Presentamos la página de medida de calidad de Internet en Cloudflare Radar

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Con mucha frecuencia, las conexiones a Internet se comercializan y se venden según su "velocidad", y los proveedores destacan la cantidad de megabits o gigabits por segundo que sus distintos niveles de servicio deberían brindar. Esta estrategia de venta ha sido muy exitosa, porque la mayoría de los abonados consideran que "más es mejor”. Además, muchos planes nacionales de ancho de banda en países de todo el mundo incluyen velocidades de conexión objetivo específicas. Sin embargo, incluso con una conexión de alta velocidad, los videojugadores pueden experimentar una lentitud en el rendimiento y los participantes de videoconferencias pueden notar pausas en los videos o cortes en los audios. Pero cuando hablamos de la calidad de conexión a Internet, la velocidad no es el único factor.

Otros factores, como la latencia, la fluctuación y la pérdida de paquetes, pueden tener un efecto significativo sobre la experiencia del usuario final, lo que podría dar lugar a situaciones en las que las conexiones de mayor velocidad proporcionen, en realidad, una peor experiencia al usuario que aquellas de menor conexión. El rendimiento y la calidad de la conexión también pueden variar de acuerdo con el uso; la velocidad promedio medida se diferencia de la capacidad pico disponible, y la latencia varía en condiciones de carga e inactividad.

La nueva página de calidad de Internet de Cloudflare Radar

Hace poco más de tres años, con la sobrecarga de conexiones a Internet en las residencias debido al traspaso del trabajo y la educación al hogar por la pandemia de COVID-19, Cloudflare anunció la herramienta de prueba de velocidad speed.cloudflare.com, que ofrecía la posibilidad de probar el rendimiento y la calidad de su conexión a Internet. Con esta herramienta, los usuarios podían descargar los resultados de sus pruebas individuales en formato CSV o compartirlos en sus redes sociales. Sin embargo, no hubo una representación agrupada de los resultados de la prueba de velocidad de Cloudflare a nivel país o a nivel red para brindar una perspectiva de las características de conectividad en una población más amplia.

El día de hoy, lanzamos la tan ansiada representación agrupada de la calidad y el rendimiento de las conexiones en Cloudflare Radar. Le nueva página de calidad de Internet brinda observaciones a nivel país y a nivel red (sistema autónomo) sobre el rendimiento (ancho de banda) y la calidad (latencia, fluctuación) de la conexión a Internet a lo largo del tiempo. (Es probable que su proveedor de servicio de Internet sea un sistema autónomo con su propio número de sistema autónomo [ASN], y muchas empresas importantes, plataformas en línea e instituciones educativas también tienen sus propios sistemas autónomos y ASN asociados.) Las observaciones que ofrecemos se presentan en dos secciones: el índice de calidad de Internet (IQI), el cual calcula la calidad de Internet promedio según mediciones agrupadas frente a un conjunto de objetivos de Cloudflare y de terceros, y la calidad de conexión, que presenta los picos o buenas prácticas relacionadas con las características de conexión de acuerdo con los resultados de prueba presentados en conjunto en speed.cloudflare.com en los 90 días anteriores. (A continuación, se presenta nuestro enfoque para el análisis de estos datos).

Los usuarios podrían notar que los resultados individuales de las pruebas de velocidad, así como los resultados agrupados que se presentan en la página de calidad de Internet, probablemente sean diferentes de los de otras herramientas de prueba de velocidad. Esto puede deberse a una variedad de factores, como las diferencias en las ubicaciones de los dispositivos donde se realizan las pruebas (teniendo en cuenta la distancia geográfica y de red), la selección del contenido para la prueba, el impacto del “aumento de velocidad” de algunos proveedores de servicio de Internet y las pruebas en conexiones únicas frente a múltiples conexiones paralelas. Las pruebas poco frecuentes (en cualquier herramienta de prueba de velocidad) de los usuarios que buscan confirmar el pobre rendimiento que perciben o validar la velocidad contratada también contribuyen a las diferencias observadas en los resultados publicados por distintas plataformas de prueba de velocidad.

