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Hoy presentamos el programa de socios de Cloudflare One, creado en torno a nuestras soluciones de Zero Trust, red como servicios y seguridad del correo electrónico en la nube. El programa ayuda a los socios del canal de distribución a cumplir la promesa de seguridad Zero Trust y a capitalizar esta importante arquitectura de manera tangible, gracias a un conjunto completo de soluciones, habilitación e incentivos. Nos complace contar con el apoyo de empresas de servicios informáticos, distribuidores, revendedores de valor añadido, proveedores de servicios gestionados y otros proveedores de soluciones.

Este programa es un nuevo canal de acceso al mercado para Cloudflare y una nueva forma para que empresas de cualquier tamaño adopten soluciones de Zero Trust que anteriormente han sido difíciles de adquirir, implementar y mantener.

El programa de socios de Cloudflare One consta de los siguientes elementos:

Nuevos paquetes de productos Cloudflare One totalmente nativos de la nube que ayudan a los socios a agilizar y a acelerar el diseño de soluciones integrales de Zero Trust que son más fáciles de implementar. Los paquetes de productos incluyen nuestros productos Zero Trust y los productos de seguridad del correo electrónico en la nube de Area 1, nuestra reciente adquisición.

Todos los elementos del programa se implementan plenamente a través de los distribuidores de Cloudflare para facilitar la evaluación, la cotización y la entrega de las soluciones Cloudflare One de forma coherente y predecible.

El lanzamiento de nuevas acreditaciones de socios para posibilitar que los socios evalúen, implementen y respalden soluciones de Zero Trust para sus clientes. Esto incluye una amplia gama de formación para ayudar a los socios a ofrecer los servicios rentables que necesitan sus clientes para conseguir el valor completo de sus inversiones en Zero Trust.

Una de las estructuras de incentivos para socios más completas del sector, que recompensa a los socios por el valor que añaden durante todo el ciclo de vida del cliente.

Para obtener más información, visita nuestra página web aquí Programa de socios de Cloudflare One. Para los socios, hemos añadido una página dedicada a Cloudflare One en el Portal de socios.

“TD Synnex ha estado trabajando codo con codo con Cloudflare para el lanzamiento de su nuevo programa de socios de Cloudflare One para Zero Trust. Este programa toma el término Zero Trust, que se utiliza ampliamente y de manera imprecisa, y lo delimita mediante los paquetes de soluciones, los recursos de habilitación y los incentivos que ayudan al canal a ofrecer un verdadero valor empresarial”, afirmó Tracy Holtz, vicepresidenta de seguridad y redes de TD Synnex. “TD Synnex, que es el distribuidor de TI y agregador de soluciones líder en el mundo, está encantado de ampliar su asociación con Cloudflare para crear y habilitar este programa de socios, ya que abarca la solución que todas las organizaciones de hoy necesitan”.

¿Por qué Cloudflare realiza ahora esta inversión en el programa de socios de Cloudflare One?

El objetivo del programa de socios de Cloudflare One es hacer frente a la gran demanda de arquitecturas Zero Trust que ayudan a todo tipo de organizaciones a acelerar sus transformaciones digitales de forma segura. Ante las crecientes amenazas cibernéticas, Zero Trust deja de ser solo un concepto para convertirse en un elemento indispensable. Cloudflare está en una posición única para lograr que esto suceda gracias al conjunto de productos Zero Trust más completo del sector, que incluye soluciones de puerta de enlace web segura, gestión de acceso ZTNA, CASB, aislamiento del navegador, prevención de pérdida de datos y seguridad del correo electrónico en la nube. Estos productos están muy bien integrados y son fáciles de usar, lo que permite implementar una solución integral y aplicable.

