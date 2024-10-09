Wir freuen uns, heute bekannt geben zu können, dass Workers KV jetzt allgemein verfügbar und einsatzbereit ist! ...

Vor Kurzem hielt ich bei der Netdev 0x13 , der Konferenz über Linux-Netzwerke in Prag, einen kurzen Vortrag mit dem Titel „Linux bei Cloudflare“. ...

Wir arbeiten hart daran, Ihnen den Einsatz von Workers zu ermöglichen, ohne dass Sie dazu eine Cloudflare-Domain brauchen. ...

Die Time to First Byte (TTFB) einer Website ist die Zeit von dem Zeitpunkt, an dem der Benutzer mit der Navigation beginnt, bis der erste HTML-Code für die von ihm angeforderte Seite ankommt. ...

Als ich kürzlich das Computer History Museum in Mountain View besuchte, stieß ich auf einen alten Magnetkernspeicher. ...