Wir präsentieren: Cloudflare für SaaS für alle

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Software as a Service (SaaS) ist eines der am schnellsten wachsenden Geschäftsfelder auf dem IT-Markt. Das Spektrum der SaaS-Anbieter reicht von Webhosting-Anbietern über Abonnementdienste bis hin zu E-Commerce-Plattformen. Namhafte SaaS-Anbieter zählen zu den Branchenriesen, doch jeden Tag werden neue SaaS-Unternehmen gegründet, die das Potenzial haben, das nächste Salesforce zu werden.

Doch obwohl es sich um ein rasant wachsendes Segment handelt, wissen Sie als SaaS-Unternehmen, dass der Weg dorthin nicht einfach ist.

Vor vier Jahren hat Cloudflare eine Lösung zur Unterstützung unserer SaaS-Kunden auf den Markt gebracht namens SSL für SaaS. Sie eignet sich perfekt für diejenigen, die die Websites ihrer Kunden und SSL-Zertifikate in großem Umfang verwalten müssen, und wurde von einigen der führenden SaaS-Unternehmen der Welt übernommen, von WP Engine über Shopify bis hin zu HubSpot. Im Laufe der Zeit hat sich das Produkt zu einem One-Stop-Shop für SaaS-Anbieter entwickelt, die ihren Kunden schnelle Ladezeiten, beispiellose Redundanz und höchste Sicherheit bieten wollen. Über 10 Millionen Anwendungen profitieren inzwischen über den jeweiligen SaaS-Anbieter von allen Vorteilen des Cloudflare-Netzwerks.

Bis heute war SSL für SaaS nur für Enterprise-Kunden verfügbar. Heute freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere SaaS-Lösung für jedermann verfügbar ist. Und um zu verdeutlichen, wie sich das Produkt seit seiner ersten Veröffentlichung entwickelt hat, ändern wir den Namen: Cloudflare für SaaS.

Die Beta-Version ist ab heute verfügbar – beantragen Sie hier einen Testzugang!

Wenn Sie ein SaaS-Unternehmen gründen, gibt es ein klares Wertversprechen: Cloudflare für SaaS kümmert sich um Ihre zugrunde liegende Infrastruktur und ermöglicht es Ihnen, Ihr Team schlank zu halten und sich auf den Aufbau Ihrer Kernlösung zu konzentrieren. Wir haben jahrelang in die Ausstellung von Zertifikaten investiert und unsere Produktreihe für Sicherheit und Performance ausgebaut. Jetzt bieten wir Ihnen die Möglichkeit, alle Vorteile, die wir für Ihre Domain bieten, auch Ihren Endkunden zukommen zu lassen.

Der Aufbau eines SaaS-Unternehmens ist technisch kompliziert

Wir kennen die vielen Herausforderungen beim Aufbau eines erfolgreichen SaaS-Unternehmens aus erster Hand. Wir werden Ihnen nicht sagen, wie Sie Ihr Unternehmen führen sollen. Wir können jedoch weitergeben, was wir über die wichtigsten Anforderungen an die Infrastruktur gelernt haben – und wie Cloudflare gut positioniert ist, um sie zu erfüllen.Infrastruktur

Zahlreiche SaaS-Anbieter bieten ihre Dienste heute an, indem sie ihren Kunden eine Webanwendung zur Verfügung stellen, die bei ihnen (oder häufig bei Cloudflare) gehostet wird.

Nehmen wir an, Sie entwickeln einen SaaS-Dienst für die Erstellung von E-Commerce-Websites. Sie können Ihren Kunden eine eigene Subdomain zuweisen, z. B. myshop.example.com, aber wahrscheinlich werden Ihre Kunden Sie noch einmal bitten, ob sie die Anwendung auf myshopsactualname.com ausführen können. Um ihren Kunden ein Markenerlebnis zu bieten, müssen SaaS-Anbieter Vanity-Domains unterstützen.

Dies ist mühsamer als man zunächst annehmen mag.

Sobald eine Anwendung gestartet wurde, besteht der nächste Schritt darin, TLS-Zertifikate sowohl für die Anwendung des SaaS-Anbieters als auch für dessen Kunden bereitzustellen. Die Entwickler werden vielleicht anfangen, ihre eigene Lösung zu entwickeln, bei der sie eine ganze Pipeline rund um API-Aufrufe an eine Zertifizierungsstelle (Certificate Authority) aufbauen müssen. Das bedeutet, dass die Zertifikate validiert, erneuert und gespeichert werden müssen. Um Ausfälle von Zertifikaten und Störungen der Verfügbarkeit für Ihre Kunden zu vermeiden, müssen viele Faktoren berücksichtigt werden. Dies ist mit einem hohen technischen Aufwand verbunden.