Además, nuestro conjunto de soluciones de Zero Trust cuenta con un amplio ecosistema de socios tecnológicos que facilita a nuestros clientes la integración de nuestras soluciones en su conjunto de tecnologías existente. Nos integramos y asociamos con los líderes del sector en todas las categorías principales (identidad, detección y respuesta de puntos finales, gestión de dispositivos móviles y proveedores de servicios de correo electrónico) con el fin de que Cloudflare One sea flexible y sólido para nuestra variada base de clientes. Nuestros socios estratégicos incluyen a Microsoft, CrowdStrike, SentinelOne, Mandiant, entre otros.

“Las empresas han asumido que el perímetro tradicional se ha quedado obsoleto. El perímetro distribuido y dinámico de hoy en día requiere un enfoque de seguridad totalmente nuevo. En asociación con Cloudflare, nuestra plataforma de ciberseguridad con tecnología de IA ofrece a las organizaciones modernas una solución de seguridad Zero Trust eficaz que abarca los dispositivos, la red y las aplicaciones de misión crítica”. Chuck Fontana Vicepresidente sénior de desarrollo de negocios, SentinelOne.

Sin embargo, se necesita algo más que productos para cumplir la promesa de Zero Trust. Se necesitan las habilidades y la experiencia del canal, como asesor de confianza de sus clientes, para optimizar las soluciones que impulsen los resultados comerciales específicos requeridos o el tiempo de creación de valor de la inversión del cliente.

“Nos sentimos orgullosos de cómo nuestros socios han contribuido al crecimiento exponencial de nuestro negocio de Zero Trust, pero el aumento de la demanda de los clientes está creando una oportunidad para que nuestros socios desempeñen un papel más importante en la forma en que comercializamos. Confiamos más que nunca en nuestros socios para ayudar a los clientes a evaluar, implementar y mantener las soluciones de Zero Trust”, señala Matthew Price, director general de Cloudflare.

“Al ampliar nuestra asociación con Cloudflare mediante el nuevo programa de socios de Cloudflare One, Rackspace Technology puede ofrecer soluciones líderes de Zero Trust de Cloudflare junto con Rackspace Elastic Engineering y servicios profesionales en su escala masiva y con soporte ininterrumpido para su implementación”, señaló Gary Alterson, vicepresidente de soluciones de seguridad en Rackspace Technology. “Desde que nos asociamos con Cloudflare para desarrollar soluciones de Zero Trust, hemos visto una fuerte implicación de los clientes y clientes potenciales, como una de las mayores empresas creativas del mundo”.

“Con el lanzamiento de este nuevo programa de socios de Cloudflare One, que incluye paquetes de soluciones integradas centradas en Zero Trust y la habilitación de los socios, esperamos ampliar aún más nuestra entrada al mercado con Cloudflare y ayudar a los clientes a transformar fácil y rápidamente la seguridad de su red mediante la adopción de una estrategia de Zero Trust para proteger sus infraestructuras, equipos y aplicaciones”, señaló Deborah Jones, directora sénior de marketing de productos, Alianzas, Servicios de Seguridad de IBM.

“La filosofía de Assurance Data es ofrecer soluciones de seguridad integradas para la ciberdefensa de próxima generación. Estamos encantados de trabajar con Cloudflare, añadiendo a nuestra oferta tecnológica sus innovadoras soluciones de Zero Trust 100 % nativas de la nube, y apreciamos la importante inversión que están realizando en el canal de socios, con un gran soporte para la habilitación de socios y a la prestación de servicios, además de importantes incentivos. El nuevo programa de socios de Cloudflare One implica una ventaja para tres partes: para nosotros, para nuestra asociación con Cloudflare y para nuestros clientes”, señaló Randy Stephens, director de operaciones de Assurance Data.

“Zero Trust es muy sencillo, pero mucha gente sigue pensando que es demasiado complicado”, dijo Scott McCrady, director general de SolCyber. “Cloudflare lo ha hecho fácil con el nuevo programa de socios de Cloudflare One. Nos encanta porque ayuda a nuestros clientes a poner en marcha rápidamente soluciones integradas de Zero Trust, gracias a toda la habilitación y a los incentivos que se esperan de un programa de socios de primer nivel”.

¿En qué se diferencia el programa de socios de Cloudflare One del programa de socios general de Cloudflare?

