Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que Workers KV est mis à votre disposition et est prêt à être utilisé pour la production ! ...

Récemment à laNetdev 0x13, lors de la conférence sur les réseaux Linux à Prague, je suisbrièvement intervenu sur « Linux chez Cloudflare ». La discussion a surtout porté sur BPF. Il semble, peu importe la question, que la réponse soit BPF. ...

Nous travaillons sans relâche pour vous permettre de déployer vos workers sans disposer d'un domaine Cloudflare. Vous pourrez bientôt déployer vos workers Cloudflare dans un sous-domaine-de-votre choix.workers.dev, que vous pouvez demander dès maintenant sur workers.dev ! ...

Le délai de réception du premier octet (« Time to First Byte », ou « TTFB ») d'un site désigne le temps écoulé entre le moment où l'utilisateur commence à naviguer et celui où commence à arriver le code HTML de la page qu'il demande. ...

Lors de ma récente visite au musée de l'histoire de l'ordinateur de Mountain View, je me suis retrouvé devant une section d'une mémoire à tores magnétiques . ...