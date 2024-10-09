Protection contre CVE-2021-45046, la vulnérabilité RCE supplémentaire de Log4J
2021-12-15
Talonnant de près CVE-2021-44228, une deuxième vulnérabilité CVE de Log4J a été déclarée, CVE-2021-45046...Continuer à lire »
2021-12-15
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2021-12-14
Les modèles des pare-feu WAF et les tentatives d’exfiltration observées dans le monde, les données des tendances des tentatives d’exploitationavant la divulgation au public de CVE-2021-44228...
2021-12-14
Dès maintenant, les clients peuvent mettre à jour leurs tâches Logpush afin d'expurger automatiquement les jetons susceptibles de déclencher cette vulnérabilité. Vous pouvez en apprendre davantage à ce sujet dans notre documentation pour développeurs ou consulter les détails ci-dessous...
2021-12-10
Chez Cloudflare, lorsque nous découvrons l’existence d’une nouvelle faille de sécurité, nous réunissons rapidement des équipes pour répondre à deux questions distinctes...
2021-12-10
La vulnérabilité révélée hier dans Log4j, une bibliothèque de journalisation basée sur Java, permet aux acteurs malveillants d'exécuter du code sur un serveur distant...
10 décembre 2021
J’ai déjà écrit un article expliquant comment atténuer l’impact de CVE-2021-44228 dans Log4j, comment la vulnérabilité est apparue et les mesures d’atténuation prises par Cloudflare pour nos clients....
10 décembre 2021
Aujourd'hui, 9 décembre 2021, une très grave vulnérabilité concernant l'utilitaire de journalisation Java Log4j a été révélée....