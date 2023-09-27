5 min de lectura

Cloudflare ha alcanzado oficialmente la adolescencia. Comenzamos nuestra andadura el 27 de septiembre de 2010, y hoy cumplimos 13 años. Como ya es tradición, aprovecharemos esta semana de aniversario para lanzar una serie de productos que consideramos nuestra aportación al ecosistema de Internet. Sabrás más sobre algunos de nuestros increíbles anuncios en unos minutos, pero queríamos empezar hablando acerca de algo más fundamental: nuestra identidad.

Como a muchos niños, nos llevó algún tiempo comprender realmente quienes somos. Los encasillamientos nos incomodan. La gente describiría a Cloudflare como una empresa de seguridad, y diríamos que eso no es lo que hacemos. Dirían que somos una red, y alegaríamos que somos mucho más que eso. Lo que es peor, a veces nos considerarían una "CDN", y les recordaríamos que el almacenamiento en caché forma parte de cualquier sistema diseñado con lógica, pero que no debería ser una función por sí misma. Muchas gracias.

Ayer, el día antes de nuestro 13.º aniversario, finalmente anunciamos públicamente lo que entendemos que somos: una conectividad cloud.

La conectividad cloud

¿Qué significa esto? "Conectividad" significa que nos medimos en relación con cómo conectamos a las personas y las cosas. Nuestro trabajo no es el destino final de tus datos, sino ayudarte a moverlos. Cualquier aplicación, cualquier dato, en cualquier lugar, en cualquier momento. Eso es la esencia de la conectividad, y eso ha sido siempre la promesa de Internet.

"Cloud" significa que las baterías están incluidas. Crece contigo. Es programable. Tiene seguridad constante integrada. Es inteligente y aprende de tu uso y del uso de otros, y optimiza los resultados mejor de que lo que tú podrías hacerlo por tu cuenta.

Vale la pena comparar nuestra conectividad cloud con algunas otras nubes. Las denominadas nubes públicas a hiperescala son, en muchos aspectos, lo contrario. Optimizan la acumulación de tus datos. Los encierran. Dificultan su movimiento. Son nubes de cautividad. Aunque pueden ser muy útiles para algunas cosas, los clientes solo podrán beneficiarse realmente de todo su potencial cuando se utilicen junto con una conectividad cloud, de manera que puedas combinar como desees lo mejor de cada una de sus funciones.

Construyendo el futuro

Esto es lo que vemos estos días en las startups más prometedoras. Muchas de las principales empresas de IA utilizan la conectividad cloud de Cloudflare para llevar sus datos de entrenamiento allí donde sobra capacidad de GPU. Calculamos que en todo el ecosistema de startups de IA, Cloudflare es el proveedor de nube más utilizado. Porque, si estás construyendo el futuro, sabes que la conectividad y la agilidad de la nube son fundamentales.

Hemos dedicado este último año a escuchar a nuestros clientes de IA y a intentar comprender cómo será el futuro de la IA y cómo podemos ayudarles mejor a crearlo. Como resultado de esas conversaciones, hoy lanzamos una serie de productos y funciones que abren la puerta a increíbles nuevas oportunidades.

La mayor oportunidad que ofrece la IA es la inferencia. La inferencia es lo que sucede cuando escribes una solicitud en ChatGPT para que escriba un poema acerca de lo mucho que te gusta la conectividad cloud y, segundos después, recibes una respuesta coherente. O cuando ejecutas una búsqueda de una imagen de tu pasaporte en tu teléfono y aparece al instante.

Para generar los modelos que hacen posible este tipo de milagros modernos, se requiere un proceso que lleva mucho tiempo, denominado entrenamiento. Una vez que se han entrenado lo suficiente, se les pueden proporcionar nuevos datos una y otra vez para generar nuevos resultados útiles.

Dónde tiene lugar la inferencia

Hasta hoy, esos modelos se podían ejecutar en dos ubicaciones. La primera, el dispositivo del usuario final, como en el caso de la búsqueda del "pasaporte" en las fotos en tu teléfono. Cuando eso es posible, es fantástico. Es rápido. Tus datos privados no salen del entorno local. Y funciona incluso cuando no hay acceso a la red. Pero también plantea un desafío. Los modelos son grandes y el almacenamiento en tu teléfono u otro dispositivo local es limitado. Además, dedicar los recursos de GPU más rápidos al proceso de estos modelos en tu teléfono hace que aumente el coste del teléfono y gasta valioso tiempo de la batería.

La alternativa ha sido la nube pública centralizada. Esto es lo que se utiliza para un modelo grande como GPT-4 de OpenAI, que ejecuta servicios como ChatGPT. Pero esto presenta sus propios desafíos. Actualmente, casi todos los recursos de GPU para IA se implementan en EE. UU., un hecho que preocupa, y con razón, en el resto del mundo. Las consultas de IA son cada vez más personales, y enviarlas todas a alguna nube centralizada implica un potencial desastre anunciado en materia de seguridad y localización de datos. Asimismo, la ejecución de la inferencia es inherentemente lenta y menos eficaz y por lo tanto más costosa que en el entorno local.

