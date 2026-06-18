Wir feiern 12 Jahre Projekt „Galileo“

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Zwölf Jahre ist es diesen Monat her, dass Cloudflare ein ambitioniertes Projekt startete, das auf einer einfachen Idee beruht: Menschen sollten nicht vom Netz genommen werden, nur weil eine mächtigere Person nicht ihrer Meinung ist. Heute bietet Projekt „Galileo“ kostenlosen Zugang zu Cybersicherheitsdiensten für mehr als 3.400 Websites von Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und anderen gemeinnützigen Organisationen in 120 Ländern. Wir glauben weiterhin, dass ein besseres Internet eines ist, in dem jeder mit einer Idee ein weltweites Publikum erreichen kann.

Jedes Jahr zum Jahrestag von Projekt „Galileo“ kündigen wir neue Produkte, Programme und strategische Partnerschaften an. Zur Feier unseres 12. Jubiläums in diesem Jahr publizieren wir unseren ersten umfassenden Bericht über Cyberangriffe auf die Zivilgesellschaft, veröffentlichen Kundenreferenzen , die die Sicherheitsbedürfnisse von 16 Teilnehmenden an Projekt „Galileo“ untersuchen, und geben neue Projektpartner bekannt.

Wir stellen einen neuen Jahresbericht über Cyberangriffe auf die Zivilgesellschaft in aller Welt vor

Da das Projekt „Galileo“ inzwischen 3.400 Domains von Organisationen in über 120 Ländern umfasst, verfügt Cloudflare über einzigartige Daten zu Cyberbedrohungen, Angriffen und Trends, die auf die Zivilgesellschaft abzielen – eine zentrale Säule der globalen Demokratie. Und weil sich das Cloudflare-Netzwerk zudem über mehr als 335 Städte in 125 Ländern erstreckt und über 20 % des Webs dahinter liegen, konnten wir Angriffe auf die Zivilgesellschaft auch mit Angriffen auf das Internet im weiteren Sinne vergleichen. Der vollständige Bericht kann hier eingesehen werden.

Die Daten dieses Jahres zeigen, dass zivilgesellschaftliche Organisationen häufiger und oft auch intensiver ins Visier genommen wurden als andere Internetnutzer. Cyberangriffe fielen häufig mit entscheidenden Momenten in der Arbeit der Zivilgesellschaft zusammen, etwa mit der Veröffentlichung investigativer Recherchen oder der Durchführung öffentlicher Interessenvertretung. Zu unseren wichtigsten Erkenntnissen zählen:

DDoS-Angriffe waren die häufigste Cyberbedrohung für die Zivilgesellschaft. Ihr bestimmendes Merkmal war die Dauer, wobei sich einige über Tage und Wochen erstreckten.

Zivilgesellschaftliche Gruppen waren Versuchen, Website-Schwachstellen auszunutzen, mit einer mehr als siebenmal höheren Rate ausgesetzt als andere Cloudflare-Kunden. Medienorganisationen waren unverhältnismäßig stark betroffen.

Journalisten, die im Exil arbeiteten, waren mit einem fast viermal höheren bösartigen Traffic konfrontiert als Journalistenorganisationen insgesamt.

Fast 10 % aller E-Mails, die Cloudflare für die Zivilgesellschaft verarbeitete, enthielten potenzielles Phishing-Material.

Unser Bericht endet mit einem Appell: Für einfache und erschwingliche Cybersicherheit für alle sorgen, die Transparenz bei Cyberangriffen und Internetsperren erhöhen und KI und Post-Quanten-Schutz standardmäßig in Sicherheitstools einbetten. Wir hoffen, dass dieser Bericht als Ressource für die Zivilgesellschaft, politische Entscheidungsträger und die breite Öffentlichkeit dienen kann, die Cyberangriffe verstehen und darauf reagieren wollen. In Zukunft planen wir, ihn jährlich zu erstellen, damit wir Trends bei Cyberbedrohungen im Zeitverlauf vergleichen können.