Y tal como lo anunciamos en abril, Cloudflare se ha asociado con Measurement Lab (M-Lab) para crear un repositorio de los resultados de las pruebas de velocidad en el que se puedan hacer consultas y que esté disponible al público. M-Lab es una organización externa sin fines de lucro dedicada a ofrecer un panorama representativo de la calidad de Internet en todo el mundo. Además, produce y alberga la Herramienta de diagnóstico de redes, una prueba de calidad de redes muy conocida donde se registran millones de muestras al día. Debido a su misión de ofrecer un panorama representativo de acceso público sobre la calidad de Internet, elegimos asociarnos con ellos para brindar una perspectiva precisa de la experiencia en Internet y la experiencia de otras personas en todo el mundo que utilizan datos abiertamente disponibles.

Los datos sobre la calidad y la velocidad de conexión son muy importantes

Aunque la mayoría de los anuncios de conectividad móvil y de banda ancha fija tiendan a enfocarse en las velocidades de bajada (y sus velocidades pico correspondientes), la conexión a Internet y la experiencia del usuario con esa conexión tienen otros aspectos importantes, no solo esa única métrica. Además de las velocidades de bajada, los usuarios deben conocer las velocidades de subida de su conexión, así como la calidad de esa conexión, las cuales se expresan por métricas conocidas como latencia y fluctuación. Tener una perspectiva de todas estas métricas ofrece un panorama más completo de una conexión a Internet dada, o en conjunto, el estado de la conectividad a Internet en un área geográfica o red.

El concepto de velocidades de bajada se entiende bien como una medida de rendimiento. Sin embargo, es importante destacar que las velocidades de bajada promedio que experimenta un usuario durante actividades simples de navegación en la web, que a menudo implica una obtención paralela de varios archivos más pequeños desde distintos servidores, pueden diferenciarse considerablemente de las velocidades de bajada pico, en las que el usuario descarga un solo archivo (como un video o actualización de software), lo que permite que la conexión llegue a su máximo rendimiento. El ancho de banda (velocidad) de subida disponible, en ocasiones, es mencionado en los anuncios de los proveedores de servicio de Internet, pero es algo que no recibe mucha atención. (Y según el tipo de conexión a Internet, a menudo hay una diferencia considerable entre las velocidades disponibles de subida y bajada). Sin embargo, la importancia de la velocidad de subida alcanzó el protagonismo en 2020, debido al aumento de uso de videollamadas por Internet para las reuniones de trabajo o clases escolares durante la pandemia de COVID-19. Para compartir audios y videos con otros participantes, se necesita un ancho de banda de subida suficiente; además, este problema se intensifica cuando muchas personas comparten una sola conexión a Internet en la residencia.

La latencia es el tiempo que tardan los datos en moverse por Internet y se mide según la cantidad de milisegundos que tarda un paquete de datos en ir desde un cliente (como tu computadora o dispositivo móvil) hasta un servidor, y de vuelta al cliente. A diferencia de las métricas de velocidad, es preferible una latencia más baja. Esto es especialmente así en casos como juegos en línea donde la latencia puede marcar una diferencia entre la vida y la muerte de un personaje, como en las videoconferencias, donde una mayor latencia puede generar audio y video entrecortados, pero también afectar el rendimiento de una página web. La métrica de latencia puede dividirse en latencia de actividad e inactividad. El primero mide la latencia en una conexión activa, en la que el ancho de banda se consume activamente, mientras que el segundo mide la latencia en una conexión “inactiva”, donde no hay más tráfico de red presente. (Estas definiciones específicas de actividad e inactividad se generan desde la perspectiva del dispositivo y, más específicamente, desde la perspectiva de la aplicación de prueba de velocidad. A menos que esta prueba se realice directamente desde un enrutador, el dispositivo/la aplicación no tiene información sobre el tráfico del resto de la red.) La fluctuación es la variación promedio hallada en mediciones de latencia consecutivas y puede medirse en conexiones de actividad e inactividad. Un número inferior significa que las mediciones de latencia son más constantes. Al igual que con la latencia, las conexiones a Internet deben tener una fluctuación mínima, lo que ayuda a lograr un rendimiento más uniforme.

Nuestro enfoque para el análisis de datos

Las secciones de calidad de conexión y de índice de calidad de Internet (IQI) reciben sus datos de dos fuentes distintas, lo que permite dos perspectivas diferentes (pero relacionadas). Pero, a grandes rasgos, comparten algunos principios.