Aber die Sache ist die: Jede Stunde Zeit, die Sie dafür investieren, ist eine Stunde, die Sie nicht für die Entwicklung des Kerngeschäfts Ihres Unternehmens verwenden können.

Das müssen Sie uns aber nicht einfach glauben. Bei der Entwicklung von SSL für SaaS konnten wir von erstklassigen Entwicklungsteams lernen, die bei der Verwaltung komplexer Systeme für die Zertifikatsverwaltung auf Herausforderungen stießen. HubSpot zum Beispiel führte 2015 eine interne Lösung ein, bei der SSL-Zertifikate bereitgestellt wurden, die von den Kunden gemeinsam genutzt wurden. Dies erwies sich als kurzfristige Lösung, als das Unternehmen auf Probleme bei der Skalierung stieß. Es kam zu einer langsamen Bereitstellung von Zertifikaten, was bei Kunden zu Unmut führte.

Wir präsentieren: SSL für SaaS

Cloudflare konzentriert sich seit vielen Jahren auf die Bereitstellung und Verwaltung von Zertifikaten – dies ist der Kern unseres Geschäfts. Als wir 2014 Universal SSL auf den Markt brachten, haben wir unsere SSL-Pipeline für die Verwaltung von Millionen von Zertifikaten entwickelt. Daraufhin haben wir 2017 beschlossen, die Vorteile unserer verwalteten Plattform für die Ausstellung von Zertifikaten auch unseren SaaS-Anbieter-Kunden zur Verfügung zu stellen. So können sie die Websites ihrer Kunden sichern, für deren Verwaltung sie verantwortlich sind.

Dadurch konnten Kunden wie Hubspot ohne großen technischen Aufwand Tausende von Domains sichern. Obwohl SSL für SaaS ursprünglich für die Ausstellung, Verwaltung und Erneuerung von Zertifikaten im Namen unserer Kunden und ihrer eigenen Kunden entwickelt wurde, kann unsere Lösung heute viel mehr als das.

Jenseits von SSL

Für SaaS-Anbieter hängt das Unternehmen ihrer Kunden davon ab, dass sie online bleiben, immer verfügbar sind und eine gute Performance bieten. Das ist das Versprechen, das der SaaS-Anbieter seinen Kunden gibt, wenn sie sich für sein Unternehmen anmelden.

Jeden Tag gibt es im Internet Angriffe, böswilligen Traffic, unerwartete Spitzen bei den Anfragen und so weiter.

Wir bei Cloudflare haben viel in den Aufbau eines der größten und zuverlässigsten Netzwerke investiert, mit Lösungen, die Ihre Anwendungen und Ursprünge schützen. Dies ist eines unserer zentralen Wertversprechen für unsere Kunden, und jetzt können SaaS-Anbieter diese Vorteile auch ihren Kunden zugänglich machen. Mit integrierter DDoS-Abwehr, einer robusten Web Application Firewall (WAF) und einer Bot-Management-Lösung in Carrier-Qualität können Sie kostspielige Störungen und Ausfallzeiten für Sie und Ihre Kunden verhindern, so dass Sie unabhängig davon, wen die Angreifer ins Visier nehmen, beide online bleiben.

Wir entlasten nicht nur Ihre Technik- und Support-Teams, sondern machen es Ihren Endkunden auch leicht, Ihre Sicherheitseinstellungen zu übernehmen. Welche Vorteile Sie auch immer für sich selbst einrichten, Ihre Kunden werden sie sofort übernehmen.

Jenseits von Sicherheit

Als Unternehmen möchten Sie Ihren Nutzern das beste Erlebnis bieten. Die Geschwindigkeit spielt eine große Rolle dabei, wie wir unsere Online-Erfahrungen wahrnehmen.

SaaS-Unternehmen müssen unbedingt in Performance investieren. Dabei müssen Sie bedenken, dass sich Ihre Kunden auf der ganzen Welt befinden und deren Mitarbeiter überall sein könnten. Mit anderen Worten: Ihre Endnutzer befinden sich womöglich nicht immer in der Nähe Ihres Ursprungsservers.

