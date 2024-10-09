국제 여성의 날에(그리고 일상에) 공정성을 포용하세요
2023-03-08
즐거운 국제 여성의 날 되세요! 2023년의 전 세계적인 주제는 #EmbraceEquity(공정을 포용하라)이며, 이는 "왜 동등한 기회로는 불충분한가"에 관한 인식을 증진하기 위해 진행하고 있는 노력의 일환입니다. 오늘은 여성이 이룬 성취를 강조하는 시간일 뿐만 아니라 더 잘 알 수 있는 기회이기도 합니다...계속 읽기 »
2023-03-08
즐거운 국제 여성의 날 되세요! 2023년의 전 세계적인 주제는 #EmbraceEquity(공정을 포용하라)이며, 이는 "왜 동등한 기회로는 불충분한가"에 관한 인식을 증진하기 위해 진행하고 있는 노력의 일환입니다. 오늘은 여성이 이룬 성취를 강조하는 시간일 뿐만 아니라 더 잘 알 수 있는 기회이기도 합니다...계속 읽기 »
2022-11-23
Cloudflare에서는 모든 직원이 자신의 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 진정한 자기 자신을 안전하고 자신 있게 드러낼 수 있는 직장을 만들기 위해 노력해 왔습니다. 그렇기 때문에 Cloudflare는 Newsweek와 Best Practice Institute(BPI)로부터 2022년 가장 사랑받는 직장 100곳 중 하나로 지명되었음을 발표하게 된 것이 자랑스럽습니다...