Este nuevo programa se basa en los beneficios del programa de socios existente. Así que todos los beneficios proporcionados actualmente a los socios se siguen proporcionando, pero hay algunas incorporaciones valiosas para los socios de Cloudflare One: los conjuntos de productos aparecen en el catálogo de los socios de distribución y están disponibles para que los VAR y otros socios los coticen y suministren; hemos añadido acreditaciones y nuevos paquetes de formación, para que los socios dispongan de abundantes recursos y formación con los que puedan desarrollarse y mejorar sus propias prácticas de servicio; los incentivos para los socios se han mejorado con descuentos bien estructurados sobre los precios de catálogo disponibles para los socios de distribución, incluidos incentivos adicionales que siguen un modelo de “recompensa por valor”.

“Como miembro del Consejo de Seguridad de AVANT, Cloudflare ha sido un importante socio de innovación de AVANT al hacer posible que nuestra red de asesores de confianza ayude a sus clientes a adoptar lo más avanzado en materia de tecnologías de la nube”, dijo Shane McNamara, vicepresidente ejecutivo de ingeniería y operaciones, AVANT Communications. “Con este nuevo programa de socios de Cloudflare One para Zero Trust, Cloudflare ha lanzado un pionero conjunto de productos integrados y de servicios para socios, que ofrecerá a nuestros asesores de confianza un conjunto de soluciones atractivas para comercializar”.

“El conjunto de productos de Cloudflare desempeña un papel fundamental en la detección avanzada de amenazas y en las soluciones de Zero Trust que Wipro ofrece a los clientes”, dijo Tony Buffomante, vicepresidente sénior y líder global de CRS de Wipro. “El programa de socios de Cloudflare One nos ha facilitado el desarrollo de nuestra práctica. Ya estamos viendo significativos casos de uso en el mercado a partir de nuestra asociación, y los asesores de ciberseguridad de Wipro ahora ofrecen seguridad de aplicaciones, servicios de implementación y servicios gestionados continuos desde los 16 centros de ciberdefensa globales de Wipro”.

“Cloudflare ha hecho que la adopción de Zero Trust sea fácil gracias a sus paquetes de productos integrados y servicios para socios que aceleran la implementación de los clientes de una seguridad integral basada en Zero Trust para equipos, infraestructuras y aplicaciones. Nos complace ser uno de los primeros socios de Cloudflare en el lanzamiento de estas innovadoras soluciones”, declaró David Traver, director de la seguridad informática de Presidio.

“Somos un proveedor de servicios que ofrece soluciones de ciberseguridad y transformación informática a organizaciones de capital privado y del mercado medio. El programa de socios de Cloudflare One se adapta a nuestro modelo de servicios y asistencia integrados, y ya estamos viendo un gran interés de los clientes por los conjuntos de productos Cloudflare One. Nos complace ser uno de los primeros socios de Cloudflare en este nuevo programa estratégico de canal de distribución”, señaló Chris Hueneke, director de seguridad informática de RKON.

“Estamos encantados de anunciar que ofrecemos, oficialmente, servicios gestionados para dar soporte a las soluciones de Cloudflare One, con el fin de ayudar a los clientes a mitigar las amenazas de ciberseguridad, gracias a una estrategia integral Zero Trust para la seguridad”, declaró Joey Campione, director ejecutivo de Opticca Security.

“Cloudflare nos está facilitando el diseño y la entrega de una solución de Zero Trust, especialmente para nuestros clientes del mercado medio, donde los paquetes garantizan una solución completa e integrada”, indica Katie Hanahan, subdirectora de seguridad informática y vicepresidenta de estrategia de ciberseguridad de ITsavvy, proveedor líder de soluciones informáticas. “Y nos encanta la inversión en herramientas y formación para ayudarnos a desarrollar nuestras propias ofertas de servicios profesionales que nos permitan obtener los mejores resultados posibles para nuestros clientes”.