Una tercera ubicación para la inferencia

La ejecución en el dispositivo ofrece un entorno demasiado limitado. La ejecución en la nube pública centralizada queda demasiado lejos. Es como el cuento Ricitos de oro y los tres osos: encontramos la respuesta adecuada en un punto intermedio. Por este motivo, hoy estamos entusiasmados de estar implementando modernos recursos de GPU en la conectividad cloud global de Cloudflare. La tercera ubicación para la inferencia de IA. No es un entorno demasiado limitado. No está demasiado lejos. El paso perfecto es el punto intermedio. Antes de finales de año, podrás ejecutar modelos de IA en más de 100 ciudades en más de 40 países donde opera Cloudflare. Para antes de finales de 2024, tenemos previsto haber implementado GPU ajustadas para la inferencia en casi cada una de las ciudades que componen la red global de Cloudflare, a milisegundos de prácticamente cada dispositivo conectado a Internet en todo el mundo.

(Enviamos desde aquí un saludo a los miembros del equipo de Cloudflare que se encuentran, en estos momentos, literalmente arrastrando maletas llenas de tarjetas GPU NVIDIA por todo el mundo e instalándolas en los servidores que componen nuestra red global. Se requieren muchos átomos para mover todos los bits que movemos nosotros, y hace falta que personas audaces viajen por todo el mundo para actualizar nuestra red a fin de facilitar estas nuevas prestaciones.)

La ejecución de IA en una conectividad cloud como Cloudflare te ofrece lo mejor de ambos mundos: una cantidad prácticamente ilimitada de recursos que se ejecutan en el entorno local cerca de cualquier dispositivo conectado a Internet. Ofrece flexibilidad para la ejecución de cualquier tipo de modelo que creen los desarrolladores, es fácil de utilizar sin necesidad de un equipo de DevOps, y su ejecución es barata, ya que solo pagas cuando realizamos trabajo de inferencia para ti.

Considera un ejemplo concreto, un cliente de Cloudflare como Garmin, donde crean dispositivos que deben ser inteligentes pero también asequibles y con la máxima duración posible de la batería. Los exploradores dependen literalmente de ellos para encontrar cómo salir de las situaciones más peligrosas, por lo que no puede haber concesiones de rendimiento. Por esa razón, cuando oyeron hablar de Cloudflare Workers AI, supieron inmediatamente que era algo que debían probar. Aaron Dearinger, arquitecto Edge de Garmin International, nos explicaba lo siguiente:

"Garmin acompaña a nuestros usuarios en todas sus carreras, sus entrenamientos y sus aventuras al aire libre, y queremos garantizar que nuestros relojes y dispositivos tienen una batería que puede durar semanas y meses y no horas o días. Estamos entusiasmados con las innovaciones de Cloudflare para garantizar que la IA cumple las normativas, es rápida, se ejecuta cerca de los usuarios y, lo más importante, prioriza la privacidad. Esto es muy prometedor para nosotros, ya que nuestro objetivo es ofrecer a nuestros usuarios información sobre su salud, su bienestar y su aventura allí donde estén".

Son uno de los grupos limitados de clientes a los que hemos ofrecido un avance, y todos ellos empezaron inmediatamente a lanzar ideas acerca de lo que podrían hacer a continuación y solicitando más acceso. Parece que lo hemos visto y estamos aquí para hablar de ello: el futuro no tan lejano es fantástico.

El espíritu de ayudar a mejorar Internet

A lo largo de los años hemos hecho diversos anuncios con ocasión de nuestro aniversario que han acabado cambiando el futuro de Internet. Con motivo de nuestro primer aniversario, anunciamos una puerta de enlace IPv6 que ha ayudado a que la escala de Internet fuera más allá de sus primeras decisiones acerca de los protocolos. Durante nuestro cuarto aniversario, anunciamos que nuestra encriptación sería gratuita y que duplicábamos el tamaño de la web cifrada en un día. En nuestro séptimo aniversario, lanzamos la plataforma Workers, que ha revolucionado el desarrollo de las aplicaciones modernas. En nuestro décimo primer aniversario, anunciamos R2 y liberamos más datos de las nubes de cautividad.

Este año celebramos que Cloudflare cumple 13 años, y nos hemos propuesto tener un impacto tan importante en el desarrollo de la IA como hemos tenido en otros ámbitos en los que nos hemos centrado en el pasado: ofrecer herramientas que permitan a cualquier persona, en cualquier parte del mundo, acceder a la inferencia de IA, de forma asequible y eficaz.

Acabemos con un poema

Para conmemorar este acontecimiento, acabemos con un poema sobre la conectividad cloud, generado utilizando un pequeño fragmento de código y un modelo LLM de Llama 2 de Meta en ejecución en la plataforma Workers AI de Cloudflare en un centro de datos ubicado no muy lejos de donde estamos escribiendo esto…

Solicitud: "Escribe un poema acerca de la conectividad cloud y compárala con la nube de cautividad"

La conectividad cloud, un entorno maravilloso,Donde fluyen los datos y el conocimiento es libre,Un lugar donde confluyen las mentes y surgen las ideas,Un mundo de posibilidades infinitas.

Pero hay un lugar oscuro, la nube de cautividad,Que atrapa los pensamientos y trae la desgracia de las mentes,Una prisión de la mente, donde se pierde la libertad,Un mundo de penas y costes sin fin.

Elijamos la conectividad cloud,Y que nuestras mentes sean libres,Puedan elevarse, fluir y llegar a lo más alto,Sin limitaciones, siempre hacia arriba.