El IQI se desarrolla según un mecanismo que ya usamos para compararnos regularmente con otros actores del sector. Se basa en las mediciones del usuario final frente a un conjunto de objetivos de Cloudflare y de terceros, con el fin de representar un patrón que se ha vuelto muy frecuente en el Internet moderno, donde la mayoría del contenido proviene de redes de distribución con puntos de presencia en todo el mundo. Por este motivo y por su diseño, el IQI mostrará peores resultados para regiones y proveedores de Internet que utilizan conexiones internacionales (en lugar del intercambio de tráfico) para la mayor parte del contenido.

El IQI también está diseñado para reflejar la carga de tráfico principalmente asociada a la navegación web, en lugar del uso más intensivo. Esto, y el conjunto elegido de objetivos de medición, produce efectivamente un sesgo en los números relacionados con la experiencia de los usuarios finales en la práctica (donde la latencia ocupa un rol importante en la rapidez con la que funcionan las cosas).

Por cada métrica cubierta por el IQI, y por cada ASN, calculamos el percentil 25, la mediana y el percentil 75 en intervalos de 15 minutos. A nivel país y superior, los tres números calculados para cada ASN visible en una región correspondiente se combinan de forma independiente. Para esto, se tiene en cuenta la población de usuarios estimada de cada ASN, lo que distorsiona los números de las redes de donde proviene mucha cantidad de tráfico automatizado pero que tienen pocos usuarios finales.

La sección de calidad de conexión recibe sus datos de la herramienta Prueba de velocidad de Cloudflare, que hace uso de una conexión del usuario para ver qué tan bueno es su rendimiento. Hace la medición frente a la ubicación más cercana de Cloudflare, para lograr un buen equilibrio de resultados realistas y proximidad de red para el usuario final. Estamos presentes en 285 ciudades de todo el mundo, lo que nos permite estar muy cerca de la mayoría de los usuarios.

Al igual que con el IQI, calculamos el percentil 25, la mediana y el percentil 75 de cada ASN. Pero aquí, estos tres números se combinan de forma inmediata utilizando una operación llamada "media acotada", que es un número individual que tiene como fin equilibrar la mejor calidad de conexión que tienen la mayoría de los usuarios, con la mejor calidad disponible en ese ASN (los usuarios no pueden suscribirse al mejor plan disponible por varias razones).

Debido a que los usuarios pueden elegir ejecutar una prueba de velocidad por diferentes motivos en distintos momentos, y a que tomamos muy en serio la privacidad y no registramos información de identificación personal con los resultados de prueba, combinamos los números en intervalos de 90 días para registrar la mayor cantidad de variabilidad que podamos.

A nivel país y superior, se combina la media acotada que se calcula para cada ASN de la región correspondiente. Esto, una vez más, tiene en cuenta la población de usuarios calculada de cada ASN, lo que distorsiona los números de las redes que tienen pocos usuarios pero que aun así tienen técnicos que utilizan la Prueba de velocidad de Cloudflare para evaluar el rendimiento de su red.

Recorrido por la página de calidad de Internet

La nueva página de calidad de Internet incluye tres perspectivas: global, nivel país y sistema autónomo. En consonancia con otras páginas en Cloudflare Radar, las páginas a nivel país y de sistema autónomo muestran los mismos conjuntos de datos, cuya única diferencia es su grado de combinación. A continuación, destacamos los diversos componentes de la página de calidad de Internet.

Global

La sección superior de la perspectiva global (a nivel mundial) incluye gráficos de series temporales de la métrica de índice de calidad de Internet combinadas a nivel continente. El período que se muestra en los gráficos se rige por la selección hecha en la lista desplegable de períodos ubicada en la parte superior de la página, y al momento del lanzamiento, solo están disponibles los datos correspondientes a los últimos tres meses. Los usuarios que estén interesados en examinar un continente en particular deben hacer clic en los otros nombres de continente de la leyenda para quitarlos del gráfico. Aunque la combinación a nivel continente sea bastante aproximada, aún ofrece una perspectiva de la calidad de Internet regional en todo el mundo.

Más abajo en la página, la sección de calidad de conexión presenta un mapa coroplético, donde se sombrean países de acuerdo con los valores de velocidad, latencia o fluctuación seleccionados del menú desplegable. Si se desplaza el cursor sobre un país, aparece una etiqueta con el nombre del país y el valor de la métrica, y si se hace clic sobre el país, se redirecciona a la página de calidad de Internet de ese país. En contraste con la sección del IQI, la sección de calidad de conexión siempre muestra los datos combinados de los últimos 90 días.

