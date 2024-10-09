Greg McKeon

Eine neue Hoffnung für Objektspeicherung: R2 ab sofort als Open Beta verfügbar
2022-05-11
Der Objektspeicher R2 ist jetzt als Open Beta verfügbar, sodass alle Kunden ihn ausprobieren und einsetzen können!...
2022-05-11
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2021-11-15
Bei Cloudflare entwickeln wir die beste Computing-Plattform der Welt. Wir möchten, dass die Erstellung von Anwendungen mit Cloudflare mühe- und reibungslos funktioniert. ...
2021-11-15
Die Full Stack Week geht der Frage nach, wie Entwickler die Leistungsfähigkeit des Cloudflare-Netzwerks einsetzen, um vollständige und automatisch weltweit nutzbare Anwendungen zu erstellen. ...
2021-09-28
Einführung des S3-kompatiblen Objektspeicherdienstes von Cloudflare, ohne Gebühren für die ausgehende Bandbreite und mit automatischer Migration von S3-kompatiblen Diensten...