2021 年第四季度 DDoS 攻擊趨勢
2022/01/10
2021 年的上半年發生大量勒索軟體和 DDoS 勒索攻擊活動，中斷了全球各地多個關鍵基礎設施（包括美國一家大型石油管道系統運營商），同時還出現了 IT 管理軟體方面的漏洞，對學校、公共事業、旅行組織、信用社等機構造成威脅。...繼續閱讀 »
2022/01/10
2021 年的上半年發生大量勒索軟體和 DDoS 勒索攻擊活動，中斷了全球各地多個關鍵基礎設施（包括美國一家大型石油管道系統運營商），同時還出現了 IT 管理軟體方面的漏洞，對學校、公共事業、旅行組織、信用社等機構造成威脅。...繼續閱讀 »
2021/11/04
2021 年第三季度期間的 DDoS 攻擊者非常活躍。在世界各地，Cloudflare 觀察並緩解了創紀錄的 HTTP DDoS 攻擊，TB 級網路層攻擊，歷來最大規模的機器人網路之一（Meris），還有最近針對 VoIP 服務提供者及其網路基礎結構的勒索 DDoS 攻擊。...
2021/10/01
過去一個月內，多家 VoIP（基於 IP 的語音通話）提供商遭受到自稱 REvil 的實體發動的分散式阻斷服務（DDoS）攻擊。這些多手段攻擊同時使用針對關鍵 HTTP 網站和 API 端點的 L7 攻擊，以及針對 VoIP 伺服器基礎結構的 L3/4 攻擊。...