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Log4Shell (FR)

Assainissement des fichiers journaux Cloudflare pour protéger les clients contre la vulnérabilité Log4j

2021-12-14

Logs (FR)VulnerabilitiesZero Day Threats (FR)SécuritéLog4J (FR)Log4Shell (FR)

Dès maintenant, les clients peuvent mettre à jour leurs tâches Logpush afin d'expurger automatiquement les jetons susceptibles de déclencher cette vulnérabilité. Vous pouvez en apprendre davantage à ce sujet dans notre documentation pour développeurs ou consulter les détails ci-dessous...

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