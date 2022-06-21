Cómo resuelve Cloudflare One tus problemas de observabilidad

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Nos complace anunciar hoy Cloudflare One Observability. Cloudflare One Observability ayudará a los clientes a trabajar en las aplicaciones de Cloudflare One para solucionar los problemas relacionados con la conectividad de red, el rendimiento y las políticas de seguridad para garantizar una experiencia consistente para los empleados, dondequiera que se encuentren. Cloudflare One, nuestra plataforma integral SASE, ya incluye visibilidad para productos individuales. Cloudflare One Observability es el siguiente paso para reunir los datos en la plataforma Cloudflare One.

TAP de red y redes empresariales heredadas

Las redes empresariales tradicionales funcionaban como un castillo protegido por un foso. Los empleados que trabajaban desde una oficina física se autenticaban al inicio de la sesión, estaban protegidos por un firewall de gran tamaño en la oficina, y la mayoría de las aplicaciones a las que accedían estaba en local.

Muchas redes empresariales contaban con un número estrictamente definido de "entradas" para los empleados en las oficinas. Los TAP de red (dispositivos que se usan para medir e informar sobre eventos en una red local) controlaban cada punto de entrada, y estos dispositivos daban a los administradores e ingenieros de la red una visibilidad completa de sus operaciones.

Más información sobre el anterior modelo de seguridad de red perimetral

Observabilidad incompleta en la red empresarial actual

Las redes empresariales actuales se han expandido más allá del modelo tradicional en local y ahora están extremadamente fragmentadas. En la actualidad, los empleados pueden trabajar desde cualquier lugar. Acceden a las redes empresariales desde Internet, y las aplicaciones que utilizan a diario son una combinación de instancias en local y en la nube de SaaS.

Las aplicaciones SaaS se alojan fuera de la red empresarial, lo que limita la observabilidad que tienen tus equipos de seguridad sobre cómo los usuarios acceden a estas aplicaciones y trasladan los datos a través de ellas. Sin observabilidad de las aplicaciones que utilizan tus usuarios, no puedes controlar cómo se almacenan, comparten o exponen los datos confidenciales a terceros.

Ahora que las redes empresariales están más fragmentadas, cada vez es más difícil entender cómo funcionan los diferentes fragmentos. Para obtener incluso una observabilidad limitada, tienes que implementar una combinación desorganizada de TAP de red, datos de flujo, pruebas sintéticas y paneles de control que no comparten datos entre sí.

Observabilidad total en una red de nube y empresarial creada en Cloudflare One

Cloudflare One Observability se ha diseñado para resolver el problema actual de la fragmentación de la red en el entorno Zero Trust. En vez de tener los datos distribuidos entre varias herramientas de red, Cloudflare One Observability combinará los datos de las distintas funciones de Cloudflare One en una única experiencia. Los clientes solo tendrán que ir a un único lugar para solucionar cualquier problema que tengan con sus aplicaciones y redes empresariales.

En el entorno actual de redes empresariales fragmentadas, algunas preguntas no son fáciles de responder. Desglosemos un par de ejemplos de clientes y veamos cómo Cloudflare One Observability va a simplificar el proceso de resolución de problemas.

Solución de problemas de ancho de banda en las oficinas

Quizá un cliente quiera saber qué aplicaciones consumen la mayor parte de su ancho de banda en varias oficinas. En una red empresarial típica, un ingeniero de redes tendría que instalar un TAP de red o recopilar datos de flujo en cada oficina, agregar la información de distintas redes y, a continuación, desarrollar una herramienta personalizada para visualizar los datos relativos al ancho de banda.

En cambio, para los clientes de Cloudflare One, Cloudflare se encargará automáticamente de toda la recopilación y agregación de los datos iniciales. Los clientes podrán pasar directamente a solucionar su problema de ancho de banda mediante el uso de Cloudflare One Observability para visualizar el uso del ancho de banda en todas las oficinas.

