 계속하고 있습니다. Cloudflare의 채용 기회에 대해 더 알아보려면, Cloudflare Careers를 확인해 보세요! 더 나은 인터넷을 만들기 위한 Cloudflare 팀원 모두의 지속적인 노력과 도움의 손길에 격한 갈채를 보냅니다.