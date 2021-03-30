Le WAF de Cloudflare reconnu choix des clients pour 2021

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L'équipe Cloudflare qui développe notre pare-feu applicatif web (WAF) a poursuivi les innovations au cours de cette dernière année. Aujourd'hui, nous avons reçu la reconnaissance du public pour notre travail.

La simplicité d'utilisation, l'échelle et les systèmes de contrôle innovants fournis par le WAF de Cloudflare ont donné lieu à des retours positifs de la part des clients, ce qui nous a valu la distinction «​ Customers' Choice​ » (Choix des clients) de Gartner Peer Insights dans la catégorie Pare-feu WAF pour 2021. Vous pouvez télécharger une copie gratuite du rapport ici.

Les distinctions «​ Customers' Choice​ ​» (Choix des clients) de Gartner Peer Insights dans la catégorie Pare-feu WAF sont une reconnaissance pour les fournisseurs et les produits qui ont reçu les meilleures évaluations de la part de leurs clients. Les données collectées représentent une synthèse de premier niveau des produits logiciels de fournisseurs les mieux évalués par les professionnels de l'informatique.

Les commentaires positifs que nous avons reçus sont cohérents et renvoient aux principes guidant l'élaboration de nos produits Cloudflare. D'après les clients, le WAF de Cloudflare est :

« Un excellent pare-feu WAF hébergé et une entreprise qui se comporte plus comme un partenaire que comme un fournisseur » — Un architecte principal chargé de la fiabilité des sites dans le secteur des services [ Version complète ] ;

« Une solution de pare-feu WAF simple et pourtant terriblement efficace » — Un vice-président du secteur financier [ Version complète ] ;

« Simple et puissant, avec un support technique exceptionnel » — Un vice-président pour la technologie dans le secteur de la distribution au détail [ Version complète ] ;

« Une solution sûre, intuitive et qui se révèle un véritable délice en matière de sécurité web et d'accélérations. » — Un directeur principal chargé de la gestion des produits techniques dans le secteur manufacturier [Version complète].

2020 a été une année prolifique en lancements de produits de sécurité de Cloudflare. Citons-en quelques-uns :

Nous sommes heureux d'avoir été reconnus « Customers' Choice » (Choix des clients) par Gartner Peer Insights dans la catégorie Pare-feu WAF pour 2021. Au nom de toute l'équipe, nous souhaitons remercier l'ensemble de nos clients pour leur soutien constant.

Pour plus d'informations concernant le WAF de Cloudflare, contactez-nous ici, pour des évaluations pratiques, inscrivez-vous ici.

Gartner Peer Insights « Voice of the Customer » : Web Application Firewall, 25 mars 2021.Le badge GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS’ CHOICE est une marque commerciale et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et est utilisé avec autorisation dans les présentes. Tous droits réservés. Gartner Peer Insights Customers’ Choice reflète les opinions subjectives issues d’avis, d’évaluations et de données d’utilisateurs finaux individuels, appliquées conformément à une méthodologie documentée ; ils ne représentent pas les opinions de Gartner ou ses sociétés affiliées et ne constituent pas une approbation de leur part.Les évaluations du classement Gartner Peer Insights constituent les opinions subjectives d'utilisateurs finaux individuels et sont fonction de leur propre expérience. Elles ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses sociétés affiliées.