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Stockage

Artifacts : une solution de stockage versionné qui parle le Git

2026-04-16

Offrez un emplacement dédié au code et aux données à vos agents, à vos développeurs et à vos automatisations. Nous venons de lancer Artifacts : une solution de stockage versionné compatible avec Git, spécialement développée pour les agents. Créez des dizaines de millions de référentiels, créez des reprises logicielles depuis n’importe quel référentiel distant et transmettez une URL à n’importe quel client Git. ...

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Artifacts : une solution de stockage versionné qui parle le Git

Durable Objects au sein des Dynamic Workers : donner sa propre base de données à chaque application générée par IA

2026-04-13

Plateforme pour développeursDéveloppeursAgents WeekCloudflare WorkersDurable ObjectsStockage

Nous lançons le service Durable Objects Facets qui permet aux Dynamic Workers d'instancier des Durable Objects avec leurs propres bases de données SQLite isolées. Cet outil permet aux développeurs de concevoir des plateformes qui exécutent du code persistant et dynamique, généré à la volée. ...

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