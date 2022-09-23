GA Week 2022: novedades que tal vez te has perdido

En 2019 trabajamos en un gráfico para el documento IPO S-1 de Cloudflare. Mostraba los lanzamientos más importantes desde el nacimiento de Cloudflare en 2010. Este es el gráfico:
Por supuesto, este gráfico no muestra todo lo que hemos lanzado, pero la curva demuestra una verdad sobre una empresa en crecimiento: seguimos lanzando cada vez más productos y servicios. Algunos de ellos empiezan con una versión beta, que puede ser abierta o privada. Pero todos ellos están disponibles de forma general tras el periodo beta.
En el pasado, en 2014, por ejemplo, solo anunciábamos algunos lanzamientos importantes por año. Sin embargo, a medida que han pasado los años y la empresa ha crecido, los lanzamientos, actualizaciones y cambios son constantes. Este año, coincidían varios anuncios de disponibilidad general de productos en septiembre, por lo que resultaba lógico reunirlos todos en la GA Week.
La GA Week ya ha finalizado, y el equipo trabaja para dar los últimos toques a la Semana aniversario (que empieza este domingo), pero aquí tienes un resumen de todas las novedades de esta semana.
Lanzamientos
|What launched
|Summary
|Available for?
|Monday (September 19)
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|Cloudforce One
|Our threat operations and research team, Cloudforce One, is now open for business and has begun conducting threat briefings.
|Enterprise
|Improved Access Control: Domain Scoped Roles are now generally available
|It is possible to scope your users’ access to specific domains with Domain Scoped Roles. This will allow all users access to roles, and the ability to access within zones.
|Currently available to all Free plans, and coming to Enterprise shortly.
|Account WAF now available to Enterprise customers
|Users can manage and configure the WAF for all of their zones from a single pane of glass. This includes custom rulesets and managed rulesets (Core/OWASP and Managed).
|Enterprise
|Introducing Cloudflare Adaptive DDoS Protection - our new traffic profiling system for mitigating DDoS attacks
|Cloudflare’s new Adaptive DDoS Protection system learns your unique traffic patterns and constantly adapts to protect you against sophisticated DDoS attacks.
|Built into our Advanced DDoS product
|Introducing Advanced DDoS Alerts
|Cloudflare’s Advanced DDoS Alerts provide tailored and actionable notifications in real-time.
|Built into our Advanced DDoS product
|Tuesday (September 20)
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|Detect security issues in your SaaS apps with Cloudflare CASB
|By leveraging API-driven integrations, receive comprehensive visibility and control over SaaS apps to prevent data leaks, detect Shadow IT, block insider threats, and avoid compliance violations.
|Enterprise Zero Trust
|Cloudflare Data Loss Prevention now Generally Available
|Data Loss Prevention is now available for Cloudflare customers, giving customers more options to protect their sensitive data.
|Enterprise Zero Trust
|Cloudflare One Partner Program acceleration
|The Cloudflare One Partner Program gains traction with existing and prospective partners.
|Enterprise Zero Trust
|Isolate browser-borne threats on any network with WAN-as-a-Service
|Defend any network from browser-borne threats with Cloudflare Browser Isolation by connecting legacy firewalls over IPsec / GRE
|Zero Trust
|Cloudflare Area 1 - how the best Email Security keeps getting better
|Cloudflare started using Area 1 in 2020 and later acquired the company in 2022. We were most impressed how phishing, responsible for 90+% of cyberattacks, basically became a non-issue overnight when we deployed Area 1. But our vision is much bigger than preventing phishing attacks.
|Enterprise Zero Trust
|Wednesday (September 21)
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|R2 is now Generally Available
|R2 gives developers object storage minus the egress fees. With the GA of R2, developers will be free to focus on innovation instead of worrying about the costs of storing their data.
|All plans
|Stream Live is now Generally Available
|Stream live video to viewers at a global scale.
|All plans
|The easiest way to build a modern SaaS application
|With Workers for Platforms, your customers can build custom logic to meet their needs right into your application.
|Enterprise
|Going originless with Cloudflare Workers – Building a Todo app – Part 1: The API
|Today we go through Part 1 in a series on building completely serverless applications on Cloudflare’s Developer Platform.
|Free for all Workers users
|Store and Retrieve your logs on R2
|Log Storage on R2: a cost-effective solution to store event logs for any of our products!
|Enterprise (as part of Logpush)
|SVG support in Cloudflare Images
|Cloudflare Images now supports storing and delivering SVG files.
|Part of Cloudflare Images
|Thursday (September 22)
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|Regional Services Expansion
|Cloudflare is launching the Data Localization Suite for Japan, India and Australia.
|Enterprise
|API Endpoint Management and Metrics are now GA
|API Shield customers can save, update, and monitor the performance of API endpoints.
|Enterprise
|Cloudflare Zaraz supports Managed Components and DLP to make third-party tools private
|Third party tools are the only thing you can’t control on your website, unless you use Managed Components with Cloudflare Zaraz.
|Available on all plans
|Logpush: now lower cost and with more visibility
|Logpush jobs can now be filtered to contain only logs of interest. Also, you can receive alerts when jobs are failing, as well as get statistics on the health of your jobs.
|Enterprise
Resumen
Disponible para
Lunes (19 de septiembre)
Cloudforce One
Cloudforce One, nuestro equipo de operaciones y análisis de amenazas, ya está operativo y ha comenzado a realizar sesiones informativas sobre amenazas.
Enterprise
Mejora el control de acceso con la función roles con ámbito de dominio, ya disponible de forma general
Puedes controlar el acceso de tus usuarios a dominios específicos con nuestra función roles con ámbito de dominio. Esto permitirá a todos los usuarios acceder a roles, y la capacidad de acceder dentro de zonas.