Mit Cloudflare für SaaS können Sie die Vorteile unseres leistungsstarken Anycast-Netzwerks mit Rechenzentren in mehr als 100 Ländern nutzen, das in Verbindung mit unseren Geschwindigkeits- und Performance-Funktionen wie Caching und Argo Smart Routing die Performance um 30 % verbessern kann. Das bedeutet, dass Sie als E-Commerce-Website mit einem Server in Nordamerika Ihren Kunden in Asien die gleichen blitzschnellen Ladezeiten bieten können wie Ihren Besuchern in den USA, so dass jeder Kunde das beste Erlebnis hat.

Entwickelt für Giganten ... und zukünftige Giganten

Im Januar kündigten wir auf Twitter an, dass wir eine SSL für SaaS-Beta gestartet hatten. Was wir nicht erwartet hatten, war, dass ~80 % unserer Beta-Nutzer ihre SaaS-Anwendung auf Workers entwickeln würden. Im Nachhinein macht das absolut Sinn: Genauso wie die Verwaltung und Skalierung einer SSL-Pipeline wertvolle Zeit und Ressourcen vom Aufbau des Kerngeschäfts abziehen kann, kann die Verwaltung und Skalierung der Infrastruktur kostspielig und zeitaufwändig sein.

Durch die Verbindung von Cloudflare für SaaS mit Workers können SaaS-Unternehmen ihren Entwicklern freien Lauf lassen – wir kümmern uns nicht nur um das Zertifikatsmanagement, die Sicherheit und Performance, sondern auch um die Infrastruktur.

Sie schreiben den Code, und wir kümmern uns um den Rest.

Das Beste daran, für Programmierer zu entwickeln ist, dass man sieht, was sie entwickeln. Hier werden wir einige der erstaunlichen Projekte vorstellen, die bereits auf unserer Plattform entwickelt wurden und die den gerade beschriebenen Weg eingeschlagen haben:

Statusflare: Eine Plattform für Statusseiten

Statusflare ist ein Tool zur Überwachung Ihrer Websites und Anwendungen, denn: Schlimmer als Ausfallzeiten, ist nur, über diese nicht informiert zu sein. Das Team von Statusflare hat eine Lösung entwickelt, die es Unternehmen ermöglicht, globale Überprüfungen auf der ganzen Welt durchzuführen, um die Verfügbarkeit, Metriken und Server-Reaktionszeiten zu überwachen. Darüber hinaus ermöglichen sie ihren Kunden, Statusseiten einzurichten, damit ihre Kunden über die Verfügbarkeit ihrer Dienste informiert bleiben.

Bei der Entwicklung ihres Produkts für Statusseiten entschied sich das Statusflare-Team, Workers als Plattform für die Bereitstellung zu verwenden. So konnten sie ihre gesamte Zeit mit dem Schreiben von Code und der Entwicklung ihrer API verbringen und mussten sich nicht um die Bereitstellung eines Ursprungs-Servers kümmern. Nachdem das Statusflare-Team seine Anwendung fertiggestellt hatte, war es bereit, sie in die Vanity-Domains seiner Kunden zu integrieren, so dass jeder eine Statusseite für seine Website einrichten konnte.

Die Herausforderung bestand nun darin, den Kunden die neueste Version ihres Produkts zur Verfügung zu stellen. Zunächst beschlossen sie, ihre Lösung als Open-Source-Lösung anzubieten, ihren Kunden das Workers-Skript zur Verfügung zu stellen und es von ihren Kunden einsetzen zu lassen, um ihre Statusseite einsatzbereit zu machen. Dies macht Updates jedoch kompliziert, und anstatt ihren Nutzern die neueste Version zur Verfügung zu stellen, waren nun die Kunden für die Updates verantwortlich.

Und nicht nur das – sie mussten auch Zeit damit verbringen, sich mit Instanzen für die Ausstellung von Zertifikaten zu integrieren, damit die Seiten ihrer Kunden geschützt bleiben.

Statusflare fand, dass Cloudflare for SaaS die perfekte Lösung war, um ihr Wachstum zu unterstützen. Dank der benutzerfreundlichen Integration für benutzerdefinierte Domains mussten sie nur noch auf ein paar Buttons klicken, und schon konnten ihre Nutzer eine Vanity-Domain verwenden, die letzte Aktualisierung der Statusseite abrufen und ein Zertifikat bereitstellen lassen. Darüber hinaus möchte Statusflare seine Lösung in Cloudflare Access und Teams integrieren, damit die Kunden ihre Überwachung privat halten und nur autorisierten Nutzern erlauben können. Dank integrierter Sicherheit und Durchsatzbegrenzung muss sich Statusflare nie Gedanken über die Anzahl der eingehenden Anfragen oder die Skalierung ihrer Anwendung machen. Statusflare war begeistert, dass alles an einem Ort ist. So mussten sie sich nicht um die Skalierung oder Bereitstellung von Servern kümmern oder sich um die Verfügbarkeit der Domains ihrer Kunden sorgen. Anstatt Zeit zu investieren, um die Stabilität ihrer Anwendung zu sichern, können sie sich nun auf das Schreiben von Code und die Entwicklung ihres Produkts konzentrieren.

