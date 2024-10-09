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Workers AI: inferencia en instancias de GPU sin servidor en la red global de Cloudflare

2023-09-27

Semana aniversarioCloudflare WorkersAIPlataforma para desarrolladoresDatabase (ES)Vectorize (ES)Desarrolladores

Estamos encantados de anunciar Workers AI, una plataforma de inferencia de IA como servicio, que permite a los desarrolladores ejecutar modelos de IA con solo unas líneas de código, todo ello con la tecnología de nuestra red global de GPU...

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