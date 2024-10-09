Cloudflare mengumumkan integrasi dengan perusahaan MDM
2021-12-10
Di Cloudflare, kami terus memikirkan cara untuk membuat Internet lebih aman, lebih andal, dan lebih berkinerja untuk konsumen dan bisnis dari semua ukuran...Lanjutkan membaca »
2021-12-10
Di Cloudflare, kami terus memikirkan cara untuk membuat Internet lebih aman, lebih andal, dan lebih berkinerja untuk konsumen dan bisnis dari semua ukuran...Lanjutkan membaca »
2021-12-09
Setelah awalnya memberikan kontrol kepada pelanggan kami atas pengaturan perlindungan DDoS layer HTTP awal tahun ini, kami sekarang bersemangat untuk memperluas kontrol yang dimiliki pelanggan kami ke layer paket. Dengan menggunakan kontrol baru...
2021-12-08
Pada akhir tahun 2020, Cloudflare memberdayakan organisasi untuk mulai membangun jaringan pribadi di atas jaringan kami. Dengan menggunakan Cloudflare Tunnel di sisi server, dan Cloudflare WARP di sisi klien...
2021-12-08
Serangan rantai pasokan menimbulkan kekhawatiran besar bagi CIO dan tenaga profesional keamanan...
2021-12-08
Hari ini, kami mengumumkan Foundation DNS, penawaran DNS premium terbaru Cloudflare yang memberikan keandalan tak tertandingi, kinerja unggul, dan mampu memenuhi persyaratan paling kompleks dari tim infrastruktur....
07 Desember 2021
Kami senang mengumumkan bahwa pelanggan akan segera dapat menyimpan log Cloudflare mereka di penyimpanan Cloudflare R2. Menyimpan log Anda di Cloudflare akan memberi kesempatan kepada CIO dan...
07 Desember 2021
Tim Anda sekarang dapat menggunakan layanan Cloudflare Browser Isolation untuk melindungi dari serangan phishing dan pencurian kredensial di dalam browser web. Pengguna dapat menjelajahi lebih banyak Internet tanpa mengambil risiko...
30 Maret 2021
Keamanan akun pengguna akhir selalu menjadi prioritas utama, tetapi hal tersebut adalah masalah yang sulit dipecahkan. Lebih buruk lagi, mengautentikasi pengguna itu adalah hal yang sulit. Dengan pelanggaran terhadap kumpulan ...
29 Maret 2021
Firewall Aplikasi Web (WAF) Cloudflare memblokir lebih dari 57 miliar ancaman siber per hari. Itu adalah 650 ribu permintaan HTTP yang diblokir per detik. Kode asli yang memfilter lalu lintas ini ditulis o...
27 Maret 2021
Kunci enkripsi privat yang disimpan dalam penawaran modul keamanan perangkat keras dari semua penyedia cloud utama kini dapat digunakan untuk mengamankan koneksi HTTPS di tepi jaringan global Cloudflare...
27 Maret 2021
Pada tahun 2016, kami meluncurkan Sertifikat Khusus. Hari ini, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa sertifikat khusus mendapatkan peningkatan...
26 Maret 2021
Hampir setengah dari lalu lintas Internet didukung oleh bot. Bot telah menjelajahi internet selama bertahun-tahun, tanpa henti meretas rekening bank, mengambil tiket Bruno Mars, dan mengorek situs web untuk mendapatkan data...
25 Maret 2021
Dengan senang hati kami hari ini memperkenalkan Page Shield, suatu produk keamanan sisi klien yang dapat digunakan pelanggan untuk mendeteksi serangan pada browser pengguna akhir...
24 Maret 2021
Hari ini, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa tim Anda dapat menggunakan jaringan Cloudflare untuk membangun kontrol Zero Trust atas data di perusahaan Anda - di mana pun data berada dan bagaimana pun data bergerak....
23 Maret 2021
Setiap organisasi yang terhubung ke Internet bergantung pada browser web untuk beroperasi: menerima transaksi, terlibat dengan pelanggan, atau bekerja dengan data sensitif...
23 Maret 2021
Hari ini kami mengumumkan dukungan untuk deteksi dan pencegahan malware langsung dari edge Cloudflare, yang memberi pengguna Gateway garis pertahanan tambahan terhadap ancaman keamanan....
22 Maret 2021
Pada Oktober 2020 lalu, kami memperkenalkan Cloudflare One, visi kami untuk masa depan jaringan dan keamanan perusahaan....
21 Maret 2021
Hari ini, Cloudflare 2021 Security Week dimulai. Seperti minggu inovasi lain di Cloudflare, kami akan mengumumkan sejumlah besar produk baru, membuka produk yang telah dalam versi beta agar tersedia untuk umum, dan berdiskusi dengan pelanggan...