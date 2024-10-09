Protection contre CVE-2021-45046, la vulnérabilité RCE supplémentaire de Log4J
2021-12-15
Talonnant de près CVE-2021-44228, une deuxième vulnérabilité CVE de Log4J a été déclarée, CVE-2021-45046...Continuer à lire »
2021-12-15
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2021-12-14
Les modèles des pare-feu WAF et les tentatives d’exfiltration observées dans le monde, les données des tendances des tentatives d’exploitationavant la divulgation au public de CVE-2021-44228...
2021-12-14
Dès maintenant, les clients peuvent mettre à jour leurs tâches Logpush afin d'expurger automatiquement les jetons susceptibles de déclencher cette vulnérabilité. Vous pouvez en apprendre davantage à ce sujet dans notre documentation pour développeurs ou consulter les détails ci-dessous...
2021-12-10
Chez Cloudflare, lorsque nous découvrons l’existence d’une nouvelle faille de sécurité, nous réunissons rapidement des équipes pour répondre à deux questions distinctes...
2021-12-10
J’ai déjà écrit un article expliquant comment atténuer l’impact de CVE-2021-44228 dans Log4j, comment la vulnérabilité est apparue et les mesures d’atténuation prises par Cloudflare pour nos clients....
10 décembre 2021
Aujourd'hui, 9 décembre 2021, une très grave vulnérabilité concernant l'utilitaire de journalisation Java Log4j a été révélée....