Programa diseñado en torno a conjuntos de productos integrales de Zero Trust

Cloudflare One ofrece soluciones integrales de Zero Trust que aumentan la visibilidad, eliminan la complejidad y reducen riesgos mientras los usuarios remotos y en oficinas se conectan a aplicaciones y a Internet. En una arquitectura de paso único, el tráfico se verifica, filtra, inspecciona y aísla de las amenazas. No hay ningún dilema de rendimiento: los usuarios se conectan a través de los centros de datos cercanos en más de 270 ciudades de más de 100 países.

Cloudflare Access aumenta o sustituye los clientes de VPN corporativas al proteger la SaaS y las aplicaciones internas. Access trabaja con tus proveedores de identidad y plataformas de protección de punto final para aplicar la negación por defecto, reglas de Zero trust que limitan el acceso a aplicaciones corporativas, espacios de IP privadas y nombres de servidor.

Cloudflare Access augments or replaces corporate VPN clients by securing SaaS and internal applications. Access works with your identity providers and endpoint protection platforms to enforce default-deny, Zero Trust rules limiting access to corporate applications, private IP spaces, and hostnames.

Cloudflare Gateway is our threat and data protection solution. It keeps data safe from malware, ransomware, phishing, command and control, Shadow IT, and other Internet risks over all ports and protocols.

Cloudflare Area 1 Email Security crawls the Internet to stop phishing, Business Email Compromise (BEC), and email supply chain attacks at the earliest stage of the attack cycle, and enhances built-in security from cloud email providers.

Cloudflare Browser Isolation makes web browsing safer and faster, running in the cloud away from your network and endpoints, insulating devices from attacks.

Cloudflare CASB (Cloud Access Security Broker) gives customers comprehensive visibility and control over SaaS apps to easily prevent data leaks, block insider threats, and avoid compliance violations.

Cloudflare Data Loss Prevention enables customers to detect and prevent data exfiltration or data destruction. Analyze network traffic and internal "endpoint" devices to identify leakage or loss of confidential information, and stay compliant with industry and data privacy regulations.

Cloudflare Gateway es nuestra solución contra amenazas y para la protección de datos. Mantiene los datos a salvo del malware, ransomware, phishing, comando y control, TI en la sombra y otros riesgos de Internet en todos los puertos y protocolos.

Seguridad de correo electrónico de Area 1 de Cloudflare rastrea Internet para detener el phishing, ataques al correo electrónico corporativo (Business Email Compromise, BEC) y ataques a la cadena de suministros de correo electrónico en la etapa primera del ciclo de ataque, y mejora la seguridad integrada de proveedores de correo electrónico de la nube.

Aislamiento de navegador de Cloudflare hace que navegar por la web sea más seguro y rápido; se ejecuta en la nube lejos de tu red y puntos finales y aísla los dispositivos de los ataques.

Cloudflare CASB (Agente de seguridad de acceso a la nube) ofrece a los clientes visibilidad integral y el control sobre aplicaciones de SaaS para prevenir fácilmente fugas de datos, bloquear amenazas internas y evitar infracciones de cumplimiento normativo.

Prevención de pérdida de datos de Cloudflare ehace posible que los clientes detecten y prevengan filtraciones de datos o la destrucción de datos. Analiza el tráfico de red y dispositivos “de punto final” internos para identificar fugas o pérdidas de información confidencial y seguir cumpliendo con las normas de la industria y de la privacidad de datos.

Para obtener más información sobre el programa y los conjuntos de productos Zero Trust, haz clic aquí.

El lanzamiento del programa de socios de Cloudflare One es solo un paso de nuestro plan para invertir en nuestros socios y ayudar a los clientes a implementar y mantener soluciones de Zero Trust. En los próximos meses, ampliaremos el programa a nivel internacional y seguiremos añadiendo recursos de formación en torno a las acreditaciones de Cloudflare Zero Trust. También organizaremos una serie de seminarios web para socios sobre este nuevo programa. Consulta el Portal de socios para conocer los detalles y los próximos eventos para socios.