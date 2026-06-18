Wir feiern 12 Jahre Projekt „Galileo“

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Zwölf Jahre ist es diesen Monat her, dass Cloudflare ein ambitioniertes Projekt startete, das auf einer einfachen Idee beruht: Menschen sollten nicht vom Netz genommen werden, nur weil eine mächtigere Person nicht ihrer Meinung ist. Heute bietet Projekt „Galileo“ kostenlosen Zugang zu Cybersicherheitsdiensten für mehr als 3.400 Websites von Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und anderen gemeinnützigen Organisationen in 120 Ländern. Wir glauben weiterhin, dass ein besseres Internet eines ist, in dem jeder mit einer Idee ein weltweites Publikum erreichen kann.
Jedes Jahr zum Jahrestag von Projekt „Galileo“ kündigen wir neue Produkte, Programme und strategische Partnerschaften an. Zur Feier unseres 12. Jubiläums in diesem Jahr publizieren wir unseren ersten umfassenden Bericht über Cyberangriffe auf die Zivilgesellschaft, veröffentlichen Kundenreferenzen, die die Sicherheitsbedürfnisse von 16 Teilnehmenden an Projekt „Galileo“ untersuchen, und geben neue Projektpartner bekannt.
Wir stellen einen neuen Jahresbericht über Cyberangriffe auf die Zivilgesellschaft in aller Welt vor
Da das Projekt „Galileo“ inzwischen 3.400 Domains von Organisationen in über 120 Ländern umfasst, verfügt Cloudflare über einzigartige Daten zu Cyberbedrohungen, Angriffen und Trends, die auf die Zivilgesellschaft abzielen – eine zentrale Säule der globalen Demokratie. Und weil sich das Cloudflare-Netzwerk zudem über mehr als 335 Städte in 125 Ländern erstreckt und über 20 % des Webs dahinter liegen, konnten wir Angriffe auf die Zivilgesellschaft auch mit Angriffen auf das Internet im weiteren Sinne vergleichen. Der vollständige Bericht kann hier eingesehen werden.
Die Daten dieses Jahres zeigen, dass zivilgesellschaftliche Organisationen häufiger und oft auch intensiver ins Visier genommen wurden als andere Internetnutzer. Cyberangriffe fielen häufig mit entscheidenden Momenten in der Arbeit der Zivilgesellschaft zusammen, etwa mit der Veröffentlichung investigativer Recherchen oder der Durchführung öffentlicher Interessenvertretung. Zu unseren wichtigsten Erkenntnissen zählen:
DDoS-Angriffe waren die häufigste Cyberbedrohung für die Zivilgesellschaft. Ihr bestimmendes Merkmal war die Dauer, wobei sich einige über Tage und Wochen erstreckten.
Zivilgesellschaftliche Gruppen waren Versuchen, Website-Schwachstellen auszunutzen, mit einer mehr als siebenmal höheren Rate ausgesetzt als andere Cloudflare-Kunden. Medienorganisationen waren unverhältnismäßig stark betroffen.
Journalisten, die im Exil arbeiteten, waren mit einem fast viermal höheren bösartigen Traffic konfrontiert als Journalistenorganisationen insgesamt.
Fast 10 % aller E-Mails, die Cloudflare für die Zivilgesellschaft verarbeitete, enthielten potenzielles Phishing-Material.
Unser Bericht endet mit einem Appell: Für einfache und erschwingliche Cybersicherheit für alle sorgen, die Transparenz bei Cyberangriffen und Internetsperren erhöhen und KI und Post-Quanten-Schutz standardmäßig in Sicherheitstools einbetten. Wir hoffen, dass dieser Bericht als Ressource für die Zivilgesellschaft, politische Entscheidungsträger und die breite Öffentlichkeit dienen kann, die Cyberangriffe verstehen und darauf reagieren wollen. In Zukunft planen wir, ihn jährlich zu erstellen, damit wir Trends bei Cyberbedrohungen im Zeitverlauf vergleichen können.
