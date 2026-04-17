Vance Morrison

Découvrez notre score de préparation aux agents. Votre site est-il prêt à accueillir les agents ?

Le score d'état de préparation aux agents peut aider les propriétaires de sites web à mieux comprendre dans quelle mesure leurs sites prennent en charge les agents IA. Nous examinons ici les nouvelles normes, partageons avec vous les données issues de notre outil Radar et détaillons la manière dont nous avons fait des documents Cloudflare l'une des ressources les plus adaptées aux agents sur Internet.