Mit Cloudflare skaliert unsere Anwendung von alleine – bis ins Unendliche.- Adam, Gründer von Statusflare.

PLUMA: All-in-One-Plattform für die Veröffentlichung von Blogs und Podcasts

PLUMA ist ein Audio-Hosting-Dienst, eine Blogging-Plattform und ein datenschutzorientierter Analysedienst für Websites und mobile Anwendungen, der sich derzeit in der Entwicklung befindet. Er basiert auf Workers, was bedeutet, dass die Anwendung vollständig auf der Edge von Cloudflare läuft, mit Kaltstarts von 0 ms. Mit Workers KV ist PLUMA in der Lage, alle seine Daten, d.h. Sitzungsdaten, statische Dateien und Protokolle, auf der Edge von Cloudflare zu speichern und seinen Nutzern einen latenzarmen Service zu bieten. PLUMA-Nutzer wünschten sich vor allem, dass die Kunden ihre eigene Domain verwenden können, statt einer von PLUMA bereitgestellten. Mit Cloudflare für SaaS kann PLUMA seinen Nutzern diese Möglichkeit bieten, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die Websites seiner Kunden mit einem TLS-Zertifikat gesichert sind.

Mit Cloudflare für SaaS ist es einfach, eine beliebige Anzahl von Domains in Workers zu integrieren. Das macht Cloudflare zu einer wunderbaren Plattform für die Entwicklung von serverlosen Anwendungen mit geringer Latenz.- Pier Bover, Gründer von PLUMA

Plink erstellt universelle Links für Podcasts. Einer der häufigsten Funktionswünsche der Kunden war es, eigene benutzerdefinierte Domains zu haben. Als junges Start-up suchte Plink nach einer kosteneffizienten Lösung, die ihnen helfen würde, ihre Anwendung zu optimieren, zu skalieren und ihren Nutzern ein individuelles Erlebnis zu bieten. Mit Workers und Workers KV waren sie in der Lage, ihre Kernskripte und -funktionen zu optimieren, ohne sich um DevOps zu kümmern. In Verbindung mit Cloudflare für SaaS konnten sie so ihren Service auf externen Domains, die ihren Kunden gehörten, mit einem „maßgeschneiderten Branding“ versehen.

Wir konnten die API von Plink nahtlos mit der API von Cloudflare verbinden. Generell ist es fantastisch, mit Workers zu entwickeln! Ich freue mich darauf, den Kunden von Plink mit Cloudflare für SaaS ein maßgeschneidertes Markenerlebnis zu bieten. - Scott Mathson, Gründer von Plink

Cloudflare für SaaS jetzt testen!

Wenn Entwickler mit der Erstellung ihrer nächsten SaaS-Anwendung beginnen, gibt es eine lange Liste von Dingen, über die sie sich keine Gedanken machen wollen. Anstatt ihre technischen Ressourcen für die Arbeit an ihrer Infrastruktur zu verwenden, sollten sie ihre Zeit lieber dem Aufbau des nächsten milliardenschweren Unternehmens widmen.

Genau das machen wir möglich. Und mit unserer heute angekündigten Beta machen wir das für alle möglich.

Das Endergebnis: Sie können das nächste bahnbrechende SaaS-Unternehmen aufbauen, und wir kümmern uns um den Rest. Reichen Sie Ihre Anfrage hier ein, um sich für die Beta-Phase anzumelden. Wir werden fortlaufend Kunden aufnehmen und jeder Domain 20 benutzerdefinierte Hostnamen zuweisen.

Beantragen Sie hier, an unserer Beta teilzunehmen!

Enterprise-Kunde? Bald gibt's große Neuigkeiten!

Wir freuen uns sehr darüber, Cloudflare for SaaS für jedermann verfügbar zu machen, wissen aber auch, dass unsere größten Enterprise-Kunden einige anspruchsvolle und spezielle Anforderungen haben. Wir haben hart daran gearbeitet, neue Funktionen zu entwickeln, um sie zufrieden zu stellen. In den kommenden Wochen wird es eine spannende Ankündigung geben – also bleiben Sie auf dem Laufenden!