Zusätzlich zu dem Bericht hat Cloudflare die folgenden qualitativen Kundenreferenzen veröffentlicht, die Kontext zu den Sicherheitsbedürfnissen der einzelnen Unternehmen bieten.
Organisation
Beschreibung
Tätigkeitsland/-region
SHARE Foundation
[Nur Englisch] Gemeinnützige Organisation, die sich für Datenschutz, freie Meinungsäußerung und andere digitale Rechte einsetzt.
Serbien
Hledaczvirat
[Nur Englisch] Online-Plattform/Datenbank zum Auffinden verlorener und gefundener Haustiere, die Besitzer mit Tierheimen verbindet.
Tschechische Republik
Iran Watch / The Wisconsin Project
[Nur Englisch] Forschungsprojekt zur Überwachung der Waffenfähigkeiten und Nichtverbreitungsprobleme Irans, durchgeführt vom Wisconsin Project on Nuclear Arms Control.
Vereinigte Staaten
Bulletin of the Atomic Scientists
[Nur Englisch] Gemeinnützige Medienorganisation, die über atomare Risiken, Klimawandel und disruptive Technologien berichtet.
Vereinigte Staaten
The Royal Meteorological Society
[Nur Englisch] Gesellschaft für Wetter- und Klimawissenschaften, die Forschung in der Meteorologie, Ausbildung und professionelle Akkreditierung unterstützt.
Großbritannien
Projekt „Ainita“.
[Nur Englisch] Ein Ingenieurskollektiv, das Werkzeuge und Forschungen für Menschenrechtsorganisationen, Anwälte und Aktivisten in Hochrisikoumgebungen entwickelt.
Weltweit
Ukraine War Archive
[Nur Englisch] Digitales Archiv zur Dokumentation und Aufbewahrung von Beweisen für Kriegsverbrechen und Ereignisse im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Krieg.
Ukraine
Our World in Data
Forschung und Datenpublikation zu globalen Themen wie Bekämpfung von Armut, Gesundheit und Klima.
Vereinigtes Königreich
Hague Institute for Innovation of Law
[Nur Englisch] Think-and-do-Tank, der sich für zugängliche, nutzerorientierte Justizsysteme einsetzt und Menschen weltweit bei der Lösung rechtlicher Probleme unterstützt.
Niederlande
Center for American Progress
[Nur Englisch] Progressive Think Tanks für öffentliche Politikforschung und Advocacy.
Vereinigte Staaten
Sea Shepherd Brazil
[Nur Englisch] Brasilianischer Ableger von Sea Shepherd, einer Meeresschutzorganisation zum Schutz mariner Wildtiere und Ökosysteme.
Brasilien
elTOQUE
[Nur Englisch] Unabhängiges digitales Medienportal mit Berichterstattung über Kuba, darunter Nachrichten, Wirtschaft und die Beobachtung von Wechselkursen.
Weltweit
Humanitix
[Nur Englisch] Gemeinnützige Ticketplattform, die Buchungsgebühren an Bildungs- und Gesundheitsprojekte für Kinder spendet.
Australien
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)
[Nur Englisch] Globales Netzwerk für investigativen Journalismus zur Aufdeckung von organisierter Kriminalität und Korruption.
Niederlande
Activist Rights
[Nur Englisch] Rechtsinformationsressource für Aktivisten über ihre Rechte und rechtlichen Risiken während Protesten und Wahlkampfaktivitäten.
Australien
China Digital Times
[Nur Englisch] Zweisprachige Nachrichtenwebsite, die sich mit Zensur, Menschenrechten und Politik in China befasst.
Vereinigte Staaten
Wir begrüßen neue Partner
Der Erfolg von Projekt „Galileo“ ist auf seine 59 Partner aus der Zivilgesellschaft angewiesen. Jede Organisation, die sich für das Programm bewirbt, wird von einem dieser Partner geprüft und genehmigt. Diese Gruppen stellen ihre Zeit und ihr Fachwissen zur Verfügung und prüfen oft mehrere Anträge pro Tag, um sicherzustellen, dass unsere Dienste auch Organisationen erhalten, die sie benötigen.
