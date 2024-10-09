Serangan DDoS hiper-volumetrik meningkat pesat: laporan ancaman DDoS Q2 2025 Cloudflare
2025-07-15
Juni merupakan bulan tersibuk untuk serangan DDoS pada Q2 2025, mencakup hampir 38% dari seluruh aktivitas yang diamati....Lanjutkan membaca »
2025-06-19
Pada pertengahan Mei 2025, Cloudflare memblokir serangan DDoS terbesar yang pernah tercatat, yaitu serangan 7,3 terabita per detik (Tbps) yang mencengangkan....
2025-01-21
Tahun 2024 berakhir dengan gemilang. Cloudflare memitigasi serangan DDoS pemecah rekor baru yang memuncak hingga 5,6 Tbps....
2021-12-09
Setelah awalnya memberikan kontrol kepada pelanggan kami atas pengaturan perlindungan DDoS layer HTTP awal tahun ini, kami sekarang bersemangat untuk memperluas kontrol yang dimiliki pelanggan kami ke layer paket. Dengan menggunakan kontrol baru...
2021-10-01
Selama sebulan terakhir, beberapa penyedia Voice over Internet Protocol (VoIP) telah menjadi target serangan Distributed Denial of Service (DDoS) dari entitas yang mengaku sebagai REvil. ...