Tim Obezuk

Cómo la seguridad de Cloudflare ejecuta Zero Trust
2022-06-24
Cómo implementó el equipo de seguridad de Cloudflare controles Zero Trust...
2022-06-24
Cómo implementó el equipo de seguridad de Cloudflare controles Zero Trust...
2022-06-24
Este blog analiza la perspectiva de Cloudflare sobre cómo el aislamiento remoto del navegador (RBI) puede ayudar a las organizaciones a transferir casos de uso de aplicaciones web internas protegidas actualmente por infraestructura de escritorio virtual (VDI)...
2022-03-29
CVE-2022-1096 es otra vulnerabilidad de día cero que afecta a los navegadores web. Cloudflare Zero Trust mitiga el riesgo de ataques de día cero en el navegador y se ha revisado...
2021-03-23
Ahora todos los equipos de trabajo, sean del tamaño que sean, pueden proteger fácilmente los puntos de conexión frente a ataques desconocidos al navegador web y amenazas de malware con la solución de aislamiento remoto del navegador...
2020-10-15
Hoy, nos complace lanzar la versión beta de un tercer enfoque para proteger la navegación web con la solución de aislamiento de navegador de Cloudflare...