A nivel país

Country-level

Dentro de la página a nivel país (utilizando a Canadá como ejemplo en las cifras a continuación), se muestra la métrica de IQI del país en un período seleccionado. Estos gráficos de serie temporal muestran la mediana de ancho de banda, latencia y tiempo de respuesta de DNS dentro de un grupo sombreado delimitado en los percentiles 25 y 75, y representan la experiencia de usuario promedio esperada en todo el país, como se explica en la sección Nuestro enfoque para el análisis de datos antes mencionada.

Below that is the Connection Quality section, which provides a summary view of the country’s measured upload and download speeds, as well as latency and jitter, over the previous 90 days. The colored wedges in the Performance Summary graph are intended to illustrate aggregate connection quality at a glance, with an “ideal” connection having larger upload and download wedges and smaller latency and jitter wedges. Hovering over the wedges displays the metric’s value, which is also shown in the table to the right of the graph.

Debajo de eso está la sección de calidad de conexión, que ofrece un resumen de las velocidades de subida y bajada medidas del país, así como la latencia y la fluctuación, en los últimos 90 días. Las porciones coloreadas del gráfico de resumen del rendimiento tienen como fin mostrar la calidad de conexión en conjunto a simple vista, donde la conexión “ideal” tiene porciones de conexión de subida y bajada más grandes, y porciones de latencia y fluctuación más pequeñas. Al pasar el cursor sobre las porciones, se puede ver el valor de la métrica, que también aparece en la tabla que está al costado derecho del gráfico.

Debajo de eso, los histogramas de ancho de banda y latencia/fluctuación ilustran la distribución dividida de las velocidades de subida y bajada, y las mediciones de latencia y fluctuación. En algunos casos, los histogramas de velocidad pueden mostrar una barra visible en 1 GB/s o 1000 ms (1 segundo) en los histogramas de latencia/fluctuación. La presencia de esta barra indica que hay un conjunto de mediciones con valores superiores a los valores máximos de 1 GB/s o 1000 ms del histograma.

A nivel sistema autónomo

Dentro de la sección superior derecha de la página a nivel país, se muestra una lista de los primeros cinco sistemas autónomos dentro del país. Haga clic en un ASN para ir a la página de rendimiento para ese sistema autónomo. Para los otros sistemas que no se muestran entre los primeros cinco puestos, puedes usar la barra de búsqueda en la parte superior de la página para buscar por nombre o número de sistema autónomo. Los gráficos que se muestran dentro de la vista del nivel de sistema autónomo son idénticos a los mostrados en los de nivel país, pero en un nivel de combinación distinto, por supuesto. Para buscar el ASN desde donde estás conectado, ve a la página Mi conexión en Cloudflare Radar.

Recorrido por los datos de calidad y rendimiento de la conexión

Al indagar en las visualizaciones de calidad de conexión y del IQI se pueden obtener observaciones interesantes, como la caracterización de las conexiones a Internet y el impacto de las interrupciones de Internet, incluidos los problemas de red y las desconexiones. A continuación, analizaremos algunos ejemplos.

Caracterización de las conexiones a Internet

Verizon FiOS es un servicio de Internet residencial por fibra óptica disponible para clientes de los Estados Unidos. Este tipo de servicio (a diferencia del Internet por cable, DSL, dial-up o satélite) generalmente ofrece velocidades de subida y bajada simétricas, y la página de planes de FiOS muestra que este es el caso, ya que ofrece planes de 300 MB/s (de subida y bajada), 500 MB/s (de subida y bajada) y "1 G” (Verizon afirma que las velocidades promedio por cable son de 750-940 MB/s de descarga o 750-880 MB/s de subida). Verizon transmite el tráfico de FiOS en AS701 (catalogado como UUNET debido a una adquisición histórica), y al observar el histograma de ancho de banda para AS701, se destacan varias cosas. La primera es una simetría aproximada en las velocidades de subida y bajada. (Un proveedor de servicio de Internet por cable, por el contrario, generalmente mostraría una amplia gama de velocidades de bajada, pero tiene velocidades de subida agrupadas en el extremo inferior del rango.) Otra se trata de los picos que rodean a 300 MB/s y 750 MB/s, lo que indica que los planes de 300 MB/s y “1 giga” pueden ser mucho más elegidos que el plan de 500 MB/s. También está claro que hay una cantidad significativa de resultados de prueba con velocidades inferiores a 300 MB/s. Esto se debe a varios factores: uno es que Verizon también transmite un tráfico en AS701, que no es de FiOS y es de menor velocidad, y otro es que la naturaleza errática del wifi residencial, a menudo, significa que en las pruebas de velocidad los valores son inferiores a los del nivel de servicio contratado.

