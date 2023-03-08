국제 여성의 날에(그리고 일상에) 공정성을 포용하세요

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즐거운 국제 여성의 날되세요! 2023년의 전 세계적인 주제는 **#EmbraceEquity(공정을 포용하라)**이며 이는 "왜 동등한 기회로는 불충분한가"에 관한 인식을 증진하기 위해 진행하고 있는 노력의 일환입니다. 오늘은 여성이 이룬 성취를 강조하는 시간일 뿐만 아니라 더 잘 알 수 있고 앞날의 계획에 관해 협력하고 브레인스토밍할 기회이기도 합니다.

"사람들이 시작하는 곳은 다양합니다. 참된 포용과 소속감에는 공정한 조치가 필요합니다." internationalwomensday.com

성 편견과 차별을 종식시키도록 도와주세요

오늘, 직장을 포함하여 구석구석에서 여성에게 영향을 주는 어려움에 관해 짧게 배워보세요. 무의식적 편견이 여성을 가로막는 장애물의 주 요인이므로 모든 성 정체성의 사람들이 다른 이들의 다양한 경험을 직접 배운다면 도움이 됩니다.

시작하는 데 도움이 되는 몇 가지 리소스를 확인해보세요.

공정성과 평등의 차이점을 인식 하고, 평등하려는 노력이 포용 관련 노력에 어떻게 방해가 될 수 있는지 알아보세요.

McKinsey 및 LeanIn.Org의 직장 여성(Women in the Workplace) 보고서 하이라이트를 읽고 여성의 발전을 방해하는 데다 많은 경우에 회사를 나가겠다고 결정하게 만드는 요인을 살펴보세요. 주목할만한 한 가지 통계가 있습니다. “신입에서 관리자로 승진한 남성 100명과 비교하면 승진한 여성은 87명, 승진한 유색 인종 여성은 82명에 불과했다.”

용어를 만든 Kimberlé Crenshaw가 설명하는 교차성 개념의 역사에 대한 5분짜리 비디오를 시청 해보세요. 교차성이란 "인종 편견과 성 편견이 동시에 작용하는 이중 구속"을 의미합니다.

기술 분야에서의 어려움을 기술 분야에서 무엇이(그리고 누가) 여성을 가로막는가?(What (and Who) is Holding Women Back In Tech?) 보고서를 통해 더 깊이 이해해보세요. Girls Who Code 및 Logitech에서 실시한 이 설문 조사에서 알아낸 한 가지 사실은, 여성 중 90%가 직장에서 미묘한 차별을 경험하고 있다고 보고한다는 것입니다. 이 보고서는 핵심 경력 동인과 지원 커뮤니티의 중요성을 설명합니다.

Womenflare는 무엇이고 Cloudflare는 국제 여성의 날을 어떻게 기념하고 있나요?

Womenflare는 여성과 여성 옹호자를 위한 Cloudflare 직원 리소스 그룹(ERG)입니다. 힘을 불어넣고 대변하며 지지하는 직원 주도 그룹입니다.

Cloudflare에서는 3월 내내 커뮤니티를 구축하고 여성의 성취를 함께 축하하는 전통을 이어가고 있습니다. Cloudflare는 앞으로 몇 주 동안 이러한 내부 이벤트를 통해 '평등 대 공정성'에 대한 토론과 더불어, 나 자신과 주변 사람들을 위해 공정성을 옹호할 수 있는 방법에 대한 토론까지 장려하고 있습니다.

코미디를 통해 기념하기: Laugh.Events에서 선보이는 웃음과 농담으로 시작합니다! "LaaS(Laughter as a Service)"를 제공하는 이들은 "직장 버라이어티 아워"를 기념하는 스탠드업 코미디, 뮤지컬 코미디, 기타 코미디 활동을 제공합니다.

공정성 및 알리십 대화: 축하 행사 이후 Cloudflare에서는 공정성을 논의하고, 각자의 고유한 교차성에서 공정성이 의미하는 바를 논의할 포럼을 열고 있습니다. 지지를 받으면서도 서로를 뒷받침할 수 있는 방법을 공유하고 자세히 알아볼 수 있게 Asianflare, Nativeflare, Proudflare의 동료 직원 리소스 그룹 리더를 초대했습니다.

공정성 리더십 패널: Cloudflare 내부 리더십 패널은 지난 몇 년 동안 항상 좋은 평가를 받았기 때문에, 이를 유지하기로 했습니다. 올해 Cloudflare는 영감을 주는 Cloudflare의 또 다른 여성 지도자 그룹을 초대하여 경험을 나누고 직장에서 공정성을 촉진할 수 있는 부분을 찾아보려고 합니다.

기타: 3월에 더 많은 계획이 있습니다! 북 클럽 및 모임에서 Cloudflare TV 에피소드, 네트워킹 이벤트에 이르기까지 Cloudflare 팀 모두는 즐기면서 논의에 참여할 수 있는 기회를 많이 보장하기 위해 협력하고 있습니다.

세계 여성의 날과 여성 역사의 달을 어떻게 기념하려고 하셨든, 공평한 세상을 수호할 수 있는 자신의 역할을 생각해보세요. #IWD2023 운동에 참여하세요. 오늘(그리고 매일) #EmbraceEquity(공정성을 포용)하세요!

Cloudflare의 근무환경

채용 정보 페이지를 통해 Cloudflare에서 Womenflare 등의 직원 리소스 그룹과 같은 커뮤니티를 어떻게 육성하는지 더 알아보고 채용 중인 직무도 확인하세요.

UN 10대 원칙 및 지속가능발전목표(SDG)에 대한 진행 상황에 관해 읽어보려면, 최신 영향 보고서를 다운로드하세요.