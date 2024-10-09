30 Maret 2021
Keamanan Pengguna Akhir: Perlindungan Pengambilalihan Akun dengan Cloudflare
Keamanan akun pengguna akhir selalu menjadi prioritas utama, tetapi hal tersebut adalah masalah yang sulit dipecahkan. Lebih buruk lagi, mengautentikasi pengguna itu adalah hal yang sulit. Dengan pelanggaran terhadap kumpulan ...
29 Maret 2021
Firewall Aplikasi Web Cloudflare baru
Firewall Aplikasi Web (WAF) Cloudflare memblokir lebih dari 57 miliar ancaman siber per hari. Itu adalah 650 ribu permintaan HTTP yang diblokir per detik. Kode asli yang memfilter lalu lintas ini ditulis o...
27 Maret 2021
Keyless SSL kini mendukung penawaran modul keamanan perangkat keras (HSM) FIPS 140-2 L3 dari semua penyedia cloud utama
Kunci enkripsi privat yang disimpan dalam penawaran modul keamanan perangkat keras dari semua penyedia cloud utama kini dapat digunakan untuk mengamankan koneksi HTTPS di tepi jaringan global Cloudflare...
27 Maret 2021
Heartbleed Ditinjau Kembali
Pada tahun 2014, sebuah bug ditemukan di OpenSSL, perpustakaan enkripsi populer yang digunakan untuk mengamankan sebagian besar server di Internet. Bug ini memungkinkan penyerang menyalahgunakan fitur tidak jelas yang disebut detak jantung TLS untuk membaca...
27 Maret 2021
Memperkenalkan: Manajer Sertifikat Tingkat Lanjut
Pada tahun 2016, kami meluncurkan Sertifikat Khusus. Hari ini, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa sertifikat khusus mendapatkan peningkatan...
26 Maret 2021
Memperkenalkan Super Bot Fight Mode
Hampir setengah dari lalu lintas Internet didukung oleh bot. Bot telah menjelajahi internet selama bertahun-tahun, tanpa henti meretas rekening bank, mengambil tiket Bruno Mars, dan mengorek situs web untuk mendapatkan data...
26 Maret 2021
Mengurangi Serangan Bot terhadap Cloudflare
Kata "bot" di Internet mempunyai banyak makna. Pengalaman pertama saya dengan 'bot' adalah di IRC, di mana bot cukup membantu dalam memastikan kanal favorit Anda tidak diambil alih oleh pengguna berbahaya dan memungkinkan bermain game ringan yang seru...
26 Maret 2021
Mengumumkan Deteksi Penyalahgunaan API
API sangat penting. Sepanjang tahun 2000-an, mereka membentuk backbone layanan web populer, membantu Internet menjadi lebih berguna dan dapat diakses. Di tahun 2010, API memainkan peran yang lebih besar dalam kehidupan kita, memungkinkan perangkat pribadi...
25 Maret 2021
Page Shield: Melindungi Data Pengguna Di Dalam Browser
Dengan senang hati kami hari ini memperkenalkan Page Shield, suatu produk keamanan sisi klien yang dapat digunakan pelanggan untuk mendeteksi serangan pada browser pengguna akhir...
25 Maret 2021
Melindungi Pelanggan Cloudflare dari Ketidakamanan BGP dengan Deteksi Kebocoran Rute
Kebocoran dan pembajakan rute Protokol Batas Gerbang atau Border Gateway Protocol (BGP) dapat merusak hari Anda — BGP secara perancangan memang tidak aman, dan informasi perutean yang salah dan tersebar di Internet dapat sangat mengganggu dan berbahaya bagi fungsi normal jaringan...
24 Maret 2021
Mengumumkan platform Pencegahan Kehilangan Data Cloudflare
Hari ini, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa tim Anda dapat menggunakan jaringan Cloudflare untuk membangun kontrol Zero Trust atas data di perusahaan Anda - di mana pun data berada dan bagaimana pun data bergerak....
24 Maret 2021
Menggunakan Cloudflare untuk Pencegahan Kehilangan Data
Pencurian data, atau kehilangan data, bisa menjadi pengalaman berat yang sangat memakan waktu dan mahal yang menyebabkan kerugian finansial, asosiasi negatif pada merek, dan sangsi dari hukum yang berfokus pada privasi...
24 Maret 2021
Melindungi API Anda dari penyalahgunaan dan pencurian data
Lalu lintas API berkembang pesat. Tahun lalu saja, lalu lintas API meningkat 300% lebih cepat di tepi jaringan kami daripada lalu lintas web...
23 Maret 2021
Isolasi Browser untuk tim dengan semua ukuran
Setiap organisasi yang terhubung ke Internet bergantung pada browser web untuk beroperasi: menerima transaksi, terlibat dengan pelanggan, atau bekerja dengan data sensitif...
23 Maret 2021
Kemitraan baru keamanan perangkat untuk Cloudflare One
Pada Oktober lalu, kami mengumumkan Cloudflare One, solusi jaringan sebagai layanan yang komprehensif dan berbasis cloud dari kami yang aman, cepat, andal, dan mendefinisikan masa depan jaringan perusahaan...