Cambios en el tráfico conllevan cambios en la latencia

El 9 de mayo de 2023, el Gobierno de Pakistán ordenó el bloqueo de los servicios de red móvil como consecuencia de las protestas tras el arresto del ex primer ministro Imran Khan. En este artículo de nuestro blog que cubre el bloqueo, observamos el impacto desde el punto de vista del tráfico. Allí, hablamos de que los sistemas autónomos asociados a las redes de banda ancha fija vieron aumentos importantes en el tráfico cuando se bloquearon las redes móviles, es decir, algunos usuarios recurrieron a las redes fijas (banda ancha residencial) cuando las redes móviles no estaban disponibles.

Al examinar los datos de IQI después de la publicación del artículo, hallamos que el impacto de este cambio de tráfico también podía observarse en nuestros datos de latencia. Como se puede ver en el área sombreada del gráfico a continuación, el bloqueo de las redes móviles dio como resultado una caída en la mediana de latencia de aproximadamente el 25 %, debido a que se pasó del uso de redes móviles de mayor latencia al uso de redes de banda ancha fija de menor latencia. En el gráfico se puede observar un aumento en la latencia cuando se restituyó la conectividad móvil el 12 de mayo.

Cambios de ancho de banda como posible señal de advertencia temprana

El 4 de abril, el operador de redes móviles del Reino Unido Virgin Media sufrió varios bloqueos de servicio breves. Al examinar el gráfico de ancho de banda del IQI para AS5089, el ASN utilizado por Virgin Media (antes NTL), las señales de un posible problema podían verse desde varios días antes de que el bloqueo ocurriera, ya que la mediana de ancho de banda bajó en un tercio, desde aproximadamente 35 MB/s hasta aproximadamente 23 MB/s. Los bloqueos se observan en el área marcada con un círculo en el gráfico a continuación. Los informes publicados señalan que los problemas duraron hasta el 5 de abril, lo que concuerda con la menor mediana en el ancho de banda medida hasta la mitad del día.

Problemas con cable submarino provoca una navegación por Internet más lenta

El 5 de junio, el proveedor de Internet filipino PLDT publicó en Twitter un anuncio que decía: “Uno de nuestros socios de servicios de cables submarinos confirma la pérdida de parte de su capacidad de ancho de banda, y esto está haciendo que la navegación por Internet sea más lenta”. Los gráficos de ancho de banda y latencia del IQI correspondientes a AS9299, el ASN primario utilizado por PLDT, muestra cambios evidentes a partir de las 06:45 UTC (14:45 hora local) aproximadamente. La mediana de ancho de banda bajó a la mitad, desde 17 MB/s hasta 8 MB/s, mientras que la mediana de latencia aumentó en un 75 %, de 37 ms a alrededor de 65 ms. El percentil 75 de la latencia también tuvo aumentos importantes, casi triplicándose desde 63 ms hasta 180 ms, lo que concuerda con el problema informado del cable submarino.

Conclusión

La publicación de perspectivas sobre calidad y rendimiento de red en Cloudflare Radar apoya la misión de Cloudflare de ayudar a crear un mejor servicio de Internet. Sin embargo, aún no hemos terminado, ya que no quedan muchas mejoras por hacer. Esto incluye poner los datos a disposición a un nivel de gráfico más granular (como a nivel estado y, posiblemente, ciudad), incorporando puntuaciones de AIM para ayudar a evaluar la calidad de Internet para tipos específicos de casos de uso e integrando la prueba de velocidad de Cloudflare directamente en Radar con el uso del módulo de JavaScript de código abierto.

Mientras tanto, te invitamos a usar speed.cloudflare.com para evaluar el rendimiento y la calidad de tu conexión a Internet, a compartir en redes sociales las perspectivas a nivel país o sistema autónomo que encuentres (menciona a @CloudflareRadar en Twitter o @[email protected] en Mastodon) y a explorar los datos subyacentes en el repositorio de M-Lab o la API Radar.