为Cloudflare Workers引入Cron触发器

2020-09-28

今天，Cloudflare Workers团队无比激动地宣布了Cron Triggers的推出。在此之前，Worker纯粹是由传入的HTTP请求触发的，但是从今天开始，您将能够设置调度程序以按一定的时间间隔运行Worker。这是一个非常受人欢迎的功能，我们知道很多开发人员会发现它很有用，我们已在无服务器周后听到了大家的反馈。 ...