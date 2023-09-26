Te damos la bienvenida a la conectividad cloud: un nuevo enfoque para conectar y proteger tus nubes, redes, aplicaciones y usuarios

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Lo mejor de nuestro trabajo es el tiempo que dedicamos a hablar con los clientes de Cloudflare. Siempre descubrimos aspectos nuevos e interesantes de sus desafíos de informática y de seguridad.

En los últimos años, algo en esas conversaciones ha cambiado. Cada vez es más habitual que el mayor desafío del que nos hablan los clientes sea difícil de definir. Ciertamente no es algo que se pueda resolver con un producto o una función en concreto.

Lo que nos cuentan los equipos de informática y seguridad es que están perdiendo el control de su entorno digital.

Esta pérdida de control puede adoptar diversas formas. Pueden expresar su reticencia a la adopción de una nueva prestación que saben que necesitan, alegando razones de compatibilidad. O quizás comentan la gran cantidad de tiempo y esfuerzo que requiere realizar cambios relativamente sencillos, y cómo estos cambios les impiden dedicar ese tiempo a tareas más importantes. Si tuviéramos que resumir en una sola frase este sentimiento general, sería algo como: "Sea cual sea mi equipo o mi presupuesto, nunca es suficiente para conectar y proteger completamente nuestras actividades".

¿Te resulta familiar? Si es así, permítenos decirte que no estás solo.

Razones de la pérdida de control

El ritmo de los cambios en el dominio de la informática y la seguridad se acelera, y comporta una complejidad no deseada. Los equipos de informática y seguridad son responsables de una mayor variedad de dominios tecnológicos que en el pasado. Un estudio reciente de Forrester confirma esta evolución: de los equipos responsables de la protección de los empleados, ya sea en las oficinas o en modalidad remota o híbrida, el 52 % asumieron esa responsabilidad en los últimos cinco años. En cambio, durante ese mismo periodo, el 46 % han sido encargados con la gestión y la protección de las aplicaciones en la nube pública, y el 53 % han recibido la tarea de la difícil cuestión del cumplimiento de la normativa.

Los equipos de informática y de seguridad deben afrontar un gran desafío: conectar los equipos remotos, los equipos y la infraestructura locales, los distintos entornos de nube, las aplicaciones SaaS y mucho más, de manera que todo ello funcione como un único entorno protegido. Pero diversas razones dificultan esta tarea:

En la mayoría de las empresas, la infraestructura privada, las necesidades específicas de cumplimiento de normativas y los procesos y configuraciones parcialmente compatibles dificultan la conexión entre las nubes, las aplicaciones SaaS, las aplicaciones web y la infraestructura local. Sencillamente, estos dominios no fueron concebidos para funcionar juntos de forma fácil y segura.

La ley de Conway indica que tiende a haber una correspondencia entre los sistemas y la estructura de comunicación de su organización. Y, aunque no tengan la culpa de ello, muchos equipos de informática y seguridad están bastante aislados.

Las circunstancias son con frecuencia propicias para que la informática y la seguridad se vean complicadas con soluciones alternativas y un amasijo de interdependencias.

Por suerte, hemos encontrado una solución.

Te damos la bienvenida a la conectividad cloud

A menudo es necesario saber leer entre líneas para llevar a buen puerto las conversaciones con los clientes. Cuando estos hablan de pérdida de control, parece que deseen silenciosamente algo que, según ellos, no existe. Lo que buscan es un tejido de conectividad que abarque todo aquello de lo que los equipos de informática y seguridad son responsables —algo que reduzca la complejidad al funcionar perfectamente con todos los componentes del entorno, que esté disponible en cualquier ubicación y que ejecute todas las funciones de seguridad, red y desarrollo necesarias.

Estudios más detallados han confirmado nuestras sospechas. Las encuestas realizadas a responsables de la informática y la seguridad indican que el 72 % de ellos considerarían muy útil una plataforma en la nube "universal" segura. Los profesionales encuestados han indicado que invertirían de media un 16 % de su presupuesto total de informática y seguridad en este tipo de plataforma.

