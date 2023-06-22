Conectividad y rendimiento de los usuarios finales con Digital Experience Monitoring. Ya disponible en versión beta.

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Las organizaciones que sustituyen su red corporativa y sus dispositivos de seguridad por una solución basada en la nube confían a ese proveedor el modo en que sus empleados trabajan cada día. Cloudflare One, nuestra solución integral de perímetro de servicio de acceso seguro (SASE), ayuda a más de 10 000 organizaciones a implementar una solución de acceso remoto y seguridad en Internet que es más rápida que las soluciones de nuestra competencia. A partir de hoy, los administradores pueden medir esa experiencia por sí mismos y pedirnos responsabilidades de esa referencia.

El producto Digital Experience Monitoring (DEX) de Cloudflare proporciona a todos los equipos de trabajo, independientemente de su tamaño, el mismo conjunto de herramientas que utilizamos para medir nuestra propia red global con la que funciona casi una cuarta parte de Internet cada día. Los clientes de Cloudflare One ya pueden medir la experiencia de los miembros de su equipo cuando se conectan a Internet, tanto si necesitan esos datos para solucionar problemas como para evaluar el rendimiento del operador y del proveedor de acceso a Internet, o simplemente para comprender cómo trabajan sus empleados.

Nos complace anunciar hoy que DEX ya está disponible en versión beta abierta para todos los clientes de Cloudflare One. Los administradores pueden empezar a realizar pruebas y evaluar el rendimiento de la red con cualquier dispositivo inscrito que utilice el agente Cloudflare One. El anuncio de hoy facilita estas herramientas a todos los clientes, pero esto es solo el principio. Queremos que tus sugerencias nos ayuden a seguir mejorando la experiencia a medida que incorporamos más capacidad de observación a la solución SASE de Cloudflare.

Monitoriza el rendimiento y la disponibilidad de las aplicaciones públicas o privadas con Synthetic Application Monitoring

Imagínate estar al frente de un equipo de trabajo diverso, que utiliza el servicio de correo electrónico de Gmail como principal plataforma de comunicación. Cuando todos trabajaban desde la misma oficina, era relativamente sencillo detectar una ralentización de Gmail o de su proveedor. Sin embargo, en el entorno remoto actual, garantizar el rendimiento constante de un recurso tan crítico puede ser complicado.

Synthetic Application Monitoring facilita esta tarea. La posibilidad de programar pruebas HTTP GET dirigidas a Gmail a intervalos específicos, te permite no solo supervisar el rendimiento, sino proteger el acceso de tu equipo a líneas de comunicación cruciales, independientemente del lugar del mundo desde el que trabajen.

Lo que distingue a Synthetic Application Monitoring no es solo su configuración intuitiva, sino los datos eficaces procedentes de la masiva red de Cloudflare. Gracias al alcance global de nuestra red, puedes realizar un seguimiento de los promedios de tiempo de respuesta desde distintas ubicaciones, lo que te ofrece una imagen realista del rendimiento de tu aplicación tal y como lo experimentan tus usuarios en todo el mundo.

Los resultados de las pruebas visualizan los tiempos de recuperación de recursos, demostrando las ventajas únicas de la extensa red de Cloudflare. Las pruebas HTTP GET aprovechan la velocidad y fiabilidad del centro de datos más cercano de nuestra red para reflejar con exactitud las experiencias de tus usuarios. Este gráfico traduce los datos sin procesar en una línea de tiempo fácil de leer, ayudándote a identificar tendencias, detectar anomalías y optimizar el rendimiento de las aplicaciones utilizando la información obtenida.

Con DEX, obtienes una visión fiable y precisa de los tiempos de respuesta de los servidores y los DNS de todo el mundo. El formato de series temporales te permite detectar fácilmente tendencias, periodos de máxima actividad y posibles problemas. No se trata solo de datos, sino de información práctica que te ayuda a optimizar las configuraciones del servidor, los ajustes del DNS y, en última instancia, la experiencia digital de tus usuarios. Básicamente, estos gráficos son mucho más que ayudas visuales. Son herramientas estratégicas que utilizan la red de Cloudflare para mejorar la gestión del rendimiento de tu aplicación.

El gráfico de series temporales que representa los códigos de estado HTTP es otra herramienta eficaz del arsenal de DEX. Gracias a la gran cantidad de datos que transitan por nuestra red distribuida globalmente, podrás visualizar rápidamente la frecuencia de cada código de estado a lo largo del tiempo. Esta perspectiva detallada te permite detectar e investigar anomalías, tales como un aumento repentino de errores del cliente o del servidor. Esta mayor comprensión de los códigos de estado HTTP te ayudará a identificar y solucionar rápidamente posibles problemas que puedan afectar a la experiencia del usuario.

