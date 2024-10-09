Abe Carryl

Novedad: Digital Experience Monitoring
2023-01-09
Con Digital Experience Monitoring, nos hemos propuesto crear las herramientas que necesitas para encontrar lo más difícil y resolver los problemas relacionados con el rendimiento y la conectividad...
2023-01-09
Con Digital Experience Monitoring, nos hemos propuesto crear las herramientas que necesitas para encontrar lo más difícil y resolver los problemas relacionados con el rendimiento y la conectividad...
2022-06-22
Despreocúpate sabiendo exactamente quién accede a tu red privada y a qué accede. Novedad: Private Network Discovery...
2022-03-25
Estamos encantados de anunciar hoy el lanzamiento de una nueva solución para crear, implementar y gestionar túneles en remoto, y configurarlos directamente desde el panel de control Zero Trust. ...
2021-08-16
Con Cloudflare for Teams, los administradores pueden utilizar Cloudflare Access para permitir que sus usuarios accedan de forma segura a las aplicaciones, y Cloudflare Gateway para bloquear explícitamente el acceso de los usuarios a distintas aplicaciones...
2021-04-15
Hasta ahora, el precio de Argo Tunnel variaba en función del consumo de ancho de banda como parte de Argo Smart Routing, la función de aceleración de tráfico de Cloudflare. Desde hoy, nos complace anunciar que cualquier organización puede utilizar la función de conexión segura y saliente......