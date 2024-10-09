Tarika Srinivasan

Presentamos el aislamiento de navegador para enlaces de correo electrónico con el fin de detener las amenazas de phishing sofisticadas
2022-06-20
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Como parte de nuestro emocionante recorrido para integrar Area 1 en nuestro conjunto de soluciones Zero Trust, los clientes de Cloudflare Gateway podrán activar en breve el aislamiento remoto del navegador para los enlaces de correo electrónico...