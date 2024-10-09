为Cloudflare Workers引入Cron触发器
2020-09-28
今天，Cloudflare Workers团队无比激动地宣布了Cron Triggers的推出。在此之前，Worker纯粹是由传入的HTTP请求触发的，但是从今天开始，您将能够设置调度程序以按一定的时间间隔运行Worker。这是一个非常受人欢迎的功能，我们知道很多开发人员会发现它很有用，我们已在无服务器周后听到了大家的反馈。...
San Francisco
2020-09-28
今天，Cloudflare Workers团队无比激动地宣布了Cron Triggers的推出。在此之前，Worker纯粹是由传入的HTTP请求触发的，但是从今天开始，您将能够设置调度程序以按一定的时间间隔运行Worker。这是一个非常受人欢迎的功能，我们知道很多开发人员会发现它很有用，我们已在无服务器周后听到了大家的反馈。...
2020-07-27
从第一行代码，到第一个应用程序，一直到扩展至全球的产品，Workers 一路伴您左右。我们让 Edge 网络具有可编程性，并在全球 200 多个地点部署服务器，为您提供甚至能实现最伟大创意的巨大力量。...