Eso nos llevó a plantearnos cómo sería exactamente esa clase de plataforma en la nube. ¿Cómo lograría todos sus objetivos?

Aquí te presentamos la respuesta: la conectividad cloud.

La conectividad cloud es un nuevo enfoque que permite la entrega de la gran variedad de servicios que necesitan las empresas para proteger y conectar sus entornos digitales. Es una plataforma unificada e inteligente de servicios programables nativos de nube que permite la conectividad universal entre todas las redes (redes empresariales e Internet), los entornos en la nube, las aplicaciones y los usuarios. Incluye una gran variedad de servicios de seguridad, rendimiento y desarrollo, no con el objetivo de reemplazar todo en todas partes, sino con la capacidad de adaptarse allí donde sea necesario y de consolidar muchos servicios esenciales en una única plataforma.

La conectividad cloud se basa en cuatro principios fundamentales.

Amplia integración — Las organizaciones dependen de Internet para conectar los distintos elementos de su entorno digital con sus trabajadores, socios y clientes. Una conectividad cloud se integra de forma nativa en Internet y en las redes empresariales, y ofrece conectividad segura y con baja latencia y escalabilidad ilimitada entre todos los usuarios, aplicaciones e infraestructuras. Es tan rápida y directa como Internet en su mejor momento, sin el riesgo ni la incertidumbre. Programabilidad — Todo entorno digital empresarial tiene una infraestructura privada, varias nubes, necesidades específicas de cumplimiento de normativas y otras herramientas, procesos y configuraciones muy específicos. La arquitectura de la conectividad cloud proporciona interoperabilidad ilimitada y redes personalizables, por lo que puede adaptarse a esas necesidades específicas al mismo tiempo que proporciona experiencias coherentes a los usuarios y una gestión eficaz. Información de la plataforma — Las organizaciones requieren una amplia variedad de servicios para conectar y proteger todos los elementos de sus entornos digitales. Sin embargo, toda esta integración es costosa, e intentar gestionarlo todo causa ineficiencias y vulnerabilidades de seguridad. La conectividad cloud bien diseñada cuenta con una gran gama de servicios integrados en sus cimientos, y analiza enormes volúmenes de tráfico y una gran variedad de tipos de tráfico a fin de actualizar automáticamente los modelos de información. Simplicidad — Un número excesivo de servicios de informática y seguridad conlleva la multiplicación de los paneles de control. Esto causa ineficiencias, una visibilidad deficiente y fatiga de alertas. Aunque la consolidación total en una plataforma no es la solución, la conectividad cloud reduce considerablemente la proliferación de herramientas y la sobrecarga de paneles de control al gestionar una parte mucho mayor del entorno informático desde un único panel de control.

Gracias a estas cualidades, la conectividad cloud no solo te permite añadir nuevos servicios a tu entorno digital sin perder aún más control. También te ayuda a recuperar el control que ya tenías antes.

Conectividad cloud de Cloudflare

Admitimos nuestra predisposición a considerar estas cuatro cualidades especialmente importantes. Desde nuestros inicios, hemos desarrollado nuestros servicios basándonos en los principios de integración, programabilidad, información de la plataforma y simplicidad. Ahora, nuestra cartera global de soluciones es lo suficientemente amplia para permitir a nuestros clientes beneficiarse de estas ventajas a la hora de afrontar una gran diversidad de necesidades informáticas y de seguridad.

Gracias a este enfoque, nos complace señalar que Cloudflare es la primera conectividad cloud del mundo.

Compruébalo tú mismo. A continuación te presentamos algunos ejemplos de clientes que han utilizado Cloudflare para resolver sus propias crisis de control:

Conrad Electric: proteger el acceso para sus trabajadores distribuidos en todo el mundo

La programabilidad, la amplia integración de la red y la información incorporada que ofrece la conectividad cloud hacen que sea la herramienta perfecta para proporcionar acceso seguro a los recursos corporativos.

