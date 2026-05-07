本日午後、私たちは以下のメールをCloudflareのグローバルチームに送信しました。Cloudflareのコアバリューの一つは「透明性」です。今回の決定はCloudflareにとって非常に大きな節目となる出来事であるため、皆さんには私たちから直接お伝えすることが重要だと考えました。

従業員各位：

Cloudflareは、世界規模で1,100人以上の人員削減を決定したことを直接お知らせいたします。

Cloudflareにおける働き方は、根本的に変化しました。私たちはAIツールやプラットフォームの単なる構築者や販売者ではありません。私たち自身が、それらを最も厳しい目で利用する利用者でもあります。CloudflareによるAIの利用は、過去3か月間で600%以上増加しました。エンジニアリングから人事、財務、マーケティング部門に至るまで、企業全体の従業員が日々、数千ものAIエージェントセッションを活用して業務を遂行しています。そのため、エージェント型AIの時代に合わせて、会社の構造を意図的に設計し直す必要があります。これにより、顧客に提供する価値を最大限に高め、「すべての人のためのより良いインターネットの構築を支援する」という我々の使命を遂行します。

そして今日がその転換点となります。この決定は、残念ながら、今まで私たちのミッションに大きく貢献し、Cloudflareを世界で最も成功した企業の一つに築き上げるために尽力してくれたチームメイトに別れを告げることを意味します。はっきりお伝えしたいのは、この決定は退職される方々個人の仕事ぶりや能力を否定するものではないということです。私たちは今、社内のあらゆるプロセス、チーム、役割を再構築しています。今回の措置はコスト削減や個人のパフォーマンス評価のためではなく、「Cloudflareがエージェント型AI時代において世界的にトップクラスの高成長企業として、どのように運営し価値を創出するか」を定義し直すためのものです。

これは、創業者であり経営陣である私たち自身が責任を持つべき局面です。Matthewはこれまで、Cloudflareが出してきたすべてのオファーレターを自ら送付してきました。それは会社の成長と、私たちのミッションに参加してくれる素晴らしい人材を象徴する、大切な習慣でした。だからこそ、このメッセージも他の誰かではなく、私たち二人から伝えるべきだと考えました。段階的に通知を行うのではなく、全社員にメールを送信します。

今後1時間以内に、グローバルチーム全員へ、今回の変更が各自にどのような影響を与えるのかを説明するメールを、私たち二人の名前で送信します。本日退職となる方には、確実にすぐ情報を受け取れるよう、個人メールアドレスとCloudflareのメールアドレスの両方に送信します。

私たちは、退職されるチームメンバーを誠実に、そして他社以上の水準で支援したいと考えています。共感を持って行動することは、難しい決断を避けることではなく、その決断を下した後に人をどう扱うかだと考えています。チームに世界最高水準であることを求めるのであれば、私たちにも同じく、彼らを世界最高水準で扱う責任があります。今回の措置の厳しさに対して、業界トップクラスの退職パッケージを用意しています。退職される社員には、2026年末までの基本給相当額を支給します。医療保険制度は国によって異なりますが、米国在住の社員については、年末までサポートを継続します。また、退職されるチームメンバーには8月15日まで株式報酬の権利確定を継続し、退職後も一定の株式を受け取れるようにします。さらに、通常は1年未満では権利確定しない「クリフ期間」に達していない社員についても、その条件を免除し、8月までの日割り分について権利確定を行います。

今回の決定は苦渋の決断となりますが、私たちは、今回の措置を今回限りのものとし、同じことを近い将来に繰り返し行うことは考えておりません。今、明確で断固とした行動を取ることで、退職される方には速やかな説明を行い、残るチームの安定を守ります。小規模な削減を繰り返したり、数四半期にわたって組織再編を引き延ばしたりすることは、社員に長期的な精神的不安を与え、組織づくりの妨げになるため、今回の決定はそれを避けるためのものです。今回の措置は誤った判断ではなく、誠実さを貫くものであり、私たちが築き続けている会社の価値観を反映したものであることをご理解ください。

Cloudflareはクラウドで構築されたデジタルネイティブ企業としてスタートしました。そのおかげで、数年、あるいは数十年もの先行優位を持ちながらも、古いシステムやプロセスに縛られていた企業に追いつき、追い越すことができました。私たちがリーダー企業となった今、昨日まで機能していたワークフローや組織構造に安住することはできません。私たちは、再構築された組織が未来を構築し続ける中で、さらに迅速で革新的になると確信しています。

退職される皆様へ：皆さんは、今日のCloudflareを支える強固な基盤を築いてくれました。私たちは皆様の仕事に最大限の敬意を払っており、その貢献に深く感謝しています。皆さんは今後、別の素晴らしい場所で活躍し、さらに多くの素晴らしい企業を築いていくと確信しています。その際には、Cloudflareで培った独自の経験とスキルセットを活かしてください。

透明性はCloudflareの重要な原則です。そのため、まず皆さんに直接お伝えすることを大切にしました。私たちはこのあと、午後2時（太平洋標準時）に決算説明会に向かいます。その際に詳細を共有いたします。本日の全社ミーティングでチームと共に今日の発表を生中継で取り上げる予定です。

簡単な日ではありませんが、これは正しい決断です。「より良いインターネットの構築を支援する」という私たちの使命は、これまで以上に重要になっています。そして、まだ成し遂げるべきことは数多く残されています。