Synthetic Application Monitoring no es solo un producto, sino un aliado estratégico que aprovecha la eficacia de la red de Cloudflare para garantizar que tus aplicaciones ofrecen la experiencia fiable y de alta calidad que tus usuarios esperan y merecen.

Entiende el estado de los dispositivos inscritos en WARP con Fleet Status

Las soluciones Zero Trust sustituyen las redes privadas heredadas por un modelo que asume que todos los intentos de conexión son sospechosos. Una red Zero Trust deniega los intentos de acceso por defecto y obliga a demostrar a cada conexión o solicitud su derecho de acceso.

Un componente importante de prueba es la identidad del usuario final, pero el propio dispositivo también proporciona una señal sobre los derechos de acceso. El hecho de que el dispositivo esté gestionado por la empresa, en buen estado y actualizado, o asignado a un usuario determinado, puede determinar los permisos dentro de Cloudflare One. Para los clientes que confían en Cloudflare One para ofrecer a sus usuarios una ruta segura al resto de Internet, el dispositivo también se convierte en un acceso directo para los miembros del equipo que se conectan a través de Cloudflare.

Los clientes siguen queriendo conocer mejor su flota de dispositivos con la ayuda de los datos que Cloudflare puede recopilar.

Como parte del lanzamiento de hoy, incluimos nuestra novedad Fleet Status, un servicio que proporciona información en tiempo real sobre el estado de la conexión, el modo y la ubicación de todos tus dispositivos cliente, tanto a nivel global como por dispositivo. Y, para lograrlo, utilizamos Cloudflare WARP, un cliente que permite a las empresas proteger los dispositivos corporativos enviando de forma segura y privada el tráfico de esos dispositivos a la red global de Cloudflare, donde Cloudflare Gateway puede aplicar un filtrado web avanzado. El cliente WARP también permite aplicar políticas avanzadas de Zero Trust que comprueban el estado de un dispositivo antes de que se conecte a las aplicaciones corporativas.

Fleet Status, con sus visualizaciones de datos, vistas detalladas por dispositivo y gráficos de series temporales, transforma la forma en que los administradores entienden la implementación. Imagina a un administrador de red que supervisa una flota de dispositivos inscritos en WARP repartidos por todo el mundo, cada uno de los cuales contribuye a las operaciones críticas de la organización. De repente, surge un problema. Un grupo de dispositivos de una ubicación concreta se desconecta de forma imprevista o cambia de método de conexión.

Con los métodos tradicionales, la identificación del problema en sí sería una tarea que llevaría mucho tiempo. Sin embargo, Fleet Status brinda al administrador información en tiempo real, y le ofrece rápidamente una instantánea global de los dispositivos, destacando los que están experimentando anomalías.

La vista por dispositivo permite investigar más a fondo estos dispositivos específicos, ya que muestra detalles granulares como la ubicación del dispositivo, la plataforma cliente, la versión, el estado de conexión del cliente y los métodos de conexión. Mientras tanto, los gráficos de series temporales trazan los datos a lo largo del tiempo, ayudando a identificar si las desconexiones o los cambios son una anomalía o parte de un patrón recurrente.

Con esta información en su poder, el administrador puede trabajar de forma proactiva para garantizar la resolución de los problemas de conectividad, con el fin de minimizar las interrupciones y maximizar la productividad. Fleet Status no se limita a presentar datos, sino que proporciona a los administradores información práctica cuando más la necesitan.

¿Y ahora qué?

Esto no es todo. Mientras seguimos desarrollando la herramienta DEX, nos comprometemos a añadir más visibilidad y a perfeccionar la personalización de las pruebas. Estas mejoras te facilitarán los recursos necesarios para solucionar problemas de forma proactiva y comprender tu implantación Zero Trust.

Empezar a utilizar DEX es muy fácil. Si ya eres usuario de Cloudflare One, solo tienes que iniciar sesión en tu panel de control e ir a la sección beta de DEX. No es necesario activar nada. Estamos impacientes por verte elaborar pruebas y empezar a aprovechar desde ya la información de DEX.

Si eres nuevo en Cloudflare One, no te preocupes. Regístrate en nuestro plan gratuito, que te ofrece el servicio DEX para un máximo de 50 usuarios sin coste. Los usuarios de nuestro plan Enterprise, podrán beneficiarse de diez pruebas de aplicación sintéticas como parte de tu paquete. Si tienes cualquier otro plan, puedes crear hasta cinco pruebas.

Necesitamos conocer tu opinión. ¿Nos quieres contar cuál quieres que sea nuestro próximo desarrollo? Háznoslo saber en este formulario o en esta publicación del foro de la comunidad.