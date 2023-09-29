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Disponibilidad general de la criptografía poscuántica

2023-09-29

3 min de lectura
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Durante los últimos 12 meses, hemos estado hablando sobre la nueva línea base de la encriptación en Internet: la criptografía poscuántica. El año pasado, durante la Semana aniversario anunciamos la disponibilidad de nuestra versión beta de Kyber para fines de prueba, y que Cloudflare Tunnel se podría activar con la criptografía poscuántica. Este mismo año, dejamos clara nuestra postura de que creemos que esta tecnología fundamental debería estar disponible para todos de forma gratuita, siempre.

Hoy, tras seis años y 31 publicaciones del blog, hemos alcanzado un hito importante: estamos empezando a implementar la disponibilidad general  del soporte de la criptografía poscuántica para nuestros clientes, servicios y sistemas internos, tal como se describe más detalladamente a continuación. Esto incluye productos como Pingora para la conectividad de origen, 1.1.1.1, R2, Argo Smart Routing, Snippets y muchos más.

Esto es un hito para Internet. No sabemos aún cuándo los ordenadores cuánticos alcanzarán la escala suficiente para descifrar la criptografía actual, pero las ventajas de actualizar ahora a la criptografía cuántica son evidentes. Las conexiones rápidas y una seguridad preparada para el futuro son posibles hoy gracias a los avances logrados por Cloudflare, Google, Mozilla, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE. UU., Internet Engineering Task Force y muchas otras instituciones académicas.

¿Qué significa la disponibilidad general? En octubre de 2022 activamos X25519+Kyber como versión beta para todos los sitios web y las API proporcionados a través de Cloudflare. Pero una conexión es cosa de dos: solo está protegida si el navegador también admite la criptografía poscuántica. A partir de agosto de 2023, Chrome está activando poco a poco X25519+Kyber por defecto.

Connections involved when a user visits an uncached page on a website served through Cloudflare: 1. browser to edge; 2. internal connection(s); and 3. edge to customer origin server.

La solicitud del usuario se enruta a través de la red de Cloudflare (2). Hemos actualizado muchas de estas conexiones internas para utilizar la criptografía poscuántica, y esperamos dar por terminada la actualización de todas nuestras conexiones internas a finales de 2024. Esto deja como el enlace final la conexión (3) entre nosotros y el servidor de origen.

Nos complace anunciar que estamos implementado la compatibilidad con X25519+Kyber para la mayoría de las conexiones entrantes y salientes como disponibilidad general para su uso, incluidos los servidores de origen y Cloudflare Workers fetch()es.

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Plan Support for post-quantum outbound connections
Free Started roll-out. Aiming for 100% by the end of the October.
Pro and business Aiming for 100% by the end of year.
Enterprise Roll-out begins February 2024. 100% by March 2024.

Plan

Compatibilidad con las conexiones salientes poscuánticas

Gratuito

Implementación iniciada. Nuestro objetivo es la compatibilidad total para finales de octubre.

1.1.1.1
AMP
API Gateway
Argo Smart Routing
Auto Minify
Automatic Platform Optimization
Automatic Signed Exchange
Cloudflare Egress
Cloudflare Images
Cloudflare Rulesets
Cloudflare Snippets
Cloudflare Tunnel
Custom Error Pages
Flow Based Monitoring
Health checks
Hermes
Host Head Checker
Magic Firewall
Magic Network Monitoring
Network Error Logging
Project Flame
Quicksilver
R2 Storage
Request Tracer
Rocket Loader
Speed on Cloudflare Dash
SSL/TLS
Traffic Manager
WAF, Managed Rules
Waiting Room
Web Analytics

Pro y Business

Nuestro objetivo es la compatibilidad total para finales de año.

Cloudflare Gateway
Cloudflare DNS
Cloudflare Load Balancer
Cloudflare Access
Always Online
Zaraz
Logging
D1
Cloudflare Workers
Cloudflare WARP
Bot Management

Enterprise

La implementación se iniciará en febrero de 2024. Compatibilidad total para marzo de 2024.

Para nuestros clientes Enterprise, a lo largo de los próximos seis meses proporcionaremos periódicamente información adicional para ayudarte a preparar para la implementación. Los clientes de los planes Pro, Business y Enterprise pueden omitir la implementación y la activación en su zona hoy, o bien desactivarla con antelación mediante una API tal como se describe en nuestra publicación complementaria del blog. Antes de la implementación para Enterprise en febrero de 2024, añadiremos un selector en el panel de control para la desactivación.

Si te interesa empezar ya, echa un vistazo a nuestro blog, donde encontrarás todos los detalles técnicos, y activa la compatibilidad con la criptografía poscuántica mediante la API.

