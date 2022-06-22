Microsoft reconoce a Cloudflare como empresa innovadora de software de seguridad

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Microsoft ha anunciado recientemente los ganadores de los premios Microsoft Security Excellence Awards 2022, una prestigiosa clasificación en la comunidad de socios de Microsoft. Tenemos el honor de anunciar que Cloudflare ha ganado el premio en la categoría de empresa innovadora de software de seguridad. Este premio reconoce el enfoque innovador de Cloudflare en las soluciones de seguridad y Zero Trust. Nuestra tecnología transformadora en colaboración con Microsoft proporciona soluciones conjuntas de primera clase a nuestros clientes comunes.

Microsoft Security Excellence Awards

La tercera edición anual de los premios Microsoft Security reconoce a los finalistas en 10 categorías que abarcan los conceptos de seguridad, conformidad e identidad. Microsoft dio a conocer los ganadores de los premios Microsoft Security Partner Awards, votados por un grupo de expertos del sector, el 6 de junio de 2022.

Con este premio, Microsoft reconoce el enfoque de Cloudflare para ofrecer constantemente las soluciones más innovadoras a los clientes comunes. Junto con Microsoft, hemos dado soporte a miles de clientes en su recorrido Zero Trust, incluidas muchas de las principales empresas de la lista Fortune 500, permitiendo a los clientes cubrir de forma sencilla y fácil sus necesidades de seguridad con un rendimiento más rápido.

Cloudflare ha creado profundas integraciones con Microsoft para ayudar a las organizaciones a dar el siguiente paso en su recorrido hacia Zero Trust. Estas integraciones permiten a las organizaciones hacer que las implementaciones de los clientes sean eficientes desde el punto de vista operativo, a la vez que ofrecen una experiencia de usuario eficiente. Actualmente, todos nuestros clientes comunes se benefician de varias integraciones a través de Microsoft 365 y Azure para proteger las aplicaciones web y salvaguardar a los empleados con soluciones de protección de identidad y dispositivo. Trabajar con Microsoft ha sido fundamental para ayudar a nuestros clientes en su recorrido Zero Trust. Se trata de una tarea compleja que Cloudflare ha ido simplificando a través de nuestra cartera de productos de fácil implementación, como Zero Trust, a través de un único panel de control.

Queremos agradecer a Microsoft su colaboración permanente con Cloudflare. Estamos comprometidos a servir a nuestros clientes comunes conforme ampliamos nuestras integraciones a través del conjunto de productos de Microsoft e innovamos continuamente para luchar contra las últimas amenazas".

"Los socios son fundamentales para resolver los retos de seguridad y el panorama de amenazas en constante evolución de los clientes. La estrecha colaboración y las profundas integraciones entre Cloudflare y Microsoft garantizan que nuestros clientes comunes estén dotados de tecnologías innovadoras que se integran eficazmente para abordar sus desafíos de seguridad".– Ann Johnson, vicepresidenta corporativa de seguridad, conformidad, identidad y gestión, desarrollo de negocio, Microsoft.

Zero Trust no solo es indispensable, sino que exige una innovación constante

Los modelos de seguridad en el perímetro no pueden soportar la presión

La rápida transición al trabajo a distancia y el auge de las aplicaciones SaaS han alterado la forma en que las empresas deben pensar en la protección de sus redes. Históricamente, las organizaciones protegían sus aplicaciones y redes confidenciales con un modelo "perimetral", que combinaba soluciones específicas dispares en cada capa defensiva.

Las soluciones integradas requieren una arquitectura defensiva por capas para ofrecer seguridad en Internet (filtrado de DNS y HTTPS), protección de puntos finales y datos (aislamiento de navegadores remotos y prevención de pérdida de datos), seguridad de las aplicaciones SaaS (CASB) y conexión de los usuarios tanto dentro como fuera de la oficina mediante conexiones de red privadas. Este modelo es difícil de implementar y gestionar, y no se adapta al entorno laboral moderno con usuarios y aplicaciones que operan en cualquier lugar conectado a Internet.

Por qué Zero Trust es indispensable:

Las aplicaciones se pueden alojar ahora en entornos locales, de nube o SaaS. Los empleados pueden acceder a esos recursos desde cualquier lugar. Los ataques son cada vez más sofisticados. Internet es la nueva "oficina", alejado del modelo "perimetral".

Cómo se implementan las aplicaciones y se accede a ellas en el mundo actual

Cloudflare Zero Trust protege cualquier aplicación o red en cualquier lugar mediante la ejecución de nuestro conjunto completo de productos en nuestra red global presente en más de 270 ciudades de todo el mundo:

Protege cualquier aplicación autoalojada o SaaS con Access .

Inspecciona y protege el acceso a Internet con Gateway .

Aísla las aplicaciones confidenciales y la navegación peligrosa con Browser Isolation .

Protege la pérdida de datos con los controles CASB y DLP (prevención de pérdida de datos).

Por último, Cloudflare Zero Trust puede proteger cualquier dispositivo, oficina o red conectándose a nuestro punto de presencia más cercano a través de nuestro agente de itinerancia (WARP) o a través de una conectividad de túnel o directa.

Nuestras integraciones actuales con Microsoft en el contexto de un flujo de solicitudes

Esperamos continuar este recorrido en paralelo a la evolución del mundo

Este es el primer año en el que Microsoft ha incluido la categoría de empresa innovadora de seguridad de software, y estamos muy orgullosos de haber ganado. Cloudflare se compromete a esforzarse y ofrecer a nuestros clientes soluciones innovadoras de última generación de Zero Trust. Si te interesa nuestro conjunto de soluciones Zero Trust, ponte en contacto con nosotros. Además, si te interesa ser socio de nuestras soluciones Zero Trust, rellena el formulario aquí.