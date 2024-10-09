Creación de D1, una base de datos a nivel global
2024-04-01
D1, la base de datos SQL de Cloudflare, ya está disponible. ...Seguir leyendo »
2024-04-01
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2023-09-28
Hyperdrive te permite un acceso ultrarrápido a tus bases de datos existentes desde Cloudflare Workers, dondequiera que se ejecuten...
2023-09-27
Estamos encantados de anunciar Workers AI, una plataforma de inferencia de IA como servicio, que permite a los desarrolladores ejecutar modelos de IA con solo unas líneas de código, todo ello con la tecnología de nuestra red global de GPU...
2023-09-27
Vectorize es nuestra nueva solución de base de datos vectorial, diseñada para que puedas desarrollar aplicaciones de IA integrales en la red global de Cloudflare. ¡Empieza a usarla ya!...
2023-05-16
Hoy anunciamos Database Integrations, una solución que te permitirá conectarte sin problemas a la base de datos que elijas en Workers. ...
16 de mayo de 2023
La solución Smart Placement coloca automáticamente tus cargas de trabajo en una ubicación óptima que minimiza la latencia y acelera tus aplicaciones....
16 de noviembre de 2022
No seríamos fieles a nuestro estilo si siguiéramos avanzando en la preparación de D1 para producción sin detenernos primero para conocer tu opinión. D1 ya está disponible en la versión alpha abierta...