¿Qué se incluye y qué será lo siguiente?

Con una actualización de este calibre, queríamos centrarnos primero en nuestros productos más utilizados y a continuación ampliar progresivamente para cubrir nuestros casos extremos. Este proceso nos ha llevado a incluir los siguientes productos y sistemas en esta implementación:

1.1.1.1

AMP

API Gateway

Argo Smart Routing

Auto Minify

Optimización automática de la plataforma

Intercambios firmados automáticos

Salida de Cloudflare

Cloudflare Images

Conjuntos de reglas de Cloudflare

Cloudflare Snippets

Cloudflare Tunnel

Páginas de error personalizado

Supervisión basada en el flujo

Comprobaciones de estado

Hermes

Verificador de encabezado de servidor

Magic Firewall

Magic Network Monitoring

Registro de errores de red

Proyecto Flame

Quicksilver

Almacenamiento R2

Rastreador de solicitudes

Rocket Loader

Speed en el panel de control de Cloudflare

SSL/TLS

Traffic Manager

WAF, Reglas administradas

Waiting Room

Web analytics

Si un producto o servicio que utilizas no aparece en esta lista, aún no hemos empezado a implementar la criptografía poscuántica en él. Estamos trabajando activamente para implementar la criptografía poscuántica en todos nuestros productos y servicios, incluidos nuestros productos Zero Trust. Hasta que hayamos logrado la compatibilidad con la criptografía poscuántica en todos nuestros sistemas, en cada Innovation Week ofreceremos una nueva publicación del blog con las últimas noticias acerca de en qué productos ya hemos implementado la criptografía poscuántica, en cuáles lo haremos a continuación y las perspectivas para el futuro.

Productos en los que estamos trabajando para que en breve admitan la criptografía poscuántica:

Cloudflare Gateway

DNS de Cloudflare

Cloudflare Load Balancer

Cloudflare Access

Always Online

Zaraz

Registro

D1

Cloudflare Workers

WARP de Cloudflare

Gestión de bots

¿Por qué ahora?

Como ya anunciamos este mismo año, la criptografía poscuántica se incluirá de forma gratuita en todos los productos y los servicios de Cloudflare que puedan admitirla. La mejor tecnología de encriptación debe ser accesible para todos, de forma gratuita, a fin de ayudar a proteger la privacidad y los derechos humanos en todo el mundo.

Como mencionamos en marzo:

"Lo que antes era una tecnología fronteriza experimental se ha convertido en el sustrato subyacente de la sociedad moderna. Se ejecuta en nuestras infraestructuras más críticas, como los sistemas eléctricos, los hospitales, los aeropuertos y los bancos. Le confiamos nuestros recuerdos más preciados, también nuestros secretos. Por ello, Internet debe ser privada por defecto. Debe estar protegida por defecto".

Nuestro trabajo con la criptografía poscuántica se basa en la tesis de que los ordenadores cuánticos que pueden descifrar la criptografía convencional crean un problema similar al del error del año 2000. Sabemos que habrá un problema en el futuro que podría tener catastróficas consecuencias para los usuarios, las empresas e incluso para los estados-nación. La diferencia esta vez es que no sabemos la fecha y hora en que tendrá lugar este cambio radical en el paradigma informático. Lo que es peor, cualquier tráfico capturado hoy podría ser desencriptado en el futuro. Necesitamos prepararnos hoy para estar listos para esta amenaza.

Estamos entusiasmados de que todo el mundo adopte la criptografía poscuántica en sus sistemas. Para seguir los últimos desarrollos de nuestra implementación de la criptografía poscuántica y de la compatibilidad con clientes/servidores externos, consulta pq.cloudflareresearch.com y no pierdas de vista este blog.

1Estamos utilizando una versión preliminar de Kyber, la opción de NIST para un acuerdo de claves poscuánticas. Kyber aún no se ha completado. Esperamos la publicación de un estándar final en 2024, denominado ML-KEM. Entonces adoptaremos de inmediato dicho estándar al tiempo que eliminaremos la compatibilidad con X25519Kyber768Draft00.

Protegemos redes corporativas completas, ayudamos a los clientes a desarrollar aplicaciones web de forma eficiente, aceleramos cualquier sitio o aplicación web, prevenimos contra los ataques DDoS, mantenemos a raya a los hackers, y podemos ayudarte en tu recorrido hacia la seguridad Zero Trust.

Visita 1.1.1.1 desde cualquier dispositivo para empezar a usar nuestra aplicación gratuita y beneficiarte de una navegación más rápida y segura.

Para saber más sobre nuestra misión para ayudar a mejorar Internet, empieza aquí. Si estás buscando un nuevo rumbo profesional, consulta nuestras ofertas de empleo.
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