Identificar las vulnerabilidades de la red

Otra pregunta difícil a la que se enfrentan los clientes es: "¿Qué tendencias de ataque son populares? ¿Es mi red vulnerable?". Evaluar la vulnerabilidad de una red lleva mucho tiempo, ya que los administradores hacen un análisis de distintas aplicaciones en cuanto a las VPN, los firewalls, las políticas de usuario y los puntos de conexión para entender la postura de seguridad de su red.

Cloudflare One se ha diseñado desde cero para simplificar este problema. La observabilidad es sencilla cuando tus accesos a la red, los firewalls, las políticas de usuario y la protección de puntos de conexión se gestionan dentro de la misma plataforma. Los clientes podrán ir a la experiencia de Cloudflare One Observability para ver los parches de seguridad que Cloudflare aplica automáticamente, para que así los clientes no tengan que preocuparse de ello. Cloudflare One te permite saber si has sido objeto de un ataque, lo cual te da la seguridad de saber que estás protegido.

Solución de problemas de rendimiento lento de la red

Mucha gente sabe lo que es iniciar sesión en una red empresarial lenta. El típico problema de "mi red va lenta cuando accedo a una aplicación local o SaaS" puede ser difícil de solucionar. Si los empleados trabajan en remoto, un ingeniero de redes tendría que revisar diferentes aplicaciones para solucionar los problemas de latencia y pasar por las VPN, los firewalls, las políticas de usuario y las conexiones de los puntos de conexión.

Cloudflare One Observability simplifica este proceso de solución de problemas, que tanto tiempo requiere. Cuando tus accesos, firewalls, políticas de usuario y supervisión de puntos de conexión están configurados en la misma plataforma, solo tienes que ir a un único lugar para solucionar los problemas de estas funciones de red. La arquitectura de Cloudflare One se basa en el concepto de inspección de paso único. Cuando una solicitud llega a un servidor de Cloudflare, esta pasa a través de instancias de los servicios de Cloudflare One, todos en ese mismo servidor. Esto facilita la visualización de la gestión de solicitudes de red de un extremo a otro, para que los clientes puedan analizar el tráfico de forma eficaz, e identificar un cuello de botella o una configuración incorrecta de la red.

Observabilidad basada en la red de Cloudflare

Cloudflare One Observability se basa en la red de Cloudflare, la mejor de su clase. Contamos con centros de datos en más de 270 ciudades y más de 100 países. Debido a que todos los productos de Cloudflare One se ejecutan en cada uno de los servidores, podemos ofrecer una experiencia rápida, consistente y sin precedentes a clientes de todo el mundo. Cloudflare ha diseñado su red y sus aplicaciones de seguridad desde cero en la misma infraestructura. A diferencia de nuestros competidores, que han montado una plataforma Zero Trust mediante el desarrollo de aplicaciones aisladas o adquisiciones, las aplicaciones de Cloudflare One están perfectamente integradas y diseñadas desde el primer día para compartir datos entre ellas.

Al igual que nuestras aplicaciones se han desarrollado sobre la misma infraestructura, también es así para nuestros canales de datos y servicios de registro. Cuando usas Cloudflare One, obtienes todas las ventajas de nuestras herramientas de datos avanzadas, como Registros instantáneos para entregar datos de red en directo según van llegando, y ABR para analizar datos de red a escala.

Ofrecemos la observabilidad Zero Trust que necesitan los clientes hoy día

Desde 2009, Cloudflare ha creado una de las redes más rápidas, fiables y seguras del mundo. Hemos desarrollado Cloudflare One y Cloudflare One Observability sobre esta red, y estamos ampliando su potencia para resolver los desafíos de cualquier empresa. La migración a Zero Trust es un cambio de paradigma, y creemos que las ventajas de seguridad de este nuevo paradigma harán que este paso sea inevitable para todas las empresas. Estamos orgullosos de cómo hemos ayudado y seguimos ayudando a los clientes actuales y a los nuevos a reinventar sus redes empresariales.

El desarrollo de Cloudflare One Observability aún está en curso. Si te ilusiona este nuevo producto, puedes inscribirte ahora mismo en nuestra lista de espera.