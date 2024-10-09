Comienza gratis|Te ayudamos|

Blog de Cloudflare

Suscríbete para recibir notificaciones de nuevas publicaciones:
Shalabh Mohan

Shalabh Mohan

Presentamos el aislamiento de navegador para enlaces de correo electrónico con el fin de detener las amenazas de phishing sofisticadas

2022-06-20

Cloudflare One WeekNoticias de productosZero TrustPhishingCloud Email SecurityRemote Browser IsolationSeguridad del correo electrónicoCloudflare Zero Trust

Como parte de nuestro emocionante recorrido para integrar Area 1 en nuestro conjunto de soluciones Zero Trust, los clientes de Cloudflare Gateway podrán activar en breve el aislamiento remoto del navegador para los enlaces de correo electrónico...

La democratización de la seguridad del correo electrónico: protegemos a particulares y empresas de todos los tamaños del phishing y los ataques al correo electrónico corporativo (BEC)

2022-03-14

Security WeekEmailSeguridadZero TrustPhishingMalwareCloudflare Zero Trust

Desde que iniciamos nuestra andadura, la misión de Cloudflare ha sido facilitar a todo el mundo el uso y el acceso a soluciones de seguridad caras y complejas que normalmente solo están disponibles para las grandes organizaciones...