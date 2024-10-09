Novedad: Cloudflare Tunnel poscuántico

2022-10-03

Hoy, damos dos pasos importantes hacia este objetivo: la versión cloudflared 2022.9.1, añade la marca --poscuántica, que cuando se entrega, garantiza la protección de la conexión desde cloudflared a nuestra red (conexión 3) contra la amenaza de los ordenadores cuánticos ...