Diese Beziehungen haben im Laufe der Zeit nicht nur dazu beigetragen, dass das Projekt „Galileo“ zu dem Programm wurde, das es heute ist, sondern auch völlig neue Initiativen auf den Weg gebracht, wie unsere Partnerschaft zur E-Mail-Sicherheit mit Protect.ngo (früher CyberPeace Institute) oder unsere Arbeit zur Unterstützung von Internetmessungen an öffentlichen Schulen durch das Giga-Projekt von UNICEF.
Seit mehreren Jahren besteht eines unserer Ziele für Projekt „Galileo“ darin, mehr Organisationen in Regionen außerhalb Nordamerikas und Europas zu erreichen. Teil dieser Bemühungen war die Teilnahme an regionalen Veranstaltungen wie der RightsCon in Costa Rica (2023) und Taiwan (2025), um direkt mit lokalen Organisationen für digitale Rechte zu sprechen. Außerdem haben wir neue Partner aufgenommen, die ihre eigenen aktiven Netzwerke und Communitys in das Programm einbringen. Vergangenes Jahr haben wir beispielsweise zwei neue Partner im asiatisch-pazifischen Raum bekannt gegeben: EngageMedia und die OpenCulture Foundation.
Aufgrund der neuen Dienste, die wir vor Kurzem zu Projekt „Galileo“ hinzugefügt haben, um lokalen Nachrichtenorganisationen zu helfen, ihre Inhalte vor KI-Crawlern zu schützen, lag der Schwerpunkt unserer Partnerschaft in diesem Jahr auf Gruppen, die für Journalisten tätig sind. In diesem Zusammenhang freuen wir uns, drei neue Partner bekannt geben zu können:
Organisation
Beschreibung
Tätigkeitsland/-region
International Center for Journalists
[Nur Englisch] Gemeinnützige Organisation, die sich auf die Förderung von unabhängigem Qualitätsjournalismus konzentriert. Bietet Schulungen, Stipendien, Mentoring und finanzielle Unterstützung für Journalisten und ist auf die Unterstützung von Reportern beim Einsatz digitaler Technologien spezialisiert.
Es ist in den Vereinigten Staaten ansässig und unterstützt Journalisten in über 180 Ländern.
Media Cluster Norway
[Nur Englisch] Innovationszentrum mit Fokus auf Medientechnologie der nächsten Generation. Bietet kollaborative Forschungsbereiche, Finanzierungsmöglichkeiten, Business-Inkubation und Networking-Events für mehr als 100 Kreative und lokale Nachrichtenredaktionen.
Norwegen
NGO-ISAC
[Nur Englisch] Gemeinnütziges Netzwerk, das sich darauf konzentriert, die Zivilgesellschaft vor Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen. Es bietet seinem Netzwerk von über 1.000 gemeinnützigen Organisationen Bedrohungsdaten, defensive Koordination, Schulungen und Unterstützung.
Vereinigte Staaten
Die Zivilgesellschaft weltweit weiter schützen
Der heutige neue Bericht, die Kundenreferenzen und die neuen Partner zielen darauf ab, auf das grundlegende Ziel von Projekt „Galileo“ hinzuarbeiten: sicherzustellen, dass Organisationen, die in sensiblen, wichtigen Bereichen wie Journalismus und Menschenrechte arbeiten, nicht durch Cyberangriffe zum Schweigen gebracht werden.
Mit Blick auf die Zukunft bleiben wir entschlossen, neue Wege zu finden, um unseren Schutz auf gefährdete Gruppen weltweit auszuweiten. Wenn Ihre Organisation Schutz im Rahmen von Projekt „Galileo“ suchen möchte, besuchen Sie bitte cloudflare.com/galileo.