Disponible actualmente para todos los planes gratuitos, y en breve para Enterprise
WAF de cuenta, ya disponible para clientes Enterprise
Los usuarios pueden administrar y configurar el WAF para todas sus zonas desde un único panel de control. Incluye conjuntos de reglas personalizadas y conjuntos de reglas administrados (Básicos/OWASP y Administrados).
Enterprise
Protección flexible contra DDoS de Cloudflare, nuestro nuevo sistema de creación de perfiles de tráfico para mitigar ataques DDoS
El nuevo sistema de protección flexible contra DDoS de Cloudflare aprende tus patrones de tráfico únicos y se adapta constantemente para protegerte contra ataques DDoS sofisticados.
Integrado en nuestro producto Protección avanzada contra DDoS
Novedad: Alertas DDoS avanzadas
Las alertas DDoS avanzadas de Cloudflare proporcionan notificaciones útiles y personalizadas en tiempo real.
Integrado en nuestro producto Protección avanzada contra DDoS
Martes (20 de septiembre)
Detecta problemas de seguridad en tus aplicaciones SaaS con Cloudflare CASB
El uso de las integraciones basadas en API te ofrece visibilidad y control completos sobre las aplicaciones SaaS para prevenir las fugas de datos, detectar elementos de Shadow IT, bloquear amenazas internas y evitar el incumplimiento de normativas.
Enterprise Zero Trust
Prevención de pérdida de datos de Cloudflare, ya disponible de forma general
Nuestra solución Prevención de pérdida de datos ya está disponible para los clientes de Cloudflare, y les ofrece más opciones para proteger sus datos confidenciales.
Enterprise Zero Trust
El programa de socios de Cloudflare One cobra impulso
El programa de socios Cloudflare One adquiere relevancia entre los socios actuales y futuros.
Enterprise Zero Trust
Aísla las amenazas transmitidas por el navegador en cualquier red con la WAN como servicio
Protege cualquier red de las amenazas basadas en el navegador con la solución de aislamiento del navegador de Cloudflare mediante la conexión de firewalls heredados a través de IPsec/GRE.
Zero Trust
Cloudflare Area 1: cómo la mejor solución de seguridad del correo electrónico sigue avanzando
Cloudflare empezó a utilizar Area 1 en 2020 y adquirió la empresa en 2022. Lo que más nos impresionó fue cómo el phishing, responsable de más del 90 % de los ciberataques, dejó de ser un problema de un día para otro cuando implementamos Area 1. Sin embargo, nuestro enfoque va mucho más allá de la prevención de los ataques de phishing.
Enterprise Zero Trust
Miércoles (21 de septiembre)
R2, ya disponible de forma general
R2 ofrece a los desarrolladores almacenamiento de objetos sin las tarifas de salida. Ahora que está disponible de forma general, los desarrolladores podrán centrarse en la innovación sin tener que preocuparse por el coste de almacenar los datos.
Todos los planes
¡Stream Live ya está disponible de forma general!
Transmite vídeo en directo a una audiencia a escala global.
Todos los planes
La forma más fácil de crear una aplicación SaaS moderna
Con Workers for Platforms, tus clientes pueden crear una lógica personalizada para satisfacer sus necesidades directamente en tu aplicación.
Enterprise
Aplicaciones sin servidor con Cloudflare Workers: cómo desarrollar una aplicación de tareas pendientes - Parte 1: la API
Hoy hacemos un recorrido por la primera parte de un ciclo dedicado a la creación de aplicaciones sin servidor en la plataforma para desarrolladores de Cloudflare.
Gratuito para todos los usuarios de Workers
Almacena y recupera tus registros en R2
Almacenamiento de registros en R2, una solución rentable para almacenar los registros de eventos de cualquiera de nuestros productos.
Enterprise (como parte de Logpush)
Compatibilidad con SVG en Cloudflare Images
Cloudflare Images ahora admite el almacenamiento y la entrega de archivos SVG.
Parte de Cloudflare Images
Jueves (22 de septiembre)
Ampliación de Regional Services
Cloudflare lanza Data Localization Suite para Japón, la India y Australia.
Enterprise
Nuestro servicio de gestión y métricas de puntos finales de las API ya está disponible de forma general
Los clientes de API Shield pueden guardar, actualizar y supervisar el rendimiento de los puntos finales de la API.
Enterprise
Cloudflare Zaraz es compatible con Managed Components y DLP para garantizar la privacidad de las herramientas de terceros
Las herramientas de terceros son lo único que no puedes controlar en tu sitio web, a menos que utilices Managed Components con Cloudflare Zaraz.
Disponible en todos los planes
Logpush: reducción de costes y mayor visibilidad
Los trabajos de Logpush ahora se pueden filtrar para que contengan solo los registros de interés. También puedes recibir alertas cuando se suspenden los trabajos, así como obtener estadísticas sobre el estado de los mismos.
Enterprise
Por supuesto, no tendrás que esperar un año para que más productos estén disponibles de forma general. Lanzaremos versiones beta y anunciaremos la disponibilidad general de nuevos productos durante todo el año. Y continuaremos lanzando nuevas versiones de nuestros productos para que sean líderes.
Como dijimos al principio de la GA Week:
"No se trata únicamente de que nuestros productos funcionen y estén disponibles, sino de que sean los mejores. Lanzamos en una fase temprana e implementamos nuevas versiones rápidamente. Lo hemos hecho así durante años con nuestras soluciones de WAF, mitigación de DDoS, gestión de bots, protección de API y CDN, así como con nuestra plataforma para desarrolladores. Actualmente, empresas de análisis como Gartner, Forrester e IDC nos reconocen cómo líderes en todas las áreas".
Ahora, pasemos a la Semana aniversario.