API Gateway (TW)

Cloudflare 2024 年 API 安全性與管理報告簡介
2024/01/09
今天，我們發布了《2024 年 API 安全性與管理報告》。本部落格介紹《2024 年 API 安全性與管理報告》並對其進行補充，其中詳細介紹了我們如何保護客戶，以及這對 API 安全性的未來意味著什麼...繼續閱讀 »
2024/01/09
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2023/03/15
今天我們要宣佈的是，Cloudflare 現在能夠為所有 API Gateway 客戶自動探索所有 API 端點並學習 API 結構描述了...
2023/03/15
今天，我們推出了適用於 API 的 Cloudflare 序列分析。透過序列分析，訂閱 API Gateway 的客戶就能夠檢視對其端點最重要的 API 呼叫序列...
2022/03/16
今天，我們宣佈推出 Cloudflare API 閘道。我們將以少許成本完全替換您現有的閘道...