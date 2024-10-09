Do Googlebot ao GPTBot: quem está usando crawlers em seu site em 2025
2025-07-01
De maio de 2024 a maio de 2025, o tráfego de crawlers aumentou 18%, com o GPTBot crescendo 305% e o Googlebot 96%....Continue lendo »
2025-07-01
De maio de 2024 a maio de 2025, o tráfego de crawlers aumentou 18%, com o GPTBot crescendo 305% e o Googlebot 96%....Continue lendo »
2025-02-04
Hoje, estamos lançando uma nova página dedicada, a "AI Insights", no Cloudflare Radar que incorpora esse gráfico e se baseia nele com métricas adicionais....
2024-07-03
Para ajudar a preservar uma internet segura para os criadores de conteúdo, acabamos de lançar um novo "botão fácil" para bloquear todos os bots de IA. O recurso está disponível para todos os clientes, inclusive os do nível gratuito...
2023-12-18
Ao editar ou criar um novo widget Turnstile com “Pré-autorização” habilitada, os clientes da Cloudflare agora podem usar o Turnstile para emitir um desafio quando o HTML de uma página é carregado e garantir que todas as respostas válidas tenham um token ......
2022-09-28
Hoje, estamos anunciando o beta aberto do Turnstile, uma alternativa invisível aos CAPTCHAs. Qualquer pessoa, em qualquer lugar da internet, que queira substituir os CAPTCHAs em seu site poderá chama...
09 de dezembro de 2020
A Cloudflare está a descontinuar o cookie __cfduid. Apesar de nunca termos rastreado os utilizadores finais pelos sites nem vendido os seus dados pessoais, não queremos que cliente algum pense que precisa de um banner de cookies por conta do que fazemos....