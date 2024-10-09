Assainissement des fichiers journaux Cloudflare pour protéger les clients contre la vulnérabilité Log4j

2021-12-14

Dès maintenant, les clients peuvent mettre à jour leurs tâches Logpush afin d'expurger automatiquement les jetons susceptibles de déclencher cette vulnérabilité. Vous pouvez en apprendre davantage à ce sujet dans notre documentation pour développeurs ou consulter les détails ci-dessous ...