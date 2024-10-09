Workers KV – Die verteilte Datenbank von Cloudflare
2019-05-21
Wir freuen uns, heute bekannt geben zu können, dass Workers KV jetzt allgemein verfügbar und einsatzbereit ist!...Weiterlesen »
2019-05-21
Wir freuen uns, heute bekannt geben zu können, dass Workers KV jetzt allgemein verfügbar und einsatzbereit ist!...Weiterlesen »
2019-05-18
Vor Kurzem hielt ich bei der Netdev 0x13 , der Konferenz über Linux-Netzwerke in Prag, einen kurzen Vortrag mit dem Titel „Linux bei Cloudflare“....
2019-02-19
Wir arbeiten hart daran, Ihnen den Einsatz von Workers zu ermöglichen, ohne dass Sie dazu eine Cloudflare-Domain brauchen. ...
2018-12-24
Die Time to First Byte (TTFB) einer Website ist die Zeit von dem Zeitpunkt, an dem der Benutzer mit der Navigation beginnt, bis der erste HTML-Code für die von ihm angeforderte Seite ankommt....
2018-11-23
Als ich kürzlich das Computer History Museum in Mountain View besuchte, stieß ich auf einen alten Magnetkernspeicher....
09. November 2018
Cloudflare hat eine Cloud-Computing-Plattform mit der Bezeichnung Workers. Anders als praktisch jede andere Cloud-Computing-Plattform, die mir bekannt ist, benutzt sie keine Container oder virtuelle Maschinen. ...
31. Juli 2018
10 Millionen Websites, Apps und APIs nutzen Cloudflare, um ihren Besuchern einen Geschwindigkeitsschub zu verpassen. Zu Spitzenzeiten bearbeiten wir in unseren 151 Rechenzentren mehr als 10 Millionen Anfragen pro Sekunde....
20. Februar 2018
Wir bei Cloudflare mögen Go. Wir setzen es bei vielen internen Softwareprojekten sowie als Teil größerer Pipelinesysteme ein. Aber können wir noch einen Schritt weiter gehen und Go als Skriptsprache für unser Lieblingsbetriebssystem Linux verwenden?...
31. Januar 2018
Neben anderen interessanten Features verfügt Rust über ein leistungsfähiges Makrosystem. Leider hatte ich auch nach dem Lesen von The Rust Programming Language (aka The Book) und verschiedenen Tutorials noch zu kämpfen, als es darum ging, ein Makro zu implementieren...
15. Januar 2018
Hier bei Cloudflare haben wir viel Erfahrung mit dem Betrieb von Servern im wilden Internet. Aber wir werden in der Beherrschung dieser schwarzen Kunst immer besser....