Zusätzlich zu dem Bericht hat Cloudflare die folgenden qualitativen Kundenreferenzen veröffentlicht, die Kontext zu den Sicherheitsbedürfnissen der einzelnen Unternehmen bieten.

Wir begrüßen neue Partner

Der Erfolg von Projekt „Galileo“ ist auf seine 59 Partner aus der Zivilgesellschaft angewiesen. Jede Organisation, die sich für das Programm bewirbt, wird von einem dieser Partner geprüft und genehmigt. Diese Gruppen stellen ihre Zeit und ihr Fachwissen zur Verfügung und prüfen oft mehrere Anträge pro Tag, um sicherzustellen, dass unsere Dienste auch Organisationen erhalten, die sie benötigen.

Diese Beziehungen haben im Laufe der Zeit nicht nur dazu beigetragen, dass das Projekt „Galileo“ zu dem Programm wurde, das es heute ist, sondern auch völlig neue Initiativen auf den Weg gebracht, wie unsere Partnerschaft zur E-Mail-Sicherheit mit Protect.ngo (früher CyberPeace Institute) oder unsere Arbeit zur Unterstützung von Internetmessungen an öffentlichen Schulen durch das Giga-Projekt von UNICEF.

Seit mehreren Jahren besteht eines unserer Ziele für Projekt „Galileo“ darin, mehr Organisationen in Regionen außerhalb Nordamerikas und Europas zu erreichen. Teil dieser Bemühungen war die Teilnahme an regionalen Veranstaltungen wie der RightsCon in Costa Rica (2023) und Taiwan (2025), um direkt mit lokalen Organisationen für digitale Rechte zu sprechen. Außerdem haben wir neue Partner aufgenommen, die ihre eigenen aktiven Netzwerke und Communitys in das Programm einbringen. Vergangenes Jahr haben wir beispielsweise zwei neue Partner im asiatisch-pazifischen Raum bekannt gegeben: EngageMedia und die OpenCulture Foundation.

Aufgrund der neuen Dienste, die wir vor Kurzem zu Projekt „Galileo“ hinzugefügt haben , um lokalen Nachrichtenorganisationen zu helfen, ihre Inhalte vor KI-Crawlern zu schützen, lag der Schwerpunkt unserer Partnerschaft in diesem Jahr auf Gruppen, die für Journalisten tätig sind. In diesem Zusammenhang freuen wir uns, drei neue Partner bekannt geben zu können:

Organisation Beschreibung Tätigkeitsland/-region International Center for Journalists [Nur Englisch] Gemeinnützige Organisation, die sich auf die Förderung von unabhängigem Qualitätsjournalismus konzentriert. Bietet Schulungen, Stipendien, Mentoring und finanzielle Unterstützung für Journalisten und ist auf die Unterstützung von Reportern beim Einsatz digitaler Technologien spezialisiert. Es ist in den Vereinigten Staaten ansässig und unterstützt Journalisten in über 180 Ländern. Media Cluster Norway [Nur Englisch] Innovationszentrum mit Fokus auf Medientechnologie der nächsten Generation. Bietet kollaborative Forschungsbereiche, Finanzierungsmöglichkeiten, Business-Inkubation und Networking-Events für mehr als 100 Kreative und lokale Nachrichtenredaktionen. Norwegen NGO-ISAC [Nur Englisch] Gemeinnütziges Netzwerk, das sich darauf konzentriert, die Zivilgesellschaft vor Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen. Es bietet seinem Netzwerk von über 1.000 gemeinnützigen Organisationen Bedrohungsdaten, defensive Koordination, Schulungen und Unterstützung. Vereinigte Staaten

Die Zivilgesellschaft weltweit weiter schützen

Der heutige neue Bericht, die Kundenreferenzen und die neuen Partner zielen darauf ab, auf das grundlegende Ziel von Projekt „Galileo“ hinzuarbeiten: sicherzustellen, dass Organisationen, die in sensiblen, wichtigen Bereichen wie Journalismus und Menschenrechte arbeiten, nicht durch Cyberangriffe zum Schweigen gebracht werden.