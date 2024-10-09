Artifacts : une solution de stockage versionné qui parle le Git

2026-04-16

Offrez un emplacement dédié au code et aux données à vos agents, à vos développeurs et à vos automatisations. Nous venons de lancer Artifacts : une solution de stockage versionné compatible avec Git, spécialement développée pour les agents. Créez des dizaines de millions de référentiels, créez des reprises logicielles depuis n’importe quel référentiel distant et transmettez une URL à n’importe quel client Git. ...