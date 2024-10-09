Integração do Turnstile com o Cloudflare WAF para desafiar solicitações de busca

2023-12-18

Ao editar ou criar um novo widget Turnstile com “Pré-autorização” habilitada, os clientes da Cloudflare agora podem usar o Turnstile para emitir um desafio quando o HTML de uma página é carregado e garantir que todas as respostas válidas tenham um token ... ...