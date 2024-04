Cloudflare One Week (ES)

MÁS PUBLICACIONES

Detecta y soluciona elementos de Shadow IT con la puerta de enlace web segura y el agente de seguridad de acceso a la nube (CASB) basado en la API de Cloudflare ...

Hoy, redoblamos esta apuesta, anunciando más mejoras de la plataforma Cloudflare One que hacen que la transición de una arquitectura heredada a la red Zero Trust del futuro sea más fácil que nunca ...

23 de junio de 2022, 12:59

Presentamos el programa de socios de Cloudflare One

Presentamos el programa de socios de Cloudflare One, creado en torno a las soluciones de Zero Trust, red como servicio y seguridad del correo electrónico en la nube. El programa ayuda a los socios del canal de distribución a cumplir la promesa de Zero Trust ...