El minorista de comercio electrónico Conrad Electronic nos ha dicho: "El solo hecho de mantener a las personas en línea ha creado una serie de cuellos de botella administrativos". Casi la mitad de sus 2300 empleados necesitan acceder a las aplicaciones corporativas de forma remota. Permitir ese acceso suponía una gran carga: debían implementar y configurar clientes VPN para cada usuario.

Ahora, Conrad Electronic utiliza la conectividad cloud de Cloudflare para proporcionar acceso remoto seguro a cientos de aplicaciones corporativas. Su carga de gestión se ha reducido considerablemente, y su equipo nos ha explicado que ahora disponen de mucho más tiempo cada mes para dedicar a la mejora de sus operaciones web. Además, han mejorado su postura de seguridad: "Podemos restringir el acceso a usuarios específicos o proteger áreas confidenciales con un solo clic. El hecho de no tener que mantener 1000 perfiles de VPN mejora nuestra seguridad y nos ahorra tiempo y dinero".

Carrefour: entregar y gestionar aplicaciones de confianza para los clientes

La información sobre amenazas, la integración de la red y la interfaz unificada que ofrece la conectividad cloud permiten que sea la herramienta perfecta para resolver las vulnerabilidades de seguridad y para la entrega de aplicaciones seguras a escala global.

La multinacional de comercio minorista y mayorista Carrefour cuenta con una presencia de comercio electrónico floreciente y en rápido crecimiento. No obstante, con la multiplicación de los ciberataques, ampliar su conjunto de soluciones de seguridad no era suficiente. Según nos explicó su equipo de seguridad, "la interrelación de las múltiples herramientas complicaba la coordinación y el control de la arquitectura… Además, la falta de integración entre las herramientas hacía que la investigación y la resolución de los problemas de seguridad y rendimiento fueran tareas complejas que requerían mucho tiempo".

Como parte de su transformación global de la seguridad, han adoptado la conectividad cloud de Cloudflare para evitar las vulnerabilidades web, las amenazas de tipo "zero-day" y los ataques de bots maliciosos. De esta forma, han podido reemplazar cinco herramientas de seguridad de distintos proveedores. Desde entonces, han reducido un 75 % su tiempo de resolución de incidentes.

Canva: crear aplicaciones innovadoras

Por último, la programabilidad y la integración de la red que ofrece la conectividad cloud ayudan a impulsar la innovación en el desarrollo en prácticamente todos los contextos.

El gigante mundial del diseño Canva es un buen ejemplo. Anteriormente, utilizaban diversas plataformas para desarrolladores para ejecutar código personalizado en el perímetro de la red. Sin embargo, estos servicios les parecían demasiado lentos, y se topaban con limitaciones que frenaban la innovación.

La conectividad cloud de Cloudflare es ahora "un elemento esencial de nuestro software". Utilizan los servicios para desarrolladores de la conectividad cloud a fin de desarrollar y ejecutar código personalizado, optimizar la entrega de páginas para SEO y restringir el acceso al contenido a un tiempo limitado. Recientemente nos decían: "Gracias a Cloudflare, podemos centrarnos con total confianza en el crecimiento de nuestros productos y en la expansión a nuevos mercados, sabiendo que nuestra plataforma es rápida, fiable y segura".

Además, su experiencia los ha llevado a adoptar Cloudflare para el acceso seguro y la entrega de aplicaciones, lo que representa un ejemplo extremadamente gratificante de la conectividad cloud operando a pleno rendimiento.

Más información sobre la conectividad cloud

Nuestros clientes inspiran nuestras innovaciones, y nuestra visión de la conectividad cloud no es ninguna excepción. Nuestro objetivo es que las cosas sean más fáciles, más rápidas, más seguras y que estén más conectadas, y es increíble constatar cómo la conectividad cloud ayuda a reducir la complejidad y a mejorar la seguridad.

Puedes obtener más información sobre la conectividad cloud aquí, pero esperamos que esto sea solo el principio. Ponte en contacto con nosotros si tienes preguntas o deseas hacernos llegar tus sugerencias. Espero que podamos continuar nuestra conversación y descubrir nuevas formas de ayudar a nuestros clientes en su búsqueda de seguridad y conectividad.