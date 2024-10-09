Facilitamos el estado con las actualizaciones de D1 (disponible de forma general), Hyperdrive, Queues y Workers Analytics Engine

2024-04-01

El almacenamiento y la conservación de los datos son aspectos esenciales de una aplicación integral. Nos complace arrancar la semana con novedades que ayudarán a los desarrolladores a crear aplicaciones con estado en Cloudflare, incluida la disponibilidad general de D1, la base de datos SQL... ...