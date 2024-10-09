Workers KV - La base de données distribuée de Cloudflare
2019-05-21
Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que Workers KV est mis à votre disposition et est prêt à être utilisé pour la production !...Continuer à lire »
2019-05-21
Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que Workers KV est mis à votre disposition et est prêt à être utilisé pour la production !...Continuer à lire »
2019-05-18
Récemment à laNetdev 0x13, lors de la conférence sur les réseaux Linux à Prague, je suisbrièvement intervenu sur « Linux chez Cloudflare ». La discussion a surtout porté sur BPF. Il semble, peu importe la question, que la réponse soit BPF....
2019-02-19
Nous travaillons sans relâche pour vous permettre de déployer vos workers sans disposer d'un domaine Cloudflare. Vous pourrez bientôt déployer vos workers Cloudflare dans un sous-domaine-de-votre choix.workers.dev, que vous pouvez demander dès maintenant sur workers.dev !...
2018-12-24
Le délai de réception du premier octet (« Time to First Byte », ou « TTFB ») d'un site désigne le temps écoulé entre le moment où l'utilisateur commence à naviguer et celui où commence à arriver le code HTML de la page qu'il demande....
2018-11-23
Lors de ma récente visite au musée de l'histoire de l'ordinateur de Mountain View, je me suis retrouvé devant une section d'une mémoire à tores magnétiques ....
09 novembre 2018
Cloudflare dispose d'une plate-forme de cloud computing appeléeWorkers. Contrairement à toutes les autres plates-formes de cloud computing que je connais, elle n'utilise pas de conteneurs ou de machines virtuelles. ...
31 juillet 2018
10 millions de sites Web, d'applications et d'API utilisent Cloudflare pour accélérer la vitesse de navigation de leurs utilisateurs. En période de pointe, nos 151 datacenters répondent à plus de 10 millions de requêtes par seconde....
20 février 2018
Chez Cloudflare, nous aimons Go. Nous l'utilisons dans de nombreux projets logiciels internes, ainsi que dans des systèmes de pipeline plus importants. Mais pouvons-nous franchir l'étape suivante avec Go et l’utiliser comme langage de script pour notre système d’exploitation préf...
31 janvier 2018
Rust dispose, entre autres fonctionnalités intéressantes, d’un puissant système de macro. Malheureusement, même après la lecture de The Book et de divers tutoriels, lorsque j'ai essayé d'implémenter une macro impliquant le traitement de listes complexes d'éléments différents,...
15 janvier 2018
Chez Cloudflare, nous avons beaucoup d’expérience dans l’exploitation de serveurs dans le monde sauvage d'Internet. Mais nous améliorons toujours notre maîtrise de cette magie noire....