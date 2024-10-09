Cloudflare erwirbt Vectrix, um Zero Trust SaaS-Sicherheit zu erweitern
2022-02-10
Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass Vectrix von Cloudflare übernommen wurde!...Weiterlesen »
2022-02-10
Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass Vectrix von Cloudflare übernommen wurde!...Weiterlesen »
2021-04-15
Bis heute war SSL für SaaS nur für Enterprise-Kunden verfügbar. Heute freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere SaaS-Lösung für jedermann verfügbar ist. Und um zu verdeutlichen, wie sich das Produkt seit seiner ersten Veröffentlichung entwickelt hat...