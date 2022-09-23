GA Week 2022: novedades que tal vez te has perdido

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En 2019 trabajamos en un gráfico para el documento IPO S-1 de Cloudflare. Mostraba los lanzamientos más importantes desde el nacimiento de Cloudflare en 2010. Este es el gráfico:

Por supuesto, este gráfico no muestra todo lo que hemos lanzado, pero la curva demuestra una verdad sobre una empresa en crecimiento: seguimos lanzando cada vez más productos y servicios. Algunos de ellos empiezan con una versión beta, que puede ser abierta o privada. Pero todos ellos están disponibles de forma general tras el periodo beta.

En el pasado, en 2014, por ejemplo, solo anunciábamos algunos lanzamientos importantes por año. Sin embargo, a medida que han pasado los años y la empresa ha crecido, los lanzamientos, actualizaciones y cambios son constantes. Este año, coincidían varios anuncios de disponibilidad general de productos en septiembre, por lo que resultaba lógico reunirlos todos en la GA Week.

La GA Week ya ha finalizado, y el equipo trabaja para dar los últimos toques a la Semana aniversario (que empieza este domingo), pero aquí tienes un resumen de todas las novedades de esta semana.

Lanzamientos

Resumen

Disponible para

Lunes (19 de septiembre)

Cloudforce One

Cloudforce One, nuestro equipo de operaciones y análisis de amenazas, ya está operativo y ha comenzado a realizar sesiones informativas sobre amenazas.

Enterprise

Mejora el control de acceso con la función roles con ámbito de dominio, ya disponible de forma general

Puedes controlar el acceso de tus usuarios a dominios específicos con nuestra función roles con ámbito de dominio. Esto permitirá a todos los usuarios acceder a roles, y la capacidad de acceder dentro de zonas.

Disponible actualmente para todos los planes gratuitos, y en breve para Enterprise

WAF de cuenta, ya disponible para clientes Enterprise

Los usuarios pueden administrar y configurar el WAF para todas sus zonas desde un único panel de control. Incluye conjuntos de reglas personalizadas y conjuntos de reglas administrados (Básicos/OWASP y Administrados).

Enterprise

Protección flexible contra DDoS de Cloudflare, nuestro nuevo sistema de creación de perfiles de tráfico para mitigar ataques DDoS

El nuevo sistema de protección flexible contra DDoS de Cloudflare aprende tus patrones de tráfico únicos y se adapta constantemente para protegerte contra ataques DDoS sofisticados.

Integrado en nuestro producto Protección avanzada contra DDoS

Novedad: Alertas DDoS avanzadas

Las alertas DDoS avanzadas de Cloudflare proporcionan notificaciones útiles y personalizadas en tiempo real.

Integrado en nuestro producto Protección avanzada contra DDoS

Martes (20 de septiembre)

Detecta problemas de seguridad en tus aplicaciones SaaS con Cloudflare CASB

El uso de las integraciones basadas en API te ofrece visibilidad y control completos sobre las aplicaciones SaaS para prevenir las fugas de datos, detectar elementos de Shadow IT, bloquear amenazas internas y evitar el incumplimiento de normativas.

Enterprise Zero Trust

Prevención de pérdida de datos de Cloudflare, ya disponible de forma general

Nuestra solución Prevención de pérdida de datos ya está disponible para los clientes de Cloudflare, y les ofrece más opciones para proteger sus datos confidenciales.

Enterprise Zero Trust

El programa de socios de Cloudflare One cobra impulso

El programa de socios Cloudflare One adquiere relevancia entre los socios actuales y futuros.

Enterprise Zero Trust

Aísla las amenazas transmitidas por el navegador en cualquier red con la WAN como servicio

Protege cualquier red de las amenazas basadas en el navegador con la solución de aislamiento del navegador de Cloudflare mediante la conexión de firewalls heredados a través de IPsec/GRE.

Zero Trust

Cloudflare Area 1: cómo la mejor solución de seguridad del correo electrónico sigue avanzando

Cloudflare empezó a utilizar Area 1 en 2020 y adquirió la empresa en 2022. Lo que más nos impresionó fue cómo el phishing, responsable de más del 90 % de los ciberataques, dejó de ser un problema de un día para otro cuando implementamos Area 1. Sin embargo, nuestro enfoque va mucho más allá de la prevención de los ataques de phishing.

Enterprise Zero Trust

Miércoles (21 de septiembre)

R2, ya disponible de forma general

R2 ofrece a los desarrolladores almacenamiento de objetos sin las tarifas de salida. Ahora que está disponible de forma general, los desarrolladores podrán centrarse en la innovación sin tener que preocuparse por el coste de almacenar los datos.

Todos los planes

¡Stream Live ya está disponible de forma general!

Transmite vídeo en directo a una audiencia a escala global.

Todos los planes

La forma más fácil de crear una aplicación SaaS moderna

Con Workers for Platforms, tus clientes pueden crear una lógica personalizada para satisfacer sus necesidades directamente en tu aplicación.

Enterprise

Aplicaciones sin servidor con Cloudflare Workers: cómo desarrollar una aplicación de tareas pendientes - Parte 1: la API

Hoy hacemos un recorrido por la primera parte de un ciclo dedicado a la creación de aplicaciones sin servidor en la plataforma para desarrolladores de Cloudflare.

Gratuito para todos los usuarios de Workers

Almacena y recupera tus registros en R2

Almacenamiento de registros en R2, una solución rentable para almacenar los registros de eventos de cualquiera de nuestros productos.

Enterprise (como parte de Logpush)

Compatibilidad con SVG en Cloudflare Images

Cloudflare Images ahora admite el almacenamiento y la entrega de archivos SVG.

Parte de Cloudflare Images

Jueves (22 de septiembre)

Ampliación de Regional Services

Cloudflare lanza Data Localization Suite para Japón, la India y Australia.

Enterprise

Nuestro servicio de gestión y métricas de puntos finales de las API ya está disponible de forma general

Los clientes de API Shield pueden guardar, actualizar y supervisar el rendimiento de los puntos finales de la API.

Enterprise

Cloudflare Zaraz es compatible con Managed Components y DLP para garantizar la privacidad de las herramientas de terceros

Las herramientas de terceros son lo único que no puedes controlar en tu sitio web, a menos que utilices Managed Components con Cloudflare Zaraz.

Disponible en todos los planes

Logpush: reducción de costes y mayor visibilidad

Los trabajos de Logpush ahora se pueden filtrar para que contengan solo los registros de interés. También puedes recibir alertas cuando se suspenden los trabajos, así como obtener estadísticas sobre el estado de los mismos.

Enterprise

Por supuesto, no tendrás que esperar un año para que más productos estén disponibles de forma general. Lanzaremos versiones beta y anunciaremos la disponibilidad general de nuevos productos durante todo el año. Y continuaremos lanzando nuevas versiones de nuestros productos para que sean líderes.

Como dijimos al principio de la GA Week:

"No se trata únicamente de que nuestros productos funcionen y estén disponibles, sino de que sean los mejores. Lanzamos en una fase temprana e implementamos nuevas versiones rápidamente. Lo hemos hecho así durante años con nuestras soluciones de WAF, mitigación de DDoS, gestión de bots, protección de API y CDN, así como con nuestra plataforma para desarrolladores. Actualmente, empresas de análisis como Gartner, Forrester e IDC nos reconocen cómo líderes en todas las áreas".

Ahora, pasemos a la Semana aniversario.