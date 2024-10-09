10 Desember 2021
Cloudflare One membantu mengoptimalkan konektivitas pengguna ke Microsoft 365
Kami sangat senang mengumumkan bahwa Cloudflare telah bergabung dengan Program Mitra Jaringan (Networking Partner Program, NPP) Microsoft 365. Cloudflare One, yang menyediakan jalur yang dioptimalkan untuk traffic dari pelanggan Cloudflare ke Microsoft 365,...
10 Desember 2021
Argo for Packets Tersedia secara Umum
Bagaimana menurut Anda jika kami memberitahukan bahwa jaringan IP Anda mungkin 10% lebih cepat, dan Anda hanya perlu menghubungi tim akun Anda untuk mewujudkannya?...
10 Desember 2021
Cloudflare mengumumkan integrasi dengan perusahaan MDM
Di Cloudflare, kami terus memikirkan cara untuk membuat Internet lebih aman, lebih andal, dan lebih berkinerja untuk konsumen dan bisnis dari semua ukuran...
10 Desember 2021
Agen Cloudflare — Penerapan yang Mulus dalam Skala Besar
Setahun yang lalu, kami meluncurkan WARP for Desktop untuk memberikan akses Internet yang cepat dan pribadi kepada siapa pun. Untuk pelanggan bisnis kami, administrator...
10 Desember 2021
Memperkenalkan Perlindungan Domain Cloudflare — Menjadikan Pembobolan Domain Menjadi Perkara Masa Lalu
Segala sesuatu di web dimulai dengan nama domain. Ini adalah fondasi di mana kehadiran online perusahaan dibangun. Jika fondasi itu dibobol, kerusakannya bisa sangat besar....
09 Desember 2021
Cloudflare mengumumkan kemitraan dengan perusahaan asuransi siber dan penyedia tanggapan insiden terkemuka
Kami dengan senang hati mengumumkan program kemitraan risiko siber kami dengan operator asuransi siber dan penyedia tanggapan insiden terkemuka untuk membantu pelanggan kami mengurangi risiko siber mereka. Pelanggan Cloudflare dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon premi ...
09 Desember 2021
Memperkenalkan Pusat Keamanan Cloudflare
Hari ini kami meluncurkan Pusat Keamanan Cloudflare, yang menggabungkan rangkaian produk keamanan, keahlian keamanan kami, serta kecerdasan Internet yang unik sebagai solusi intelijen keamanan...
09 Desember 2021
Cara menyesuaikan pengaturan perlindungan DDoS layer 3/4 Anda
Setelah awalnya memberikan kontrol kepada pelanggan kami atas pengaturan perlindungan DDoS layer HTTP awal tahun ini, kami sekarang bersemangat untuk memperluas kontrol yang dimiliki pelanggan kami ke layer paket. Dengan menggunakan kontrol baru...
09 Desember 2021
Magic Firewall Semakin Cerdas
Hari ini, kami dengan gembira mengumumkan serangkaian pembaruan pada Magic Firewall, dengan menambahkan fitur keamanan dan visibilitas yang menjadi kunci dalam firewall cloud modern. ...
08 Desember 2021
Mengapa Cloudflare Membeli Zaraz
Saat ini, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Cloudflare telah mengakuisisi Zaraz. Proposisi nilai Zaraz sejalan dengan misi Cloudflare. Mereka bertujuan untuk membuat web lebih aman...
08 Desember 2021
Cloudflare mengakuisisi Zaraz untuk mengaktifkan pemuatan cloud alat pihak ketiga
Kami sangat senang mengumumkan akuisisi Zaraz oleh Cloudflare, dan peluncuran Cloudflare Zaraz (beta). Hari ini kami merilis versi beta dari produk Zaraz yang terintegrasi ke dalam sistem dan dasbor Cloudflare. Anda dapat menggunakannya untuk mengelola dan memuat alat pihak ketig...
08 Desember 2021
Zaraz menggunakan Workers untuk membuat alat pihak ketiga aman dan cepat
Kami memutuskan untuk membuat Zaraz sekitar akhir Maret 2020. Kami sedang mengerjakan produk lain ketika kami melihat semua orang bertanya kepada kami tentang dampak kinerja ketika memiliki banyak pihak ketiga di situs web mereka...
08 Desember 2021
Blog Tamu: k8s tunnels dengan Kudelski Security
Hari ini, kami dengan bangga memublikasikan entri blog yang ditulis oleh teman-teman kami di Kudelski Security, penyedia layanan keamanan terkelola. Beberapa minggu yang lalu, Romain Aviolat, Teknisi Cloud...
08 Desember 2021
Memperkenalkan Isolasi Web Tanpa Klien
Hari ini, kami dengan senang hati mengumumkan versi beta untuk isolasi web tanpa klien Cloudflare. Jalur baru untuk Isolasi Browser yang secara alami mengintegrasikan Zero Trust Network Access (ZTNA)...
08 Desember 2021
Memperluas platform Zero Trust Cloudflare untuk mendukung UDP dan DNS Internal
Pada akhir tahun 2020, Cloudflare memberdayakan organisasi untuk mulai membangun jaringan pribadi di atas jaringan kami. Dengan menggunakan Cloudflare Tunnel di sisi server, dan Cloudflare WARP di sisi klien...